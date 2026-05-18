Software de control remoto de ordenadores - Controle su escritorio

Software de control remoto de escritorio para Windows y Mac. Aquí encontrará todo lo que puede llegar a hacer; por ejemplo, transferencia de archivos, impresión a distancia y mucho más.
El software de control remoto de Splashtop le permite tomar el control de su ordenador de escritorio remoto desde cualquier lugar del mundo. Desde otro dispositivo, verá la pantalla de su escritorio remoto y podrá utilizarlo como si estuviera sentado frente a él.
Soluciones de control remoto de ordenadores Splashtop
Splashtop ofrece varias herramientas de control remoto diseñadas para adaptarse a sus necesidades. Esto asegura que usted obtenga la solución con todo lo que necesita al mejor precio. Otras compañías que ofrecen software de control remoto de ordenadores agrupan todas sus características y/o soluciones en un solo producto, lo que lo hace costoso para todos.
Dicho esto, si estás buscando una aplicación de control remoto que te ofrezca acceso remoto sencillo, rápido y seguro a tu ordenador para que puedas trabajar o realizar cualquier tarea de forma remota, entonces la mejor solución para ti es Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access te concede control remoto a tus ordenadores Windows y Mac desde cualquier otro ordenador, tableta o dispositivo inteligente. Sigue leyendo a continuación para descubrir todo lo que puedes hacer con la mejor solución de control remoto de su clase. O comienza ahora de forma gratuita (no se requiere tarjeta de crédito ni compromiso para comenzar tu prueba gratis de 7 días).
Lo que puede hacer con el software de control remoto de Splashtop
Con Splashtop, obtiene una conexión de escritorio remota rápida y segura a sus computadoras, y podrá tomar el control total gracias a varias funciones útiles incluidas en el software. Esto es lo que puede esperar con Splashtop:
Acceso remoto a su ordenador desde cualquier lugar
No importa lo lejos que se encuentre de sus ordenadores remotos, podrá acceder a cualquiera de ellos en un instante con solo unos pocos clics. No es necesario memorizar a qué red está conectado el ordenador ni la dirección de IP. Todo lo que necesita es la aplicación Splashtop Business y una conexión a Internet.
Cuando abra la aplicación en su dispositivo, verá una lista de todos los ordenadores remotos de su cuenta. Simplemente seleccione el ordenador deseado y se establecerá la conexión remota
Controle su ordenador Mac o Windows desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
No importa si necesitas software de control remoto para Windows o software de control remoto para Mac, podrás hacer ambas cosas con Splashtop Remote Access. Además, podrás controlar de forma remota tus escritorios desde cualquier otro Windows, Mac, iOS o Android dispositivo. ¡Eso incluye tabletas y dispositivos móviles!
Splashtop Remote Access es más que una aplicación para compartir pantalla. Incluso desde tu teléfono inteligente o tableta podrás controlar tu ordenador de forma remota y con facilidad. Puedes abrir cualquier aplicación o archivo e interactuar con él como si estuviera usando el ordenador remoto en persona.
También puede usar la Extensión Chrome de Splashtop Business para acceder a su ordenador desde un navegador web Chrome. Esto también le permite controlar remotamente sus ordenadores desde cualquier dispositivo Chromebook
Y no importa si su ordenador remoto funciona con Windows y su único dispositivo disponible es un iPhone. Splashtop es completamente multiplataforma, por lo que puede usar cualquiera de sus dispositivos sin importar en qué sistema operativo se ejecuten.
Conexión remota durante el tiempo que desee y con la frecuencia que desee
A diferencia de otros proveedores de software de acceso remoto, Splashtop no limita sus sesiones remotas. Puede conectar y controlar remotamente su ordenador durante el tiempo que desee y con la frecuencia que desee.
Splashtop le da la libertad de acceder y controlar su ordenador remotamente como si lo tuviera delante. Nunca más se sentirá desconectado.
Siga siendo productivo mientras trabaja a distancia
Trabajar de forma remota debería ser tan fácil como trabajar en la oficina, por eso Splashtop Remote Access ofrece varias funciones para ayudarte a completar tus tareas diarias con facilidad.
No es necesario utilizar un servicio de intercambio de archivos separado. Simplemente, transfiera los archivos entre su ordenador remoto y el dispositivo local dentro de Splashtop. Imprima documentos de forma remota desde su ordenador remoto, visualice varios monitores a la vez y mucho más.
¿Por qué elegir Splashtop sobre otras soluciones?
El escritorio remoto de Apple y las herramientas de escritorio remoto de Windows pueden ser lentos y poco confiables. Otras aplicaciones de software de control remoto, incluidas LogMeIn Pro , GoToMyPC , RemotePC y TeamViewer (plan comercial) pueden ser entre un 50 % y un 90 % más caras que Splashtop, a pesar de tener las mismas funciones principales.
Puedes disfrutar de un acceso ilimitado y rápido a sus ordenadores por control remoto en cualquier momento con Splashtop. Puede probarlo gratis y verlo por si mismo. No se requiere ningún compromiso ni tarjeta de crédito para empezar.