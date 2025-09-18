Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Software de escritorio remoto para MacOS
Acceso remoto con origen y destino en ordenadores Mac
Mejora tu flujo de trabajo con la mejor solución de escritorio remoto para Mac
Trabaja Desde Cualquier Lugar
No importa dónde estés, siempre estarás conectado a tus ordenadores Mac. Trabaja desde casa, en el aeropuerto, en otro país, o en cualquier otro lugar del mundo.
Flexibilidad ilimitada
Accede de forma remota a tus Mac desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Usa tu Mac para acceder a otros dispositivos. No importa qué dispositivo tengas a mano y a qué necesites acceder, Splashtop lo hace posible.
Aumenta la productividad
Accede a cualquier archivo y ejecuta cualquier aplicación en tu ordenador remoto mientras trabajas con conexiones de alto rendimiento. Te sentirás como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona.
Experiencia de usuario superior
Configúralo en solo unos minutos e inicia conexiones remotas desde cualquier dispositivo con solo un clic. Acceso a escritorio remoto fácil de usar que hace que el trabajo remoto sea perfecto.
4 ventajas clave del escritorio remoto de Splashtop para Mac
Compatibilidad multiplataforma
Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac OS y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.
Facilidad de uso
Splashtop está diseñado para ser fácil de usar, incluso para aquellos que no son expertos en tecnología. Conéctate rápida y fácilmente a tus ordenadores Mac y comienza a trabajar de forma remota, sin necesidad de ningún conocimiento o capacitación especializada.
Conexiones de alto rendimiento
Accede a tus ordenadores Mac desde cualquier parte del mundo con retardo y latencia mínimos. El streaming 4K de hasta 60 fps y la baja latencia te proporcionan una conexión de escritorio remoto de primera.
Seguridad y conformidad
Splashtop utiliza medidas de seguridad avanzadas para garantizar que el acceso remoto a los ordenadores Mac sea seguro y protegido. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.
Cómo usar una aplicación de escritorio remoto para Mac
Puedes configurar el software de escritorio remoto de Splashtop en tan solo unos pocos pasos rápidos. Una vez que hayas creado tu cuenta de Splashtop y descargado la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en tus ordenadores Mac y otros dispositivos, ¡ya estará todo listo!
Luego, cada vez que desees conectarte a tu ordenador, puedes abrir la aplicación Splashtop en tu dispositivo y hacer clic en el ordenador al que deseas acceder para iniciar la conexión remota. Verás la pantalla de tu ordenador remoto en tu dispositivo local y tomarás el control como si estuvieras presencialmente frente a él.
Echa un vistazo a nuestras descargas de escritorio remoto de Splashtop para Mac.
Empoderar a los trabajadores remotos, los equipos de TI y más
El software de escritorio remoto de Splashtop está diseñado para apoyar a una amplia gama de profesionales que necesitan un acceso seguro y de alto rendimiento a los ordenadores Mac desde cualquier lugar.
Trabajadores remotos: los empleados pueden conectarse a los Mac de su oficina desde casa o mientras viajan, acceder a archivos, aplicaciones y recursos con la misma velocidad y fiabilidad que como si estuvieran en el sitio.
Equipos de soporte de TI: el personal de los servicios de asistencia y los MSPs pueden proporcionar acceso rápido y sin supervisión a los Mac para la resolución de problemas, la aplicación de parches y el mantenimiento. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, los equipos de TI pueden gestionar los dispositivos de forma segura y a escala.
Creativos y diseñadores_ profesionales de la edición de vídeo, el diseño y la animación se benefician de la transmisión 4K de Splashtop, el rendimiento de baja latencia y la compatibilidad con tabletas con lápiz óptico como Wacom. Esto facilita el trabajo en proyectos creativos exigentes de forma remota sin comprometer la calidad.
Educadores y estudiantes: los centros educativos y las universidades pueden ampliar el acceso a las salas de ordenadores Mac para el aprendizaje híbrido o remoto, lo que garantiza que los estudiantes puedan usar aplicaciones especializadas desde cualquier lugar.
Mejora tu experiencia de escritorio remoto en Mac con Splashtop
La aplicación de escritorio remoto incorporada de Apple para MacOS carece de muchas funciones avanzadas que ofrece el software de terceros. Splashtop destaca por ofrecer una solución integral para usuarios de Mac que necesitan un acceso remoto potente y flexible.
Splashtop permite conexiones multiplataforma sin problemas, lo que te permite acceder de forma remota a dispositivos Windows, Linux, iOS y Android desde tu Mac. Esto hace que el acceso remoto sea sencillo y sin complicaciones.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Había usado otras herramientas de escritorio remoto hasta que comencé a tener algunos problemas con su software. Entonces descubrí Splashtop. Es estupendo y muy compatible con Mac. Gracias por este increíble producto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Funciona muy bien para mi empresa y el precio es la razón por la que lo elegí sobre otros productos con características similares.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Me siento obligado a pronunciarme y contarles lo impresionado que estoy con Splashtop Remote Access para Mac. Splashtop me permite hacer lo que necesito: copiar/pegar búferes, transferencias de archivos, gráficos remotos increíblemente fluidos, etc. Las buenas palabras se me quedan cortas para describirlo. Estoy muy, muy impresionado.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Hasta ahora estoy impresionadísimo. Tenía que entregar un programa a ABC, así que abrí Adobe Premiere en el ordenador, hice el trabajo que tenía que hacer y pude ver y escuchar el programa. La latencia es tan baja que me sentí como si estuviera en el propio ordenador trabajando. Eso es exactamente lo que necesito. Todo es sencillo, fácil de entender y usar.
Brian Davids