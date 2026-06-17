Lista de software de escritorio remoto: por qué Splashtop es la mejor opción

Las encuestas sobre el trabajo remoto sugieren que más de la mitad de los encuestados (un 55 %) siente que trabaja más cuando está fuera de la oficina. Para ayudar a capacitar a tus empleados mientras trabajan desde casa o desde otros lugares, necesitas un buen software de escritorio remoto que sea rápido, fácil de usar, seguro y con un potente conjunto de funciones.Entonces, ¿cuál es el mejor paquete de software de escritorio remoto disponible para ti?
¿Por qué es esencial una solución de escritorio remoto para tu empresa?
Las empresas modernas dependen de la flexibilidad y la conectividad segura para mantener sus operaciones funcionando sin problemas. Una solución de escritorio remoto permite a empleados, equipos de TI y contratistas acceder a computadoras de trabajo, servidores y aplicaciones desde cualquier lugar. Esto asegura que la productividad no esté atada a una sola ubicación y el trabajo crítico pueda continuar sin interrupciones.
Más allá de la conveniencia, la tecnología de escritorio remoto juega un papel central en:
Continuidad del negocio – Mantener las operaciones durante emergencias o cierres de oficinas.
Eficiencia de TI – Apoyar y solucionar problemas de dispositivos de forma remota sin costosas visitas in situ.
Seguridad y cumplimiento – Proteger los datos a través de conexiones cifradas, controles de acceso y registros de auditoría.
Ahorro de costos – Elimina la costosa infraestructura de VPN y reduce el tiempo de inactividad al habilitar un rápido Acceso remoto.
Escalabilidad – Apoyar a una fuerza de trabajo híbrida creciente con una solución que se adapta a las necesidades de tu organización.
Algunas de las aplicaciones de escritorio remoto más populares incluyen:
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
pc remoto
Chrome Remote Desktop
Teradici
A continuación, analizamos cada uno de estos programas de software y enumeramos algunas de las razones por las que Splashtop es la mejor opción.
Criterios clave para elegir el software de Escritorio Remoto adecuado
Rendimiento y fiabilidad: Tu herramienta de escritorio remoto debe ofrecer sesiones fluidas y receptivas con una latencia mínima. Busca soporte para altas tasas de fotogramas, optimización para bajo ancho de banda y estabilidad en diversas condiciones de red.
Funciones de seguridad: el cifrado fuerte, la autenticación de dispositivos y la compatibilidad con la autenticación multifactor son esenciales. El software también debe cumplir con los estándares del sector y ofrecer funciones como registro y acceso basado en roles.
Compatibilidad entre plataformas: elige una solución que funcione en todos los principales sistemas operativos, incluidos Windows, MacOS, Linux, Android, iOS y Chrome OS. Esto garantiza flexibilidad para equipos y particulares que utilizan diferentes dispositivos.
Facilidad de uso: la interfaz debe ser intuitiva tanto para los usuarios finales como para los administradores de TI. Funciones como el acceso con un solo clic, los códigos de sesión y la implementación optimizada pueden mejorar enormemente la adopción y la compatibilidad de los flujos de trabajo.
Compatibilidad con acceso supervisado y no supervisado: la capacidad de prestar soporte en tiempo real y acceder a dispositivos no supervisados es crucial para los equipos de TI, MSPs y las empresas que gestionan infraestructura remota.
Precios y escalabilidad: plantéate el coste total de propiedad, incluidas las tasas de renovación, los precios por usuario o por dispositivo y la escalabilidad a medida que tu equipo o infraestructura crece. La transparencia de precios es clave para evitar costes ocultos.
Funciones avanzadas: busca capacidades adicionales como transferencia de archivos, impresión remota, redirección USB, compatibilidad con múltiples monitores y grabación de sesiones para ampliar la rentabilidad de tu solución.
Lista de las mejores aplicaciones de escritorio remoto
Splashtop
Splashtop es el mejor Software de Escritorio Remoto. Permite la conexión entre muchos dispositivos diferentes y es compatible con Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows y Linux.
Splashtop tiene opciones de licencia flexibles. La opción de menor costo admite un solo usuario y hasta dos computadoras. O, por un poco más, puedes suscribirte a un plan más completo que puede soportar equipos grandes y viene con una variedad de características adicionales. Lo que necesites, Splashtop tiene la mejor solución de software de escritorio remoto para ti.
Splashtop está trabajando constantemente en nuevas funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Con una UX de alta calidad y opciones de seguridad avanzada, es difícil encontrar un punto negativo en la oferta de Splashtop. Con Splashtop obtendrás seguridad fuerte en acceso remoto y una experiencia amigable para el usuario.
TeamViewer
En primer lugar, la seguridad debe ser una prioridad máxima cuando se trata de elegir una solución de escritorio remoto. Splashtop se enorgullece de su software de escritorio remoto seguro mientras que TeamViewer ha tenido problemas de seguridad en el pasado.
TeamViewer tiene una versión gratuita que ofrece las necesidades básicas para una opción de escritorio remoto. Aunque, si eres una empresa, necesitarás pagar por una licencia comercial antes de poder hacer buen uso de este software (o TeamViewer podría sospechar que haces uso comercial y bloquear tus conexiones).
Una suscripción a TeamViewer puede afectar considerablemente tu presupuesto. Y si alguna vez deseas cancelar TeamViewer, tendrás que enviar un ticket con al menos un mes de anticipación o de lo contrario se te cobrará una renovación automática.
Splashtop ofrece una mejor alternativa a TeamViewer y viene en paquetes para uso particular, empresas, educación y asistencia de TI. Cada uno ofrece precios competitivos que te ofrecen las funciones que necesitas sin salirse del presupuesto.
LogMeIn Pro
Una herramienta de escritorio remoto similar a Splashtop.Sin embargo, LogMeIn Pro no les conviene del todo a particulares o pequeñas empresas debido a su elevado precio.Por lo tanto, LogMeIn Pro solo lo pueden utilizar las grandes empresas con una cartera considerable.En lugar de eso, quizá quieras buscar otras alternativas a LogMeIn Pro como Splashtop, que tiene las mismas funciones y capacidades principales y te ahorra hasta un 70 % o más en el coste de tu suscripción.
AnyDesk
AnyDesk tiene paquetes de escritorio remoto para particulares, equipos pequeños y empresas. Sin embargo, como es el caso de LogMeIn, es más caro que Splashtop. De hecho, puedes ver cómo se comparan los precios de AnyDesk con los de Splashtop. Además, las reseñas de los usuarios en sitios web de terceros constantemente califican a Splashtop como mejor que AnyDesk.
GoToMyPC
Una solución de escritorio remoto cara para particulares y aún más para equipos y empresas que necesitan más funciones y controles de gestión de usuarios.Podrías obtener todas esas funciones eligiendo Splashtop en su lugar y ahorrarías un 75 % en el coste de tu suscripción en comparación con GoToMyPC.
GoToMyPC también es propiedad de LogMeIn y viene con el mismo contratiempo de contar con planes caros y un historial de subidas de precios.
ConnectWise ScreenConnect
Aunque ScreenConnect anuncia muchas funciones avanzadas, Splashtop proporciona muchas de ellas por un precio mucho más bajo, lo que la convierte en una mejor alternativa a ConnectWise ScreenConnect.
Además de esto, las reseñas de ScreenConnect sugieren que a veces tarda mucho en responder a las acciones. Esto aumenta drásticamente la frustración que se siente al utilizarla. Splashtop se mantiene a gran velocidad con calidad HD mientras lo utilizas.
pc remoto
RemotePC utiliza una aplicación web para ofrecer conectividad entre ordenadores. Aun así, como muchas de las soluciones de escritorio remoto de esta lista, tiene sus carencias. Por ejemplo, suele ser difícil de configurar y le faltan muchas funciones que podrías esperar de sus competidores.
Como alternativa a RemotePC, Splashtop se configura en muy poco tiempo y tiene una interfaz fácil de usar.
Chrome Remote Desktop
Esta extensión del navegador puede ser útil para aquellos que tengan Google Chrome, pero todos los demás usuarios se quedan fuera. Esto limita el alcance de esta aplicación, especialmente para aquellos que tengan muchos dispositivos diferentes. Splashtop, por otro lado, se puede usar en muchos ordenadores, tabletas y dispositivos móviles diferentes sin necesidad de tener Chrome.
Además, Chrome Remote Desktop no tiene muchas funciones avanzadas, ni siquiera como opción gratuita.Splashtop consigue superarlo en este aspecto, convirtiéndolo en la mejor alternativa de escritorio remoto de Chrome.
Teradici
Creada como herramienta de acceso remoto de alto rendimiento para los profesionales de los medios de comunicación y el entretenimiento, Teradici pretende ofrecer una solución a quienes necesitan conexiones remotas rápidas. Sin embargo, Splashtop ofrece conexiones remotas rápidas que te permiten realizar tareas que consumen muchos recursos, como edición de vídeo, diseño gráfico, creación de animaciones, programación y mucho más, con baja latencia. Por otro lado, Teradici requiere más ancho de banda para un acceso remoto rápido.
Splashtop también es mucho más fácil de implementar y viene con más funciones, lo que la convierte en la mejor alternativa de Teradici.
¿Qué hace que Splashtop sea el líder en Software de Escritorio Remoto?
Al evaluar soluciones de escritorio remoto, el rendimiento, la seguridad y el valor son críticos. Splashtop destaca al ofrecer características de nivel empresarial a un precio rentable, lo que lo convierte en la opción preferida por equipos de TI, Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) y empresas en todo el mundo.
Las razones clave por las cuales Splashtop lidera el mercado incluyen:
Conexiones de alto rendimiento – Transmisión en 4K a hasta 60fps con baja latencia y fidelidad de color avanzada, asegurando experiencias fluidas para profesionales y creativos.
Seguridad robusta y cumplimiento – Todas las sesiones están protegidas con cifrado SSL/AES-256 y soportan requisitos empresariales como SSO/SAML, SOC 2, ISO 27001, RGPD y preparación para HIPAA.
Acceso multidispositivo y multiplataforma – Conéctate de forma segura a Windows, macOS, Linux, iOS, Android y Chromebooks, sin las restricciones de herramientas específicas del SO.
Capacidades de soporte TI integradas – Proporciona Soporte remoto supervisada y no supervisada con funciones como agrupación de técnicos, transferencia de sesiones, transferencia de archivos y grabación de sesiones.
Gestión autónoma de dispositivos – Con Splashtop AEM, los equipos de TI obtienen parches en tiempo real, inventario de software, perspectivas de CVE y automatización para mantener el cumplimiento y la seguridad.
Licencias y precios flexibles – Elige entre planes sencillos que escalen con tu empresa, con costos predecibles y sin tarifas ocultas.
Splashtop combina rendimiento confiable, seguridad fuerte y herramientas avanzadas de gestión sin esfuerzo. Es consistentemente calificado como una de las mejores soluciones de escritorio remoto para organizaciones que buscan más que acceso remoto básico.
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