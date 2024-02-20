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A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Software de escritorio remoto para Android

Acceso remoto con origen y destino en dispositivos Android

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Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop
Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop


Solución de escritorio remoto para dispositivos Android

  • Trabaja Desde Cualquier Lugar

    Aprovecha tus dispositivos Android para acceder a tus ordenadores sin importar dónde te encuentres. Tus ordenadores siempre estarán accesibles para ti con Splashtop.

  • Flexibilidad ilimitada

    Usa tu Android para acceder a cualquier ordenador. Utiliza cualquier otro dispositivo para acceder a tus dispositivos Android. Flexibilidad ilimitada para el trabajo y el soporte de TI remotos.

  • Aumenta la productividad

    Siéntete como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona, incluso cuando accedes desde un dispositivo Android. Abre cualquier archivo y ejecuta cualquier aplicación en tiempo real.

  • Interfaz de usuario superior

    Software de escritorio remoto sencilla, segura, rápida y fácil de usar para Android. El acceso remoto sin interrupciones te ofrece una experiencia en persona mientras controlas tu dispositivo de forma remota.

A person using an Android phone to access a device

Desata el poder del escritorio remoto de Android con Splashtop

Con el software de escritorio remoto de Splashtop, disfrutarás de conexiones remotas de alto rendimiento con todas las funciones que podrías esperar de una herramienta de escritorio remoto, incluso cuando te conectas de forma remota a dispositivos Android.

Durante una sesión de escritorio remoto, puedes abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación que haya en tu ordenador remoto, incluido el software de edición de vídeo, diseño gráfico y los programas de modelado 3D.

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

Cómo configurar el escritorio remoto para Android

Puedes configurar el software de escritorio remoto Splashtop en tan solo un par de minutos. Una vez que hayas creado tu cuenta de Splashtop y descargado la aplicación de escritorio remoto de Splashtop en tu Android y otros dispositivos, ¡ya estará todo listo!

¿Quieres acceder a tu ordenador desde tu tableta o dispositivo móvil Android? Cógelo y abre la aplicación de Splashtop, luego haz clic en el ordenador al que deseas acceder para iniciar la conexión remota. Verás la pantalla de tu ordenador remoto en tu dispositivo Android y tomarás el control como si estuvieras presencialmente frente a él.

Echa un vistazo a nuestras descargas de escritorio remoto de Splashtop para Android.

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

Escritorio remoto a Android para particulares, empresas y educación

Simplifica las tareas diarias y aumenta tu productividad mientras controlas tu ordenador de escritorio de forma remota. Obtendrás todas las funciones principales que necesitas con Splashtop.

¡Splashtop es ideal para habilitar el trabajo remoto, la educación, la asistencia informática de TI y más! Utiliza tus dispositivos Android para trabajar desde cualquier lugar. Presta asistencia remota a dispositivos Android. ¡Todo es posible con Splashtop!

4 ventajas clave del escritorio remoto de Splashtop para Android

  • Compatibilidad multiplataforma

    Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac OS y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

  • Facilidad de uso

    Se acabaron las limitaciones de usar tu ordenador en persona. Con Splashtop, tu ordenador y todos sus archivos y aplicaciones son accesibles desde tu dispositivo Android.  Funciona sin problemas a través de conexiones remotas.

  • Conexiones de alto rendimiento

    Accede a tus ordenadores de escritorio desde tu dispositivo Android con retardo y latencia mínimos, lo que te permite tener la máxima productividad posible. Disfruta de conexiones de escritorio remoto con calidad HD.

  • Seguridad y conformidad

    Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

He trabajado con otras herramientas de escritorio remoto y Splashtop es muchísimo mejor. Disfruto de la facilidad de uso, la posibilidad de asignar ciertos ordenador a ciertos usuarios y la de iniciar sesión en una PC desde tu teléfono, tableta y ordenador.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Hasta ahora estoy impresionadísimo. La latencia es tan baja que me sentí como si estuviera en el propio ordenador trabajando. Eso es exactamente lo que necesito. Todo es sencillo, fácil de entender y usar... He usado la aplicación de Splashtop para teléfonos móviles para verificar el estado de mis sistemas y funciona a las mil maravillas para hacerlo.

Brian Davids

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Puedo acceder a mi ordenador de sobremesa sin importar dónde esté y trabajar con confianza. Splashtop me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Descargas de escritorio remoto de Splashtop para Android

Descargas


Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor aplicación de escritorio remoto para Android?
¿Cómo puedo controlar mi PC desde mi teléfono Android?
¿Puedo acceder de forma remota a un Android desde otro dispositivo?
¿Existe una aplicación de escritorio virtual para Android?
¿Cómo controlar de forma remota un PC desde Android?
¿Puedo controlar Android de forma remota?

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