En esta era conectada digitalmente en que vivimos, la importancia de un software de asistencia informática remota fiable y eficiente no puede subestimarse. Desde el mantenimiento de las máquinas gestionadas hasta la prestación de asistencia técnica, una herramienta de asistencia informática remota es absolutamente necesaria para las empresas.
Sin embargo, con la multitud de opciones disponibles, ¿cómo se puede elegir el mejor software de Soporte remoto?
En este blog, repasaremos las funciones esenciales que debe tener tu herramienta de asistencia informática remota y por qué Splashtop es la solución número 1 en este terreno.
Qué es el software de asistencia informática remota
El software de soporte remoto permite a los profesionales de TI acceder y controlar dispositivos de forma remota, permitiendo la resolución de problemas y la solución de inconvenientes sin estar físicamente presente.
Esta herramienta es fundamental en las empresas modernas donde prevalece el trabajo remoto y se espera una asistencia técnica rápida. Sin embargo, sin el software adecuado, las empresas pueden afrontar dificultades como tiempos de respuesta prolongados, problemas de seguridad y menor productividad.
8 funciones esenciales del mejor software de asistencia informática remota
Al buscar el mejor software de asistencia informática remota, hay ciertas funciones que no son negociables. Aquí se incluyen conexiones seguras, compatibilidad para múltiples dispositivos, capacidades de transferencia de archivos y un servicio de atención al cliente a la altura. Estas funciones garantizan una experiencia de usuario perfecta y aumentan significativamente la productividad y la eficiencia empresarial.
Este un desglose completo de las funciones esenciales necesarias en el software asistencia informática remota:
1 - Conexiones seguras
La primera y más importante característica a buscar en una herramienta de Soporte remoto es una seguridad robusta. Características como el cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y detección de intrusiones aseguran que tus datos y conexiones permanezcan seguros. Estas medidas de seguridad protegen tu información empresarial sensible y ayudan a mantener la confianza del cliente.
2 - Compatibilidad multidispositivo
Con la variedad de dispositivos que se utilizan en las operaciones comerciales hoy en día, es imprescindible que tu software de asistencia informática remota pueda admitir múltiples plataformas. Aquí se incluyen Windows, Mac, iOS y Android. Esto permite que tu equipo de asistencia informática de TI preste asistencia a cualquier persona de tu empresa, independientemente de su dispositivo, lo que garantiza que se pueda hacer sin problemas.
3 - Transferencia de archivos
Esta función le permite a tu equipo de asistencia enviar y recibir archivos desde el dispositivo remoto. Esto puede resulta crucial cuando la solución de problemas requiere la instalación de archivos específicos o actualizaciones de software en la máquina remota.
4 - Reinicio remoto y reconexión automática
Esta función le permite a tu equipo de asistencia reiniciar el dispositivo remoto y volver a conectarse automáticamente a la sesión. Esto es increíblemente útil cuando se trata de fallos del sistema o instalaciones de software que requieren un reinicio y puede ayudar a reducir el tiempo necesario para resolver problemas.
5 - Grabación de sesiones
Con fines de control de calidad y formación, una excelente herramienta de asistencia informática remota debería ser capaz de grabar las sesiones. Esto también puede ser útil para fines de auditoría y cumplimiento.
6 - Capacidades de integración
Una herramienta de asistencia informática remota que puede integrarse con otro software utilizado en tu empresa, como sistemas de ticketing o CRM, puede agilizar tu flujo de trabajo y mejorar la eficiencia.
7 - Interfaz fácil de usar
Una herramienta con una interfaz sencilla e intuitiva puede mejorar la productividad de tu equipo de asistencia al hacer que sea más fácil de navegar por la herramienta y usarla de manera efectiva.
8 - Atención al cliente ininterrumpida
Un equipo fiable de atención al cliente del proveedor de software de asistencia informática remota puede marcar una gran diferencia, especialmente cuando tienes problemas con la solución.
Todas estas características contribuyen a la productividad y eficiencia empresarial asegurando un soporte remoto rápido, fiable y seguro. Minimizan el tiempo de inactividad, optimizan los procesos de soporte de TI y, en última instancia, pueden llevar a una mayor satisfacción del cliente.
Por qué Splashtop es el mejor software de asistencia informática remota
Splashtop ofrece todo lo que los equipos de TI, los servicios de asistencia y MSPs necesitan para prestar un soporte remoto rápido, seguro y fiable. Ya sea que vayas a prestar soporte a empleados, clientes o vayas a gestionar una flota global de dispositivos, Splashtop ofrece rendimiento, flexibilidad y valor inigualables.
Esto es lo que hace que Splashtop sea la mejor solución de soporte remoto:
Opciones de licencia flexibles: elige el plan que se ajuste a tus necesidades:
Splashtop Remote Support para acceso supervisado y no supervisado en modelos basados en usuarios y puntos finales.
Splashtop Enterprise para seguridad avanzada, gestión centralizada, flujos de trabajo de servicio de asistencia e implementación a gran escala.
Acceso supervisado y no supervisado: presta soporte a los usuarios finales en tiempo real conectándote a sus dispositivos con o sin su presencia. Ideal para servicios de asistencia, reparaciones y mantenimiento proactivo.
Compatibilidad multiplataforma: accede y prestar soporte remoto a dispositivos Windows, MacOS, Android, iOS e incluso Linux desde cualquier dispositivo o navegador moderno.
Alto rendimiento: disfruta de sesiones remotas fluidas con calidad HD, baja latencia, compatibilidad con múltiples monitores y transmisión optimizada, incluso en conexiones de bajo ancho de banda.
La seguridad es lo primero: el cifrado AES de 256 bits integrado, la autenticación del dispositivo, el SSO, el registro, la lista blanca de IP y la conformidad con SOC 2 garantizan que tus sesiones de soporte estén protegidas.
Herramientas y complementos integrados: mejora tus capacidades de soporte con complementos como:
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) para la supervisión en tiempo real y la automatización de parches
Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
Splashtop Connector para acceso RDP/SSH/VNC sin VPN
Compatibilidad con cámara de realidad aumentada (RA) para orientación práctica en el campo
Rentabilidad en poco tiempo: una implementación sencilla, una interfaz fácil de usar y precios competitivos significan que puedes comenzar a trabajar y obtener un retorno de la inversión rápidamente.
Cómo comenzar con Splashtop
En nuestra búsqueda del mejor software de asistencia informática remota, Splashtop se destaca como un claro ganador. Con sus potentes funciones, su excelente experiencia de usuario y asistencia al cliente de altísima calidad, es una inversión que promete retornos cuantiosos. Te animamos a que pruebes Splashtop y experimentes la diferencia que puede marcar en tu empresa.
Implementar Splashtop en tu empresa es un proceso sencillo. Comienza eligiendo un plan que se ajuste a tus necesidades, desde soluciones básicas hasta soluciones de nivel empresarial. Splashtop ofrece precios competitivos, lo que garantiza que obtendrás la mejor relación calidad-precio. Regístrate para la prueba gratuita para comprobar sus capacidades de primera mano.
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