An IT technician on a computer providing remote support to an end-user.

什麼是遠端支援？支援桌上型機器和行動裝置

Splashtop Team
閱讀時間：10 分鐘
已更新
遠端支援軟體徹底改變了IT支持行業。使用遠端支援工具，IT，服務台，MSP和幫助台專業人員都可以享受許多好處，包括提高客戶滿意度，縮短周轉時間甚至降低成本。

那麼，遠端支援軟體到底是什麼？它是如何工作的？對於您的組織而言，最好的解決方案是什麼？繼續閱讀以獲得所需的所有答案。

什麼是遠端支援？

遠端支援這項技術讓 IT 技術人員能夠遠端存取另一台電腦或裝置來提供支援。遠端連接則允許技術人員從自己的螢幕即時檢視遠端裝置的螢幕，而且通常能控制遠端裝置，以利排除問題並執行其他任務。

遠端支援利用遠端存取（或遠端桌面）軟體為技術人員提供了隨時隨地從任何地方即時訪問遠端設備的權限。這意味著他們可以提供遠端協助，而不必前往設備。

遠端連線中，技術人員可以控制裝置並執行所需的任務。他們可以安裝更新、解決問題和進行維護。大多數遠端支援解決方案都配備了額外的功能，幫助 IT 專業人員在提供遠端支援時更具生產力。例如檔案傳輸、遠端列印、聊天、連線錄製、螢幕共享等。

通過能夠遠端存取設備以提供支持，IT支持團隊，服務台和託管服務提供商可以更快地解決支持通知單。這意味著他們可以節省時間並全天完成更多工作。獲得支持的最終用戶可以享受更快的服務，從而提高滿意度。

遠端支援的類型

遠端支援軟體通常可分為三類：

  1. 主動遠端支援

  2. 參加遠端支援

  3. 透過螢幕檢視進行遠端支援

臨機與主動之間的差異取決於 IT 技術人員提供遠端協助時，是否有使用者守在遠端裝置邊。各類型解決方案的功能也有所不同。

1. 主動遠端支援：使用者不需在場

無人值守訪問意味著即使沒有最終用戶，技術人員也可以遠端連接到端點裝置。遠端支援平台使IT團隊在其管理的所有電腦上部署代理應用程式，從而實現了這一目標。安裝代理後，IT團隊的成員可以連接到他們要訪問的遠端電腦。

通過將代理安裝在遠端電腦上，無論是否有人積極使用電腦，IT技術人員都可以隨時遠端存取電腦。這樣就可以在正常辦公時間之外或不使用端點時為電腦提供支持。

2. 臨機遠端支援

也稱為隨選支援或臨時支援，可讓技術人員在終端使用者要求協助時存取裝置。 連接後，技術人員可以提供解決問題的支持。

與無人值守訪問不同，無人值守訪問無需事先設置。因為存在最終用戶，所以他們能夠幫助技術人員建立與其設備的遠端連接。這可以通過多種方式完成，但是一種常見的方法是讓最終用戶運行遠端支援工具的應用程序以生成唯一的連線代碼，用戶將該連線代碼提供給技術人員，以便他們可以連接到設備並進行控制。

只要最終用戶在場，參與式訪問就可以使服務台專業人員為任何裝置提供支持。這意味著他們可以遠端支援受管裝置以及個人裝置。

3. 透過螢幕檢視進行遠端支援

透過螢幕檢視進行遠端的方式，是讓支援技術人員檢視使用者裝置的螢幕，但無法直接控制。這個方法特別適合為遠端控制功能受限或不適用的裝置提供指引和解決問題。有一個顯而易見的例子，就是是為 iOS 裝置提供遠端支援。

技術人員可以按視覺畫面引導使用者逐步解決問題，確保溝通清晰和有效解決問題。由於技術人員無法控制裝置，因此未經授權執行動作或資料外洩的風險較低。

這個方法會受限於平台條件，例如 iOS 裝置不允許遠端控制的限制。由於 Apple 安全原則，iOS 裝置的遠端控制受到限制，但是技術人員可以透過遠端螢幕檢視來查看使用者的螢幕並提供即時協助。這種做法特別適用於解決軟體問題、進行設定和提供應用程式使用培訓。

若將透過檢視螢幕進行遠端支援納入您的支援策略，可以讓您在更多種裝置上發揮所長，並確保所有使用者無論使用什麼平台都能獲得所需的協助。

遠端支援軟體的 10 個主要功能

挑選遠端支援軟體時，務必留意能夠提高效率、安全性和使用者滿意度的功能。以下是十個主要功能值得您好好考慮：

  1. 跨平台支援：能夠在多種作業系統 (包括 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android) 中提供遠端支援，這樣才能確保使用者無論使用什麼裝置，都能獲得支援團隊的協助。

  2. 主動存取：即使使用者不在場，技術人員也能存取遠端裝置。若要在非工作時間進行維護、更新和故障排除，這項功能至關重要。

  3. 即時螢幕分享：技術人員得以即時檢視使用者的螢幕和進行互動。這項功能對於提供準確支援和快速解決問題而言至關重要。

  4. 檔案傳輸：在支援技術人員和使用者的裝置之間安全地傳輸檔案。這項功能特別適合用於傳送修補程式、更新項目或是擷取診斷記錄檔。

  5. 聊天和通訊工具：整合聊天功能讓技術人員和使用者之間能夠清晰溝通。

  6. 連線錄製：錄製支援連線以供培訓、品質控管和稽核。此功能可確保互動內容得以留存並在必要時提供檢閱。

  7. 多連線處理：能夠同時管理多個支援連線。這對於需要處理大量要求的支援團隊來說特別有用。

  8. 可自訂品牌形象：可將公司品牌新增至遠端支援介面的自訂選項。這項功能有助於維持專業樣貌，並加強使用者的信任感。

  9. 安全與合規：強大的安全功能，包括加密、雙重驗證以及符合業界標準 (如 GDPR 和 HIPAA) 的合規性，確保使用者資料的隱私受到保障。

  10. iOS 裝置遠端檢視：iOS 的限制使遠端控制無法執行。然而，檢視螢幕的功能讓技術人員得以有效引導使用者完成故障排除的步驟。

這些功能集結成一款全方位的遠端支援解決方案，可以有效、安全地解決各種技術問題。只要企業挑選的遠端支援軟體具備這些功能，就能確保享有優質支援，並提高整體使用者滿意度。

遠端 IT 支援：簡化遠端電腦的故障排除和維護

遠端 IT 支援徹底改變了企業處理技術問題和維護作業的方式，也讓支援團隊能夠隨時隨地為使用者提供協助。這種方法確保故障排除和系統維護不再受限於特地地點，進而快速有效地解決問題。

遠端 IT 支援的好處不勝枚舉：

  • 提高效率：技術人員可以更快解決問題，不必親自到場。

  • 符合經濟效益：減少差旅費用和停機時間，大幅降低成本。

  • 靈活彈性：支援團隊可以在任何地點提供協助，確保服務不會中斷。

  • 提升使用者體驗：使用者可獲得及時協助，降低挫敗感並提高滿意度。

  • 24 小時全年可用：可提供全天候的遠端支援，滿足全球團隊和不同時區的需求。

企業可以利用遠端 IT 支援來維持營運順暢、提高生產力，並為使用者提供卓越服務。

為所屬組織挑選理想的遠端支援軟體

若要確保 IT 支援的效率與成效優異，選擇正確的遠端支援軟體是其中的關鍵。以下列舉需要考慮的關鍵因素：

使用方便

請選擇提供直觀又好用的軟體。這樣能大幅縮減支援人員的學習時間，並確保使用者輕鬆存取和使用支援功能。簡單的設定和瀏覽方式是大幅提高生產力和縮減停機時間的關鍵。

成本效益

評估定價結構，確認價格符合組織預算。考量總持有成本，包括訂閱費、設定費，以及可能因減少差旅和停機時間而省下的費用。符合成本效益的解決方案應在不影響品質的情況下提供強大功能。

適用多個平台

確保軟體支援各式各樣的作業系統和裝置，包括 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android。這個多元應用的特性是為所有使用者提供全方位支援的關鍵，無論他們使用哪種裝置都不受影響。

只要優先考量上述因素，您可以挑選出滿足您組織需求，並能提高整體 IT 支援效率的遠端支援軟體。

Splashtop Remote Support 解決方案

您的用例將確定您需要哪種解決方案。以下是Splashtop所提供的頂級遠端支援軟體工具，Splashtop是提供最佳價值的可靠和安全的遠端支援解決方案的領導者。

  • IT、服務台和 MSP 適用 – Splashtop Remote Support

  • 適合企業 — Splashtop Enterprise

1. 適合 MSP 的最佳遠端支援軟體 – Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support 基本上屬於臨機與主動支援解決方案，額外提供 MSP 不可或缺的遠端監控和管理功能，是 IT、服務台和 MSP 適用的理想遠端支援工具，原因如下：

  • 僅按欲支援的臨機裝置數量計費，技術人員數量不受限制。

  • 沒有強制升級或價格上漲

  • 易於部署且易於擴展

  • 可從任何裝置（Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook）進行遠端存取

  • 由高性能引擎驅動的快速連接

  • 強大的安全性和端到端加密可確保所有連線的安全

  • 用戶和電腦管理控制台，您可以在其中管理組，添加管理員，設置權限等

  • 有用的功能，例如文件傳輸，遠端列印，聊天，遠端喚醒等

  • 其他監視和管理功能，例如事件日誌，遠端命令，一對多操作，可配置警報等

了解有關Splashtop遠端支援的更多信息，並立即免費試用！

2. 適合企業的最佳遠端支援軟體 – Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 是多合一遠端存取和遠端支援解決方案。有了它，您的 IT 團隊就可以透過主動遠端存取來遠端支援您的裝置，內部使用者也得以遠端存取辦公室電腦，以便遠端工作和居家辦公。

Splashtop Enterprise 是您的理想選擇，因為：

  • 您將獲得一個可以解決所有遠端存取需求的解決方案

  • 提供 SSO/SAML (單一登入) 整合功能

  • 提供無人值守和有人值守訪問功能

  • 易於部署和擴展。 端對端加密和進階安全功能提供高度安全性

  • 提供內部部署選項

深入了解 Splashtop Enterprise 的相關資訊，並歡迎與我們聯繫！

立即開始使用 Splashtop 遠端電腦支援軟體

Splashtop在遠端存取行業已有十多年的歷史，其重點是使遠端存取和遠端支援可靠，可訪問且安全，並獲得最佳價值。這就是為什麼超過3000萬人使用Splashtop的原因，也是為什麼Splashtop解決方案始終被第三方和對等審核站點評為最佳的遠端存取和遠端支援工具的原因。

