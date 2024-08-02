Software de escritorio remoto para iPad de Splashtop
Acceso remoto con origen y destino en dispositivos iPad
¿Por qué utilizar el software de escritorio remoto en iPad?
El uso del software de escritorio remoto en iPad ofrece ventajas significativas para varios usuarios, incluidos profesionales de negocios, docentes y particulares. Para los usuarios empresariales, mejora la productividad al permitir el acceso seguro a los ordenadores de trabajo desde cualquier lugar, lo que facilita la colaboración en tiempo real y el soporte remoto. Los docentes pueden aprovechar el software de escritorio remoto para impartir clases virtuales, acceder a materiales didácticos e interactuar con los estudiantes de forma interactiva, garantizando la continuidad de la educación.
Para uso personal, ofrece la comodidad de acceder a los ordenadores domésticos, transmitir contenido multimedia y solucionar problemas de los dispositivos de los miembros de la familia de forma remota. En general, el software de escritorio remoto en iPad cierra la brecha entre la movilidad y la funcionalidad del escritorio, lo que la convierte en una herramienta inestimable para mantenerte conectado y productivo.
¿Qué hace que Splashtop sea la mejor solución de escritorio remoto para iPad?
Trabaja Desde Cualquier Lugar
Usa tu tableta iPad para acceder a tus ordenadores desde cualquier lugar para trabajar de forma remota. Puedes trabajar desde casa, en tus desplazamientos y en cualquier parte del mundo.
Flexibilidad ilimitada
No hace falta que te lleves el ordenador contigo, usa tu iPad para acceder de forma remota a cualquier ordenador de escritorio. Todos tus archivos informáticos, aplicaciones y recursos son accesibles desde tu iPad con el software de escritorio remoto de Splashtop.
Aumenta la productividad
Siéntete como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona, incluso mientras lo controlas de forma remota desde un iPad. Trabajar de forma remota desde un iPad nunca ha sido tan llevadero.
Interfaz de usuario superior
Software de escritorio remoto sencillo, rápido y fácil de usar para iPad. Controla tus ordenadores en tiempo real desde tu iPad como si estuvieras usando tus ordenadores en persona.
Software de escritorio remoto diseñado para usuarios de iPad
Con el software de escritorio remoto de Splashtop, sentirás como si estuvieras presencialmente frente a tu ordenador mientras lo controlas de forma remota desde tu iPad.
Durante una sesión de escritorio remoto, podrás abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación en tu ordenador remoto, incluido el software de edición de vídeo, diseño gráfico y las herramientas de modelado 3D. Siempre podrás acceder a aplicaciones como las herramientas de Adobe Creative, Autodesk, QuickBooks y más mientras trabajas de forma remota.
Cómo usar el escritorio remoto para iPad
Configurar el software de escritorio remoto en tu iPad es rápido y fácil. Sigue estos sencillos pasos para empezar:
Instala la aplicación: descarga e instala la aplicación Splashtop Business desde la App Store en tu iPad.
Regístrate o inicia sesión: abre la aplicación y regístrate para obtener una nueva cuenta o inicia sesión con tus credenciales de Splashtop existentes.
Configura tu ordenador: en tu ordenador, descarga e instala la aplicación Splashtop Streamer desde el sitio web de Splashtop.
Conecta tus dispositivos: asegúrate de que tanto tu iPad como tu ordenador estén conectados a internet. Abre la aplicación Splashtop en tu iPad y deberías ver tu ordenador en la lista. Toca tu ordenador para iniciar la sesión remota.
La herramienta de escritorio remoto n.º 1 para iPad
Cuando se trata de herramientas de escritorio remoto para iPad, Splashtop es la mejor opción. El acceso remoto al escritorio será coser y cantar gracias al rendimiento superior, la seguridad y la facilidad de uso de Splashtop.
Da igual si estás trabajando desde casa, mientras viajas o estás prestando asistencia informática remota, puedes hacerlo todo con Splashtop y un iPad.
Beneficios clave del escritorio remoto de Splashtop para iPad
Compatibilidad multiplataforma
Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac OS y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.
Facilidad de uso
Tu ordenador, junto con todos sus archivos y aplicaciones, están al alcance de tu mano con un iPad. Teletrabajar nunca ha sido tan sencillo como con Splashtop.
Conexiones de alto rendimiento
Accede a estaciones de trabajo repletas de recursos y procesamiento de forma remota como si estuvieras de forma presencial frente a ellas. Las transmisiones 4K y la baja latencia te ofrecen una conexión de escritorio remoto de primer nivel.
Seguridad y conformidad
Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
He trabajado con otras herramientas de escritorio remoto y Splashtop es muchísimo mejor. Disfruto de la facilidad de uso, la posibilidad de asignar ciertos ordenador a ciertos usuarios y la de iniciar sesión en una PC desde tu teléfono, tableta y ordenador.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Hasta ahora estoy impresionadísimo. La latencia es tan baja que me sentí como si estuviera en el propio ordenador trabajando. Eso es exactamente lo que necesito. Todo es sencillo, fácil de entender y usar... He usado la aplicación de Splashtop para teléfonos móviles para verificar el estado de mis sistemas y funciona a las mil maravillas para hacerlo.
Brian Davids
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Había usado otras herramientas de escritorio remoto hasta que comencé a tener algunos problemas con su software. Entonces descubrí Splashtop. Es estupendo y muy compatible con Mac. Gracias por este increíble producto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association