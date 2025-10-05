Trabajando desde casa usando Chromebook y el acceso remoto de Splashtop

Los Chromebooks han sido dispositivos populares utilizados por particulares e instituciones educativas. Más recientemente, las empresas también están fomentando el uso de Chromebooks para que sus empleados trabajen de forma remota desde casa.
Ya sea en una empresa que adopta la tendencia de BYOD (trae tu propio dispositivo) o como un dispositivo propiedad de la empresa, los Chromebooks están ganando popularidad. Las ventas de Chromebooks experimentaron un crecimiento del 23 % el año pasado. Es menos costoso, más ligero y más seguro que un ordenador portátil y también se adapta a tus necesidades. Todo lo que necesitas es una buena conexión Wi-Fi.
Guía paso a paso: conéctate de forma remota a tu ordenador de trabajo desde un Chromebook
¡Al usar un Chromebook con acceso remoto a Splashtop, puedes iniciar una sesión remota al instante en tu ordenador del trabajo y trabajar desde cualquier lugar que tenga WIFI! Esto es posible cumpliendo tres sencillos pasos:
Compra o prueba gratis una suscripción a Splashtop Remote Access adaptada a tus necesidades o a las de tu equipo.
Instala Splashtop Streamer en tu ordenador de trabajo.
Descarga la aplicación Splashtop Business para Android en tu Chromebook*. Nota: también existe una aplicación para Chrome disponible, pero la aplicación para Android ofrece un rendimiento más rápido y funciones adicionales.
¡Eso es! Ahora puedes controlar remotamente tu computadora del trabajo desde el Chromebook
Mira cómo funciona:
6 beneficios de usar Chromebook y Splashtop para acceder de forma remota a tu ordenador del trabajo
Al iniciar una conexión de escritorio remoto Splashtop desde un Chromebook a tu ordenador de trabajo, podrás:
Aprovechar las funciones del Chromebook para ejecutar tus tareas relacionadas con el trabajo: al controlar de forma remota tu ordenador de trabajo con tu Chromebook, puedes realizar tu trabajo, incluido el uso de aplicaciones nativas Windows y macOS que se ejecutan en un ordenador Windows o Mac remoto, como si estuvieras sentado frente a tu ordenador de trabajo.
Experimentar un rendimiento superior y constante: la conexión remota de Splashtop utiliza un motor de alto rendimiento que alimenta a más de 30 millones de usuarios y 200 mil empresas en la actualidad. Experimentarás calidad HD y conexiones rápidas sin retardos, conexiones verdaderamente en tiempo real incluso cuando se implementa como una solución de trabajo desde el hogar para toda la empresa.
Conectarte de forma remota con conexiones de alta seguridad: conectarte a la red de tu oficina usando un Chromebook con Splashtop es mucho más seguro que conectarse a través de un ordenador portátil usando una VPN. Además, Splashtop es 10 veces más rápido que VNC. Las funciones y prácticas de seguridad de Splashtop protegen la red de tu oficina, así como los datos de tu ordenador.
Configurar rápidamente una fuerza de trabajo remota efectiva: al comprar Chromebooks y Splashtop para empleados, las organizaciones pueden, y así lo han hecho, configurar rápidamente su fuerza laboral para que sea productiva mientras trabaja desde casa. Es muy fácil de configurar y usar y se puede ampliar fácilmente para una gran cantidad de empleados.
Obtener mejores funciones al mejor precio: los precios competitivos de Chromebooks y Splashtop hacen de esta combinación una solución de escritorio remoto popular tanto para particulares como para organizaciones.
Compatibilidad con varios monitores Chromebook: Splashtop también permite a los usuarios que trabajan de forma remota en un Chromebook con monitores conectados duplicar la configuración de varios monitores de sus PC de oficina.
¿Por qué elegir el software de acceso remoto de Splashtop para tus necesidades de trabajo remoto?
Splashtop destaca como una herramienta esencial para los trabajadores remotos, ya que proporciona una serie de funciones que mejoran la productividad, la seguridad y la flexibilidad. Ofrece:
Acceso de alto rendimiento: Splashtop permite conexiones de alta calidad y baja latencia, lo que permite a los usuarios trabajar en tareas que requieren muchos recursos, como la edición de vídeo o el desarrollo de software, desde cualquier dispositivo.
Compatibilidad multiplataforma: tanto si utilizas un Chromebook, un Mac, un PC con Windows, un dispositivo iOS o Android, Splashtop garantiza un acceso fluido a tu estación de trabajo principal, lo que lo hace versátil para cualquier configuración.
Seguridad y cumplimiento: con cifrado AES de 256 bits, autenticación de dos factores, autenticación de dispositivos y controles de acceso basados en roles, Splashtop proporciona un marco de seguridad de nivel empresarial, lo que garantiza que los datos confidenciales permanezcan protegidos durante las sesiones remotas.
Colaboración y soporte: Splashtop no solo permite el trabajo individual, sino que también admite la colaboración a través de funciones de pantalla compartida y control remoto, lo que hace que el soporte del equipo y la resolución de problemas sean más fáciles que nunca.
Solución rentable: en comparación con otras herramientas de acceso remoto, Splashtop ofrece precios competitivos sin sacrificar la calidad ni las funciones, lo que la convierte en una opción económica tanto para particulares como para empresas.
Fácil configuración y uso: la interfaz fácil de usar y la fácil instalación de Splashtop la hacen accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad técnica. Puedes establecer rápidamente conexiones remotas con un mínimo de molestias.
Splashtop está diseñada para satisfacer las demandas del trabajo remoto moderno, garantizando que los usuarios puedan seguir siendo productivos, seguros y conectados desde cualquier lugar.
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