什麼是 LAN 喚醒以及如何使用 Splashtop 設定？

在當今的數位互聯世界中，遠端存取電腦已不僅僅是一種便利，而且對許多人來說都是必需的。 無論是遠端工作、IT 支援還是透過網路管理一組計算機，擁有合適的工具和技術都至關重要。
在遠端存取中發揮關鍵作用的一項技術是 LAN 喚醒 (WoL)。 此功能允許使用者將電腦從睡眠或關閉狀態喚醒，從而無需親自在場即可存取文件、運行更新或執行任務。
Splashtop 是遠端存取解決方案的領先供應商，提供強大的 LAN 喚醒功能，使用戶能夠輕鬆遠端喚醒其 Windows 或 Mac 電腦。 對於需要確保其設備可隨時隨地存取且無需讓其 24/7 運行的個人和團隊來說，此功能是不可或缺的。
透過利用Splashtop 的 LAN 喚醒功能，使用者可以優化工作效率、降低能耗並簡化 IT 管理流程。
本部落格將探討 LAN 喚醒、其工作原理以及如何使用 Splashtop 進行設定以增強您的遠端存取體驗。 無論您是 IT 專業人員、遠端工作人員或介於兩者之間的任何人，了解和利用 Splashtop 的 LAN 喚醒功能都可以顯著提高您的營運效率和靈活性。
什麼是區域網路喚醒？
LAN 喚醒 (WoL) 是一種網路標準，可透過網路訊息開啟電腦或從睡眠或關閉狀態喚醒電腦。 此訊息通常稱為“魔術資料包”，從支援 WoL 的裝置透過網路傳送到目標電腦。 魔術封包包含目標電腦的 MAC 位址，使其能夠唯一識別並喚醒正確的電腦。
WoL 技術的實用性擴展到各種場景，從使用者希望透過筆記型電腦或行動裝置存取桌面上的檔案的家庭設置，到IT 專業人員需要在正常工作之外在電腦上執行維護、更新或支援任務的商業環境小時。 透過使用 WoL，可以有效率地完成這些任務，而無需保持電腦持續運行，從而節省能源並降低營運成本。
要使 WoL 發揮作用，必須滿足幾個條件：
電腦的主機板和網路適配器必須支援 WoL 功能並進行正確配置。
即使電腦已關閉，也必須連接到電源。 對於筆記型電腦，這通常意味著插入交流電源插座。
網路基礎設施（包括路由器和交換器）必須允許 WoL 封包傳遞到目標電腦。
區域網路喚醒功能在遠端工作和數位轉型時代尤其有用，因為在這個時代，隨時隨地存取數位資源至關重要。 它提供了一種無縫的方式來確保工作站和伺服器可以在需要時隨時訪問，而不會導致它們無限期地開機而導致效率低下。
在 Splashtop 的遠端存取解決方案中，WoL 技術使用戶能夠遠端喚醒計算機，確保他們可以在需要時獲得存取權限。 此功能對於最大限度地提高生產力和確保資源按需可用、滿足現代員工和 IT 管理實踐的需求至關重要。
Splashtop 如何支援 LAN 喚醒
Splashtop 對 LAN 喚醒 (WoL) 的支援可讓使用者遠端喚醒計算機，從而顯著增強了遠端存取體驗。 對於那些需要在正常工作時間之外存取電腦而不需要一直保持開機狀態的使用者來說，此功能至關重要。
只要符合條件，Splashtop 允許使用者遠端喚醒 Windows 或 Mac 電腦。 對於 Windows 計算機，這包括處於關閉、睡眠或休眠狀態。 另一方面，Mac 電��腦可以從睡眠狀態喚醒。 該過程涉及從 Splashtop 應用程式或 Web 入口網站向目標電腦發送喚醒命令，以便遠端使用。
交叉相容性和用例
Splashtop 的 WoL 功能適用於各種服務計劃，可滿足從個人和小型團隊到 IT 部門和企業的不同使用者需求。 這種靈活性確保無論您是需要存取家庭辦公室 PC 的自由工作者還是管理電腦網路的 IT 專業人員，您都可以利用 WoL 來提高營運效率和回應能力。
使用方便
透過 Splashtop 設定和使用 LAN 喚醒非常簡單。 使用者可以在 Splashtop 應用程式或網路控制台中輕鬆設定電腦以實現 WoL。 設定完成後，喚醒電腦就像從 Splashtop 應用程式的裝置清單中選擇它並發送喚醒命令一樣簡單。 這種簡單性確保所有技術水平的用戶都可以從 WoL 提供的增強的可訪問性和便利性中受益。
Splashtop 對 LAN 喚醒技術的實施強調了其對提供功能強大、使用者友好的遠端存取解決方案的承諾。 透過整合 WoL，Splashtop 增強了其產品，使用戶能夠隨時隨地以最低的能耗和成本享受無縫的電腦存取。
使用 Splashtop 設定 LAN 喚醒
使用 Splashtop 實作 LAN 喚醒 (WoL)涉及幾個基本步驟，以確保可以遠端喚醒您的電腦。 以下是如何設定 WoL 以與 Splashtop 的遠端存取服務一起使用：
準備
在 Splashtop 中啟動 WoL 之前，請確保您的系統符合要求：
BIOS 設定：檢查您電腦的 BIOS 是否支援並啟用 WoL。 此步驟因製造商而異，可能需要在引導過程中輸入 BIOS 設定。 尋找名為“Wake on LAN”、“Onboard LAN Boot ROM”或類似名稱的設定。
對於 Windows PC，在 BIOS 中啟用 WoL 可讓電腦從斷電、睡眠或休眠狀態中喚醒。
Mac 使用者應確保在「節能器」首選項中選擇「喚醒網路存取」選項。 但是，從 MacOS 12 開始，一些限制會影響 WoL 功能。
網路設定：您的電腦必須透過乙太網路線連接到網絡，因為 WoL 無法透過 Wi-Fi 運作。 此連線可確保魔術資料包能夠到達裝置。
電源需求：如果使用筆記型電腦，請確保將其插入電源插座，因為單獨的電池電源可能不支援 WoL 功能。
設定 Splashtop 進行 LAN 喚醒
在 Splashtop Streamer 中啟用 WoL ：在要遠端存取的電腦上安裝並設定 Splashtop Streamer。 在 Streamer 設定中，確保啟用 LAN 喚醒功能。
使用 Splashtop Business 應用程式或網路控制台：從行動裝置上的 Splashtop Business 應用程式或透過網路控制台啟動 WoL 流程。 此步驟需要設定目標電腦並將其連接到您的 Splashtop 帳戶。
傳送喚醒命令：設定完成後，您現在可以遠端喚醒電腦。 在 Splashtop 應用程式或網路控制台中，找到離線電腦（它將顯示為灰色圖示）。 使用「喚醒」按鈕將魔術包傳送到您的計算機，將其開啟或從睡眠模式喚醒。
故障排除和提示
檢查相容性和設定：確保您的電腦硬體和網路設定已針對 WoL 正確配置。 這可能包括檢查 Windows 裝置管理員或 Mac 系統偏好設定中的網路介面卡設定。
測試連接：設定後，測試 WoL 功能以確保其按預期工作。 您可能需要調整防火牆設定或網路配置以允許魔術封包通過。
使用 Splashtop 的 WoL 檢查工具：Splashtop 提供��了WoL 檢查工具，可以協助驗證您的設定是否正確。 該工具可以診斷並確認您的電腦是否可以成功喚醒。
透過執行這些步驟，您可以利用 Splashtop 的 LAN 喚醒功能來增強您的遠端存取功能，確保您的電腦可以在需要時隨時訪問，同時保持能源效率和安全性。
使用案例和好處
將 LAN 喚醒 (WoL) 技術與 Splashtop 的遠端桌面解決方案整合可帶來許多好處和跨各種場景的用例。 無論對於個人使用者、IT 專業人員或企業，WoL 都可以提高遠端存取的效率、便利性和靈活性。 以下是一些關鍵用例和優勢：
遠端 IT 支援與管理： IT 團隊可以在電腦上執行軟體更新、修補或維護任務，而無需讓電腦過夜。 如果需要緊急支持，IT 支援人員可以遠端喚醒並存取計算機，無需親自到場即可解決問題，從而確保快速回應。
遠端工作：員工可以遠端喚醒其辦公室電腦來存取文件和應用程序，就像他們親自在場一樣，從而提高遠端工作和學習環境中的生產力和靈活性。
業務連續性：在因自然災害或其他緊急情況而無法實際存取辦公室的情況下，WoL 可以遠端存取關鍵系統，從而幫助業務連續性工作。 Splashtop 的 LAN 喚醒功能可確保只有授權的裝置和使用者才能喚醒和存取計算機，從而在提供靈活性的同時保持安全性。
環境影響：使電腦在不使用時關閉可顯著降低能源消耗，有助於實現永續發展目標並減少技術基礎設施的碳足跡。
節��省成本：在電腦運行時對其進行管理的能力可降低能源成本，尤其是在擁有大量設備的大型組織中。 透過減少不必要的運作時間來減少組件的磨損，可以延長電腦的使用壽命，降低更換和維護成本。
開始使用 Splashtop
透過讓用戶隨時隨地喚醒他們的設備，Splashtop 提高了生產力和靈活性，並有助於提高能源效率和節省營運成本。 無論您是管理電腦群的 IT 專業人員、尋求簡化營運的企業，還是尋求更有效率的遠端工作方式的個人，Splashtop 的 LAN 喚醒功能都能滿足您的需求。
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