Mejor software de acceso remoto a PC 2023 - Según tu caso práctico

Existen muchas aplicaciones de PC remoto, pero la más adecuada para ti dependerá de por qué necesitas acceso remoto. ¡Averigua cuál es la mejor solución para ti!
El software de acceso remoto al PC, también conocido como escritorio remoto o simplemente acceso remoto, te permite controlar a distancia un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo. Verás la pantalla del dispositivo remoto y podrás controlarlo como si lo estuvieras utilizando en persona.
Puede haber varias razones por las que necesites acceso remoto. Tal vez necesites acceder a tu ordenador mientras viajas, dar soporte a tus usuarios o permitir que tus compañeros/estudiantes trabajen a distancia.
Independientemente del caso de uso, deberías elegir la solución de Acceso remoto que mejor se adapte a tus necesidades. Aquí están las mejores soluciones de acceso remoto a PC de 2026 para cada caso de uso común.
Casos de Uso
Ideal para trabajar de forma remota (particulares y equipos pequeños): Splashtop Remote Access
Lo mejor para trabajar a distancia (empresas y organizaciones) - Splashtop Enterprise
Ideal para soporte remoto de TI/servicio de asistencia: Splashtop Remote Support
Mejor para la gestión de endpoints y operaciones remotas de TI - Splashtop AEM
Lo mejor para trabajar a distancia (personas y equipos pequeños)
Trabajar a distancia puede abrir muchas puertas en términos de flexibilidad y productividad. Pero puede ser un reto si no puedes utilizar tu ordenador en persona. ¿Y si necesitas acceder a un determinado archivo, o ejecutar una aplicación que sólo está disponible en uno de tus ordenadores de sobremesa que no puedes llevar físicamente contigo? Ahí es donde entra en juego el acceso remoto.
Al analizar funciones, precios, seguridad y velocidades de conexión remota, no hay mejor solución que Splashtop Remote Access.
Además de permitirte controlar de forma segura tus ordenadores remotos desde otro ordenador, tableta o dispositivo móvil, Splashtop Remote Access también tiene una amplia gama de funciones diseñadas para ayudarte a ser productivo mientras estás en una sesión remota. Puedes transferir archivos entre dispositivos, imprimir documentos de forma remota desde el ordenador remoto a una impresora local, ver varios monitores a la vez y más.
Detalles Clave
Precio: a partir de $6/mes
Dispositivos de Apoyo / Sistemas Operativos
Remota desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Remoto en cualquier ordenador Windows o Mac.
Cómo Se Compara Con las Soluciones Alternativas
Splashtop destaca por sus rápidas conexiones remotas que proporcionan calidad HD y sonido remoto con una latencia mínima. Los usuarios pueden controlar sin problemas aplicaciones que consumen muchos recursos, como las herramientas creativas de Adobe, como Photoshop, After Effects y Premiere Pro, mientras trabajan a distancia.
Cuando se trata de precios, ni se compara. Splashtop Acceso remoto ahorra a los usuarios cientos de dólares en comparación con otros productos de PC remoto. De hecho, podrías ahorrar entre un 50% y un 80% cuando eliges Splashtop sobre AnyDesk, LogMeIn Pro y GoToMyPC, o ahorrar casi el 90% de tu costo en comparación con los precios de TeamViewer*. Y obtendrás más funciones destacadas en comparación con RemotePC.
Lo mejor para trabajar a distancia (empresas y organizaciones)
Las grandes organizaciones, incluidas las empresas y las instituciones educativas, probablemente tengan varias necesidades de acceso remoto. Los empleados necesitan acceder a los ordenadores de la oficina para trabajar desde casa. Los alumnos necesitan poder acceder a distancia a los ordenadores del laboratorio y a otros recursos de la escuela. TI necesita supervisar los ordenadores gestionados, y el servicio de asistencia debe ser capaz de dar soporte remoto a cualquier dispositivo en el momento en que un empleado, cliente o socio necesite ayuda.
Para una solución todo en uno de acceso remoto y soporte remoto, no busques más que Splashtop Enterprise.
Detalles Clave
Página web: https://www.splashtop.com/enterprise
Precio: Precio flexible basado en el número de usuarios finales de acceso remoto y licencias de técnico de soporte remoto
Dispositivos de Apoyo / Sistemas Operativos
Remota desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Remoto en cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Cómo Se Compara Con las Soluciones Alternativas
Splashtop Enterprise destaca porque aporta mucho valor a las organizaciones que lo utilizan. Además de ofrecer las herramientas de acceso remoto para el trabajo a distancia y el soporte de TI, Splashtop Enterprise viene con completas funciones de seguridad como 2FA, controles de autorización, registro, integración SSO y mucho más. También es increíblemente fácil de usar y ofrece a los administradores informáticos una gran flexibilidad y control en la gestión de usuarios y dispositivos.
Lo mejor para soporte remoto informático / help desk
Los grupos de ayuda y los profesionales de soporte de TI pueden aprovechar la tecnología de acceso remoto para brindar soporte instantáneo a sus clientes. En lugar de viajar hasta un cliente para solucionar problemas con su dispositivo o tratar de guiarlos por teléfono, los técnicos pueden simplemente acceder remotamente al dispositivo para proporcionar soporte en el momento que se necesite. Esto reduce en gran medida el tiempo y los costos para los servicios de soporte técnico.
Splashtop Remote Support es la mejor solución de acceso remoto para este caso práctico.
Detalles Clave
Sitio web: https://www.splashtop.com/products/remote-support
Precio: a partir de $22/mes
Dispositivos de Apoyo / Sistemas Operativos
Remota desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Remoto en cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Cómo Se Compara Con las Soluciones Alternativas
Si bien la mayoría de los productos de acceso remoto están diseñados para ofrecerte acceso remoto no supervisado a una cantidad determinada de ordenadores, Splashtop Remote Support te concede acceso a una cantidad ilimitada de dispositivos, de modo que puedes prestar soporte a todos los ordenadores, tabletas o dispositivos móviles de tus usuarios, incluso dispositivos personales.
Productos similares, incluidos TeamViewer*, LogMeIn Rescue y GoToAssist, pueden costar el 50 % o más que Splashtop Remote Support, a pesar de tener las mismas funciones. Además, Splashtop Remote Support incluye acceso a dispositivos móviles, mientras que las alternativas mencionadas anteriormente cobran más por ello.
Lo mejor para la gestión de dispositivos y operaciones de TI remotas
Los equipos de TI y los MSP necesitan más que solo acceso remoto. Necesitan una forma de monitorear los endpoints gestionados, mantener los sistemas actualizados, identificar riesgos y resolver problemas sin tener que cambiar constantemente de herramientas.
Splashtop AEM está diseñado para equipos que necesitan visibilidad de endpoints, gestión de parches en tiempo real, alertas proactivas, informes de inventario y automatización en sus computadoras gestionadas. Ayuda a los equipos de TI a reducir el trabajo manual, responder más rápido a los problemas de los dispositivos y mantener los dispositivos en mejor estado en entornos distribuidos.
Cuando se combina con Splashtop Remote Access y soporte, Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una forma práctica de apoyar a los usuarios, gestionar los endpoints y actuar desde una única plataforma simplificada.
Detalles Clave
Sitio web: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Precio: a partir de $119/mes
Gestión de parches de SO en tiempo real y de terceros
Monitorización de endpoints y alertas
Informes de inventario de hardware y software
Automatización basada en políticas
Acciones de fondo y herramientas de comandos remotos
Información sobre vulnerabilidades basadas en CVE
Cómo Se Compara Con las Soluciones Alternativas
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una forma más ágil y enfocada de gestionar el estado de los endpoints, la aplicación de parches y la corrección sin la complejidad de una plataforma RMM completa. Los equipos pueden usar Splashtop AEM para automatizar las actualizaciones del sistema operativo y del software de terceros, supervisar el estado de los endpoints, ver datos de inventario y actuar cuando los dispositivos necesiten atención.
Para organizaciones que ya usan Splashtop para acceso remoto o soporte remoto, Splashtop AEM añade capacidades de gestión de dispositivos en el mismo flujo de trabajo amplio. Eso significa que los equipos de TI pueden pasar de identificar un problema a solucionarlo más rápido, ya sea que necesiten aplicar un parche, ejecutar un comando, revisar detalles del dispositivo o iniciar una sesión de soporte remoto.
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* Fuente: Sitio web de TeamViewer US Precio de lista de 49 $/mes (588 $/año) para el plan de Usuario Único, diciembre de 2019.