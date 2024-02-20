Software de escritorio remoto para Android
Acceso remoto con origen y destino en dispositivos Android
Solución de escritorio remoto para dispositivos Android
Trabaja Desde Cualquier Lugar
Aprovecha tus dispositivos Android para acceder a tus ordenadores sin importar dónde te encuentres. Tus ordenadores siempre estarán accesibles para ti con Splashtop.
Flexibilidad ilimitada
Usa tu Android para acceder a cualquier ordenador. Utiliza cualquier otro dispositivo para acceder a tus dispositivos Android. Flexibilidad ilimitada para el trabajo y el soporte de TI remotos.
Aumenta la productividad
Siéntete como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona, incluso cuando accedes desde un dispositivo Android. Abre cualquier archivo y ejecuta cualquier aplicación en tiempo real.
Interfaz de usuario superior
Software de escritorio remoto sencilla, segura, rápida y fácil de usar para Android. El acceso remoto sin interrupciones te ofrece una experiencia en persona mientras controlas tu dispositivo de forma remota.
Desata el poder del escritorio remoto de Android con Splashtop
Con el software de escritorio remoto de Splashtop, disfrutarás de conexiones remotas de alto rendimiento con todas las funciones que podrías esperar de una herramienta de escritorio remoto, incluso cuando te conectas de forma remota a dispositivos Android.
Durante una sesión de escritorio remoto, puedes abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación que haya en tu ordenador remoto, incluido el software de edición de vídeo, diseño gráfico y los programas de modelado 3D.
Cómo configurar el escritorio remoto para Android
Puedes configurar el software de escritorio remoto Splashtop en tan solo un par de minutos. Una vez que hayas creado tu cuenta de Splashtop y descargado la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en tu Android y otros dispositivos, ¡ya estará todo listo!
¿Quieres acceder a tu ordenador desde tu tableta o dispositivo móvil Android? Cógelo y abre la aplicación de Splashtop, luego haz clic en el ordenador al que deseas acceder para iniciar la conexión remota. Verás la pantalla de tu ordenador remoto en tu dispositivo Android y tomarás el control como si estuvieras presencialmente frente a él.
Echa un vistazo a nuestras descargas de escritorio remoto de Splashtop para Android.
Escritorio remoto a Android para particulares, empresas y educación
Simplifica las tareas diarias y aumenta tu productividad mientras controlas tu ordenador de escritorio de forma remota. Obtendrás todas las funciones principales que necesitas con Splashtop.
¡Splashtop es ideal para habilitar el trabajo remoto, la educación, la asistencia informática de TI y más! Utiliza tus dispositivos Android para trabajar desde cualquier lugar. Presta asistencia remota a dispositivos Android. ¡Todo es posible con Splashtop!
4 ventajas clave del escritorio remoto de Splashtop para Android
Compatibilidad multiplataforma
Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac OS y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.
Facilidad de uso
Se acabaron las limitaciones de usar tu ordenador en persona. Con Splashtop, tu ordenador y todos sus archivos y aplicaciones son accesibles desde tu dispositivo Android. Funciona sin problemas a través de conexiones remotas.
Conexiones de alto rendimiento
Accede a tus ordenadores de escritorio desde tu dispositivo Android con retardo y latencia mínimos, lo que te permite tener la máxima productividad posible. Disfruta de conexiones de escritorio remoto con calidad HD.
Seguridad y conformidad
Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
He trabajado con otras herramientas de escritorio remoto y Splashtop es muchísimo mejor. Disfruto de la facilidad de uso, la posibilidad de asignar ciertos ordenador a ciertos usuarios y la de iniciar sesión en una PC desde tu teléfono, tableta y ordenador.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Hasta ahora estoy impresionadísimo. La latencia es tan baja que me sentí como si estuviera en el propio ordenador trabajando. Eso es exactamente lo que necesito. Todo es sencillo, fácil de entender y usar... He usado la aplicación de Splashtop para teléfonos móviles para verificar el estado de mis sistemas y funciona a las mil maravillas para hacerlo.
Brian Davids
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Puedo acceder a mi ordenador de sobremesa sin importar dónde esté y trabajar con confianza. Splashtop me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal.
Bobby Bottom, Integrated Electrical