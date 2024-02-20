Windows Remote Desktop Software by Splashtop

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A man using Splashtop on his Windows laptop to access another Windows desktop remotely.

Software de escritorio remoto seguro para Windows

Acceso remoto al ordenador a y desde dispositivos Windows

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The Best Windows Remote Desktop Software
The Best Windows Remote Desktop Software


4 razones para elegir las soluciones de escritorio remoto Splashtop para Windows

  • Trabaja Desde Cualquier Lugar

    Mantén siempre la conexión con tus ordenadores Windows, sin importar dónde estés. Trabaja desde cualquier lugar sin problemas.

  • Flexibilidad ilimitada

    Accede a tu PC con Windows desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Utiliza tus dispositivos Windows para acceder a otros ordenadores.

  • Aumenta la productividad

    Accede a cualquier archivo y aplicación que haya en tu ordenador remoto mientras trabajas con conexiones de alto rendimiento con calidad HD.

  • Experiencia de usuario superior

    Configúralo en unos pocos pasos. Solo hacen falta unos pocos clics para iniciar conexiones remotas desde cualquier dispositivo.

A Windows computer showing Splashtop in use during a remote connection

Simplifica el trabajo remoto con la mejor solución Windows Remote Desktop

Con conexiones remotas rápidas que ofrecen calidad HD, transmisión 4K y sonido remoto en tiempo real, podrás realizar cualquier tarea mientras usas el software de escritorio remoto de Splashtop.

Durante las sesiones de escritorio remoto, podrás ejecutar aplicaciones como software de edición de vídeo, diseño gráfico y herramientas de modelado 3D. La sincronización de labios de vídeos de forma remota es pan comido con Splashtop. Aprovecharás al máximo tus estaciones de trabajo de Windows mientras trabajas de forma remota con Splashtop.

A woman typing on a laptop

Cómo configurar el escritorio remoto en Windows con Splashtop

Puedes configurar el software de escritorio remoto de Splashtop en tan solo unos pocos pasos. Una vez que hayas creado tu cuenta de Splashtop y descargado la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en tus dispositivos Windows y demás, ¡ya estará todo listo!

  1. Descarga la aplicación Splashtop Business: visita el sitio web de Splashtop y descarga la aplicación Splashtop Business para Windows.

  2. Hazte una cuenta de Splashtop: abre la aplicación Splashtop Business e inicia sesión si ya tienes una cuenta o regístrate en una prueba gratuita.

  3. Instala el Splashtop Streamer en el ordenador remoto: en el ordenador al que quieras acceder, descarga e instala el Splashtop Streamer. Inicia sesión en el Splashtop Streamer con la misma cuenta.

  4. Inicia una sesión remota: abre la aplicación Splashtop Business en tu dispositivo Windows. Selecciona el ordenador remoto de tu lista y haz clic en "Conectar" para iniciar la sesión remota.


A laptop with Splashtop connecting to a Windows desktop remotely.

Soluciones de escritorio remoto para diferentes sectores

El acceso a Windows Remote Desktop no es solo para equipos de TI. Potencia flujos de trabajo críticos en una amplia gama de sectores. Splashtop proporciona un acceso seguro y de alto rendimiento que se adapta a las necesidades únicas de cada sector:

  • Educación: ofrece a los estudiantes y profesores acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática del centro y al software especializado desde cualquier ubicación, lo que permite un aprendizaje flexible sin sacrificar el rendimiento.

  • Medios de comunicación y ocio: permite a diseñadores, editores de vídeo y animadores trabajar de forma remota con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con lápiz óptico para un flujo de trabajo creativo perfecto.

  • Atención médica: concede acceso que cumpla con la ley HIPAA para que los profesionales de la salud puedan ver de forma segura los expedientes de los pacientes y mantener la continuidad de la atención mientras cumplen con los requisitos reglamentarios.

  • Arquitectura e ingeniería: permite que ingenieros y arquitectos utilicen potentes estaciones de trabajo de forma remota, ejecutando aplicaciones CAD y 3D con alta fidelidad desde el campo o la oficina en casa.

  • Venta minorista y servicios: concede a los equipos de soporte de TI acceso remoto instantáneo a sistemas POS, quioscos y ordenadores de back-office para minimizar el tiempo de inactividad y mantener las operaciones comerciales funcionando sin problemas.

  • Equipos de TI corporativos y servicios de asistencia: equipa a los equipos de TI con las herramientas para solucionar problemas de los empleados que trabajan de forma remota o en entornos híbridos sin necesidad de estar en el sitio.

Con Splashtop, los usuarios de Windows de todos los sectores se benefician de ahorros de costes, seguridad férrea y una experiencia de escritorio remoto coherente que coincide con el rendimiento de la oficina.

Beneficios clave del escritorio remoto de Splashtop para Windows

  • Compatibilidad multiplataforma integral

    ¿No tienes un dispositivo Windows a mano? ¿Necesitas acceder a otro sistema operativo? ¡No hay problema! Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

  • Interfaz intuitiva

    Splashtop es increíblemente fácil de configurar y usar, incluso para usuarios no técnicos. La instalación de Splashtop en tu ordenador con Windows requiere solo unos pocos clics. Splashtop también ofrece una interfaz fácil de usar que facilita la navegación y el control de tu escritorio remoto.

  • Conexiones de alto rendimiento

    Los usuarios pueden acceder remotamente a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran en su escritorio. El streaming 4K de hasta 60 fps y la baja latencia proporcionan a los usuarios una conexión de escritorio remoto de primera.

  • Seguridad y cumplimiento firmes

    Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de dos factores y otras características de seguridad, tus datos están seguros. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Puedo acceder a mi ordenador de sobremesa sin importar dónde esté y trabajar con confianza. Splashtop me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Funciona muy bien para mi empresa y el precio es la razón por la que lo elegí sobre otros productos con características similares.

Scott Evans, Digital Wave LLC

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Me pasé a Splashtop y descubrí que tiene un precio razonable y es más rápido que el otro producto que estaba usando.

Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Esta es una herramienta sencilla y fiable para usar cuando viajo o necesito acceder a información en un dispositivo que no tengo conmigo.

Debbie Schmidt, DSH Solutions

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Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1


Preguntas frecuentes relacionadas con escritorio remoto en Windows

¿Cómo ejecuto el escritorio remoto en Windows?
¿Cómo habilito el escritorio remoto en Windows 10?
¿Cómo habilitar el escritorio remoto en Windows 11?
¿Cómo instalo el software de escritorio remoto en Windows?
¿Por qué elegir Splashtop en lugar del software de escritorio remoto integrado de Windows?
¿Son asequibles las soluciones de escritorio remoto de Splashtop para Windows?
¿Cuáles son los requisitos del sistema para utilizar software de escritorio remoto en Windows?

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