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A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

Software de escritorio remoto para iPhone

Accede a ordenadores remotos desde tu iPhone con Splashtop

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Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop


Funciones principales del escritorio remoto de Splashtop para iPhone

  • Trabaja Desde Cualquier Lugar

    Usa tu iPhone para acceder a tus ordenadores mientras trabajas cuando estás de viaje. No es necesario que te lleves tu ordenador contigo, todo lo que necesitas es un iPhone.

  • Flexibilidad ilimitada

    No importa dónde estés o si te has olvidado de tu ordenador. Con Splashtop y un iPhone, puedes acceder a tu ordenador en cualquier momento.

  • Aumenta la productividad

    Siéntete como si estuvieras usando el ordenador remoto en persona, incluso mientras lo controlas de forma remota desde un iPhone. Trabajar de forma remota desde un iPhone nunca ha sido tan fácil.

  • Interfaz de usuario superior

    Software de escritorio remoto sencillo, rápido y fácil de usar para iPhone. Control remoto llevader para acceder a tus ordenadores sin inconvenientes.

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

Software de escritorio remoto diseñado para iPhone

Con el software de escritorio remoto de Splashtop, sentirás como si estuvieras presencialmente frente a tu ordenador mientras lo controlas de forma remota desde tu iPhone. Incluso puedes usar un ratón y un teclado para controlar de forma remota tu ordenador desde un iPhone.

Durante una sesión de escritorio remoto, podrás abrir cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación en tu ordenador remoto, incluido el software de edición de vídeo, diseño gráfico y las herramientas de modelado 3D. Trabajar de forma remota es muy fácil con Splashtop.

An iPhone and a computer

Cómo configurar el escritorio remoto en iPhone

Puedes configurar el software de escritorio remoto de Splashtop creando una cuenta Splashtop e instalando las aplicaciones Splashtop en tus dispositivos.

Una vez configurada, abre la aplicación de Splashtop en tu iPhone y luego haz clic en el ordenador al que deseas acceder para iniciar la conexión remota. Verás la pantalla de tu ordenador remoto en tu iPhone en tiempo real y podrás controlarlo.

Echa un vistazo a nuestras descargas de escritorio remoto de Splashtop para iPhone.

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

La aplicación de escritorio remoto mejor valorada para iPhone

Splashtop ha obtenido miles de reseñas de 5 estrellas de los usuarios gracias a su rendimiento superior, seguridad y facilidad de uso.

Da igual si estás trabajando desde su casa o de viaje con un iPhone, o incluso prestando asistencia informática remota a dispositivos iPhone, ¡puedes hacerlo todo con Splashtop!

4 ventajas clave del escritorio remoto de Splashtop para iPhone

  • Compatibilidad multiplataforma

    Accede de forma remota a tus ordenadores Windows, Mac OS y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funciona a la perfección en ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

  • Facilidad de uso

    Tu ordenador, junto con todos sus archivos y aplicaciones, están al alcance de tu mano con un iPhone. Teletrabajar nunca ha sido tan sencillo como con Splashtop.

  • Conexiones de alto rendimiento

    Puedes controlar tus estaciones de trabajo de forma remota como si estuvieras de forma presencial frente a ellas. La transmisión 4K y las conexiones de escritorio remoto de baja latencia te ofrecen una experiencia de escritorio remoto sin problemas.

  • Seguridad y conformidad

    Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits. Splashtop cumple con varias normas y estándares de la industria. Obtén más información sobre el software de escritorio remoto seguro.

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

He trabajado con otras herramientas de escritorio remoto y Splashtop es muchísimo mejor. Disfruto de la facilidad de uso, la posibilidad de asignar ciertos ordenador a ciertos usuarios y la de iniciar sesión en una PC desde tu teléfono, tableta y ordenador.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Había usado otras herramientas de escritorio remoto hasta que comencé a tener algunos problemas con su software. Entonces descubrí Splashtop. Es estupendo y muy compatible con Mac. Gracias por este increíble producto.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

Hasta ahora estoy impresionadísimo. La latencia es tan baja que me sentí como si estuviera en el propio ordenador trabajando. Eso es exactamente lo que necesito. Todo es sencillo, fácil de entender y usar... He usado la aplicación de Splashtop para teléfonos móviles para verificar el estado de mis sistemas y funciona a las mil maravillas para hacerlo.

Brian Davids

Descargar el software de escritorio remoto de Splashtop para iPhone

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Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1


Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor aplicación de escritorio remoto para iPhone?
¿Cómo puedo controlar mi PC desde mi iPhone?
¿Puedo acceder de forma remota a un iPhone desde otro dispositivo?
¿Es seguro usar el software de escritorio remoto en mi iPhone?
¿Puedo usar el software de escritorio remoto para acceder a mi Mac desde mi iPhone?
¿Se puede acceder a un escritorio remoto en el iPhone?
¿Cómo descargar la aplicación de escritorio remoto Splashtop para iPhone?

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