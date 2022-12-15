Aumenta la eficacia y la calidad de la asistencia mediante la monitorización continua y el software de acceso remoto
La Clínica Sensing del Hospital Slingeland aumentó su eficiencia utilizando Splashtop On-Prem para monitorizar a distancia las constantes vitales con sensores inteligentes
Resumen
COVID-19 ha acelerado la revolución digital en todos los sectores, especialmente en el sanitario. Con las nuevas normativas de distanciamiento social, los centros sanitarios se apresuraron a reinventarse para adaptarse a la nueva normalidad, garantizando al mismo tiempo una atención de calidad a todos los pacientes. En este caso práctico, Koen Van Dulmen, Director de Proyectos de la Clínica Sensing del Hospital Slingeland, comparte cómo su hospital reinventó y mejoró la atención al paciente mediante la monitorización continua de los parámetros vitales utilizando una plataforma de monitorización continua y varios sensores. Se utilizó Splashtop On-Prem para iniciar varias mediciones remotas de un sensor.
El reto: Activar sensores en medio de protocolos de distanciamiento físico
La misión principal de la Clínica Sensing del Hospital Slingeland es desarrollar una solución para controlar continuamente las constantes vitales y calcular el riesgo de deterioro y abordarlo según sea necesario. Debido al COVID-19, la Clínica Sensing tuvo que acelerar el desarrollo e implantar esta solución.
Para recibir estos datos cruciales, la Clínica Sensing confía en varios sensores y uno de ellos debe activarse manualmente. Todos los sensores se conectaron a pacientes de alto riesgo y, al principio, los médicos tenían que caminar hasta cada una de las camas de los pacientes para realizar las mediciones de ese único sensor.
Sin embargo, debido al COVID-19, esto se había convertido en todo un reto. "La Clínica Sensing necesita reducir los desplazamientos de los médicos y seguir recibiendo todos los datos", explicó Koen Van Dulmen, director de proyectos de la Clínica Sensing del Hospital Slingeland. La clínica necesitaba reducir el número de desplazamientos físicos para activar un sensor en la habitación del paciente, ya que era vital obtener la mayor cantidad de datos posible y garantizar las medidas de distanciamiento físico y la seguridad tanto de los pacientes como de los médicos. Estos viajes también perturbaban el necesario descanso de los pacientes.
La solución: software de acceso remoto Splashtop On-Prem
Koen se puso en contacto con el equipo informático del hospital para hallar una forma de resolver el problema de la Clínica Sensing. El equipo informático del Hospital Slingeland Ziekenhuis sugirió recurrir a una herramienta de acceso remoto para que la clínica pudiera realizar mediciones en una sala de control virtual.
El equipo de TI evaluó y probó varias herramientas de acceso remoto que resultaron tener varios problemas de aplicación, hasta que encontraron Splashtop On-Prem, que cumplía todos los criterios de selección del equipo: usabilidad, continuidad, asequibilidad y velocidad.
Usabilidad: El proceso de implantación fue como la seda. El equipo de Koen instaló fácilmente el software en 20 pasarelas Samsung A10 de la sala de control, para que las mediciones de los sensores pudieran iniciarse a distancia.
Continuidad: Una vez configurado, Splashtop On-Prem permitió a la Clínica Sensing iniciar mediciones más frecuentes sin acudir y sin molestar al paciente, recibiendo datos con mayor frecuencia. Por ejemplo, 10-15 minutos en lugar de cada hora durante el día y cada cuatro horas durante la noche.
Asequibilidad y velocidad: Aunque Splashtop On-Prem era fácil de instalar y funcionaba bien, también era asequible y rápido de implantar. Y, en esta coyuntura, la velocidad era primordial. "Teníamos que hacerlo rápido", dijo Koen.
Los resultados: Asistencia sanitaria de mayor eficacia y calidad
Al utilizar Splashtop On-Prem, la sala de control era ahora capaz de supervisar más eficazmente hasta 20 pacientes de forma remota.
Esto ayudó a la Clínica Sensing a "reducir los desplazamientos innecesarios de los pacientes", explica Koen. "Las visitas a los pacientes han sido más útiles porque el médico conoce el estado del paciente".
Antes de utilizar Splashtop On-Prem, los médicos caminaban unos metros cada hora para llegar a los dispositivos conectados a los pacientes.
En general, la Clínica de Sensores quedó satisfecha con Splashtop On-Prem. "Todo funcionó a la perfección", dijo Koen. "Splashtop es fácil de usar y una empresa con visión de futuro con la que pensamos seguir trabajando en el futuro".
Al reducir los desplazamientos innecesarios de los pacientes, el Hospital Slingeland Ziekenhuis pudo, en última instancia, disminuir los riesgos de transmisión del COVID-19 y, al mismo tiempo, permitir que los pacientes de alto riesgo descansaran lo necesario con interrupciones mínimas y, de este modo, aumentar la calidad de la atención a los pacientes.
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Detalles
Sobre el Hospital Slingeland Ziekenhuis
El Hospital Slingeland está situado en Doetinchem (los Países Bajos) y se fundó en 1975 como resultado de la fusión entre el Hospital Wilhelmina y el Hospital St. Joseph. Con 305 camas y aproximadamente 1600 empleados fijos, el Hospital Slingeland se esfuerza por ofrecer transparencia, apertura y ser un lugar donde los pacientes puedan contar en todo momento con una atención de alta calidad y seguridad.