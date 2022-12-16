Warner Bros. New Zealand permite la posproducción remota con Splashtop Enterprise
Acceso remoto de alto rendimiento para lograr un trabajo de posproducción a distancia sin compromisos
Resumen
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) de Nueva Zelanda desplegó Splashtop como solución de continuidad de negocio para mantener sus flujos de trabajo de posproducción funcionando de forma remota durante la COVID-19. Después de probar otras soluciones de acceso remoto, eligieron Splashtop para satisfacer sus necesidades de seguridad y productividad remota de alto rendimiento.
Mike Marsh, Director de TI de WBITVP Nueva Zelanda, comparte su experiencia con Splashtop.
De Warner Bros. International Television Production Nueva Zelanda
Estuvimos probando AnyDesk en algunos ordenadores, pero, después de utilizar Splashtop, las valoraciones de los usuarios fueron que la frecuencia de imagen era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Con Splashtop, nuestros editores experimentan poco o ningún retraso, como si estuvieran en la oficina.
Mike Marsh, IT Manager
El reto: Encontrar una solución de acceso remoto rápida y segura para permitir el teletrabajo
Tras recibir un repentino aviso de confinamiento por el COVID-19, el equipo de posproducción necesitaba encontrar e instalar rápidamente una solución de teletrabajo para seguir trabajando desde casa. Necesitaban que los editores pudieran utilizar a distancia sus estaciones de trabajo Windows y Mac de la oficina, que ejecutan software especializado como Avid Media Composer y DaVinci Resolve. Necesitaban una solución que les diera la misma seguridad y productividad que experimentan cuando están en la oficina.
Las actividades de posproducción, como la edición de sonido y vídeo, los efectos visuales, la mezcla de sonido, la gradación de color, el doblaje, la sincronización labial y otras, requieren sesiones remotas de muy alto rendimiento para poder trabajar a distancia sin tirarse de los pelos. La seguridad y la privacidad de los contenidos también son primordiales en la industria de los medios de comunicación y el ocio, por lo que el equipo necesitaba una solución que cumpliera las políticas y normas de Warner Bros.
El equipo de Mike empezó a probar otras soluciones de acceso remoto, pero descubrió que la experiencia de usuario de Splashtop estaba a otro nivel.
La solución: Splashtop Enterprise proporciona a Warner Bros. New Zealand un acceso y asistencia remotas sencillas y de alto rendimiento
La WBITVP de Nueva Zelanda utiliza Splashtop tanto para permitir el trabajo a distancia de los redactores como para ofrecer asistencia remota. A continuación se exponen algunas de las razones por las que Mike y su equipo eligieron Splashtop como solución de acceso remoto:
Alto rendimiento y facilidad de uso en Windows y Mac Con funciones de rendimiento avanzadas, las sesiones remotas de Splashtop proporcionan hasta 60 fotogramas por segundo (fps), latencia y variabilidad de latencia mínimas y ajustes de calidad para ajustar la profundidad y fidelidad del color. Los usuarios obtienen una experiencia nativa incluso para las tareas de posproducción que consumen muchos recursos, independientemente del dispositivo que utilicen.
"Con Splashtop, nuestros editores apenas experimentan retrasos, como si estuvieran en la oficina. Los controles a distancia son sencillos y fáciles de usar", dijo Mike.
Seguridad potente e inicio de sesión único (SSO) "Utilizamos Okta para el SSO. Una de las principales razones por las que elegimos Splashtop Enterprise fue por la integración fácil y fluida de SSO, además de los demás controles de seguridad como la autenticación multifactor, la autenticación de dispositivos, el cifrado, etc.", dijo Mike.
Gestión de usuarios y grupos sin parangón Splashtop Enterprise permite a los administradores de TI tener un mayor control de acceso mediante permisos granulares basados en usuarios, equipos, roles y grupos. "Elegí Splashtop porque quería una solución sencilla a la par que manejable y cumplía con todos los requisitos. Me gusta mucho cómo puedes gestionar usuarios y grupos y asignarlos sobre la marcha", dijo Mike.
Instalación sencilla y rápida "¡Pudimos ponerlo en marcha en solo cinco horas! No solo la implantación de los usuarios y la instalación fueron sencillas y fáciles desde el punto de vista administrativo, sino que la respuesta fue positiva incluso por parte de los editores. De hecho, desde la introducción inicial hasta dar acceso a los usuarios, me impresionó mucho la configuración sencilla a la par que segura. La rapidez de respuesta mantuvo nuestros flujos de trabajo sin percances", dijo Mike.
Herramientas eficaces de asistencia informática Los informáticos pueden utilizar cómodamente la misma plataforma para gestionar el acceso remoto de la organización y proporcionar también asistencia informática remota supervisada y no supervisada.
Mike utiliza las funciones de soporte remoto de Splashtop Enterprise para asegurarse de que los usuarios remotos reciben ayuda en cuanto la necesitan y para mantener actualizadas las estaciones de trabajo de la oficina. "Como administrador, Splashtop ha demostrado ser extremadamente útil a la hora de ayudar a los usuarios. La función de soporte remoto supervisado ha sido excelente y me permite solucionar problemas y resolver solicitudes rápidamente. El usuario puede estar utilizando cualquier ordenador, o incluso un iPad o Chromebook, y yo puedo conectarme remotamente y averiguar qué está pasando".
Resultados: continuidad del negocio y aumento de la flexibilidad laboral
"Mi objetivo era simplemente conseguir que los usuarios teletrabajaran. Mi máxima prioridad era facilitar que la gente tuviera la oportunidad de trabajar desde casa. No habría sido posible en la época que estuvimos sin Splashtop", dijo Mike. "Incluso después de la pandemia, ofreceremos puestos de teletrabajo. Ofrecer una flexibilidad laboral es nuestro objetivo y Splashtop es una parte esencial para conseguirlo".
Detalles
Acerca de Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nueva Zelanda
WBITVP Nueva Zelanda es una de las mayores y más apasionantes productoras de Nueva Zelanda, que produce productos televisivos galardonados tanto para el público de Nueva Zelanda y de todo el mundo.
El equipo se ha labrado una reputación como socio de producción de confianza y productor apasionado de la mejor televisión neozelandesa. El equipo ofrece televisión en horario de máxima audiencia, con equipos internos de producción, posproducción de audio y gráficos en movimiento que se enorgullecen de crear los mejores contenidos. Mantiene su compromiso de contar grandes historias, desarrollar formatos apasionantes y crear y producir contenidos que atraigan al público de todo el mundo.
Acerca de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es una solución todo en uno de acceso remoto y asistencia remota para organizaciones. Las sesiones remotas de alto rendimiento y un potente conjunto de funciones permiten un trabajo remoto productivo incluso a los artistas que necesitan acceder a estaciones de trabajo y software de gama alta.
Los equipos informáticos pueden instalar y gestionar fácilmente el acceso remoto seguro para los empleados y también prestar asistencia eficaz a las estaciones de trabajo y a los dispositivos de los empleados.