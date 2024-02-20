Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Software de escritorio remoto seguro para Windows
Acceso remoto al ordenador a y desde dispositivos Windows
4 razones para elegir las soluciones de escritorio remoto Splashtop para Windows
Trabaja Desde Cualquier Lugar
Mantén siempre la conexión con tus ordenadores Windows, sin importar dónde estés. Trabaja desde cualquier lugar sin problemas.
Flexibilidad ilimitada
Accede a tu PC con Windows desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Utiliza tus dispositivos Windows para acceder a otros ordenadores.
Aumenta la productividad
Accede a cualquier archivo y aplicación que haya en tu ordenador remoto mientras trabajas con conexiones de alto rendimiento con calidad HD.
Experiencia de usuario superior
Configúralo en unos pocos pasos. Solo hacen falta unos pocos clics para iniciar conexiones remotas desde cualquier dispositivo.
Simplifica el trabajo remoto con la mejor solución Windows Remote Desktop
Con conexiones remotas rápidas que ofrecen calidad HD, transmisión 4K y sonido remoto en tiempo real, podrás realizar cualquier tarea mientras usas el software de escritorio remoto de Splashtop.
Durante las sesiones de escritorio remoto, podrás ejecutar aplicaciones como software de edición de vídeo, diseño gráfico y herramientas de modelado 3D. La sincronización de labios de vídeos de forma remota es pan comido con Splashtop. Aprovecharás al máximo tus estaciones de trabajo de Windows mientras trabajas de forma remota con Splashtop.
Cómo configurar el escritorio remoto en Windows con Splashtop
Puedes configurar el software de escritorio remoto de Splashtop en tan solo unos pocos pasos. Una vez que hayas creado tu cuenta de Splashtop y descargado la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en tus dispositivos Windows y demás, ¡ya estará todo listo!
Descarga la aplicación Splashtop Business: visita el sitio web de Splashtop y descarga la aplicación Splashtop Business para Windows.
Hazte una cuenta de Splashtop: abre la aplicación Splashtop Business e inicia sesión si ya tienes una cuenta o regístrate en una prueba gratuita.
Instala el Splashtop Streamer en el ordenador remoto: en el ordenador al que quieras acceder, descarga e instala el Splashtop Streamer. Inicia sesión en el Splashtop Streamer con la misma cuenta.
Inicia una sesión remota: abre la aplicación Splashtop Business en tu dispositivo Windows. Selecciona el ordenador remoto de tu lista y haz clic en "Conectar" para iniciar la sesión remota.
Soluciones de escritorio remoto para diferentes sectores
El acceso a Windows Remote Desktop no es solo para equipos de TI. Potencia flujos de trabajo críticos en una amplia gama de sectores. Splashtop proporciona un acceso seguro y de alto rendimiento que se adapta a las necesidades únicas de cada sector:
Educación: ofrece a los estudiantes y profesores acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática del centro y al software especializado desde cualquier ubicación, lo que permite un aprendizaje flexible sin sacrificar el rendimiento.
Medios de comunicación y ocio: permite a diseñadores, editores de vídeo y animadores trabajar de forma remota con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con lápiz óptico para un flujo de trabajo creativo perfecto.
Atención médica: concede acceso que cumpla con la ley HIPAA para que los profesionales de la salud puedan ver de forma segura los expedientes de los pacientes y mantener la continuidad de la atención mientras cumplen con los requisitos reglamentarios.
Arquitectura e ingeniería: permite que ingenieros y arquitectos utilicen potentes estaciones de trabajo de forma remota, ejecutando aplicaciones CAD y 3D con alta fidelidad desde el campo o la oficina en casa.
Venta minorista y servicios: concede a los equipos de soporte de TI acceso remoto instantáneo a sistemas POS, quioscos y ordenadores de back-office para minimizar el tiempo de inactividad y mantener las operaciones comerciales funcionando sin problemas.
Equipos de TI corporativos y servicios de asistencia: equipa a los equipos de TI con las herramientas para solucionar problemas de los empleados que trabajan de forma remota o en entornos híbridos sin necesidad de estar en el sitio.
Con Splashtop, los usuarios de Windows de todos los sectores se benefician de ahorros de costes, seguridad férrea y una experiencia de escritorio remoto coherente que coincide con el rendimiento de la oficina.
Beneficios clave del escritorio remoto de Splashtop para Windows
Compatibilidad multiplataforma integral
¿No tienes un dispositivo Windows a mano? ¿Necesitas acceder a otro sistema operativo? ¡No hay problema! Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Interfaz intuitiva
Splashtop es increíblemente fácil de configurar y usar, incluso para usuarios no técnicos. La instalación de Splashtop en tu ordenador con Windows requiere solo unos pocos clics. Splashtop también ofrece una interfaz fácil de usar que facilita la navegación y el control de tu escritorio remoto.
Conexiones de alto rendimiento
Los usuarios pueden acceder remotamente a estaciones de trabajo con muchos recursos como si estuvieran en su escritorio. El streaming 4K de hasta 60 fps y la baja latencia proporcionan a los usuarios una conexión de escritorio remoto de primera.
Seguridad y cumplimiento firmes
Entre conexiones encriptadas, opciones de contraseña de varios niveles, autenticación de dos factores y otras características de seguridad, tus datos están seguros. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Puedo acceder a mi ordenador de sobremesa sin importar dónde esté y trabajar con confianza. Splashtop me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Funciona muy bien para mi empresa y el precio es la razón por la que lo elegí sobre otros productos con características similares.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Me pasé a Splashtop y descubrí que tiene un precio razonable y es más rápido que el otro producto que estaba usando.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Esta es una herramienta sencilla y fiable para usar cuando viajo o necesito acceder a información en un dispositivo que no tengo conmigo.
Debbie Schmidt, DSH Solutions