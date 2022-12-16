什麼是遠端學習？以及遠端存取如何提供幫助

遠端學習使學生，老師和教育內容在不存在時仍保持連接。這裡有一些技術可以實現遠端學習，以及為什麼學校應該考慮使用遠端存取軟件。

隨著COVID-19大流行的全面爆發，全球超過60%的在校學生受到學校關閉的影響（教科文組織）。 這給教師和學生帶來了諸多挑戰。

儘管學校和機構似乎無法繼續運行，但是遠端學習可以為這些問題提供解決方案。

遠端學習

遠端學習為學生和教師提供了一個從家中的舒適和安全中保持彼此聯繫的機會。學生和老師可以在家中使用他們的設備來保持彼此互動和課程內容。

虛擬教室工具使教師可以進行現場演講，同時為學生提供與教室環境類似的獨立小組相互交流的機會。協作軟體使學生能夠即時處理文件，並提供了一種在多個用戶之間存取和共享文件的簡便方法。

這些類型的遠端學習軟件使教育者和學生可以保持參與狀態，而不受身體和時間限制。

遠端存取進行遠端學習

在當今世界上，學生們大部分都是通過電腦來做功課的，學區和大學應該考慮在他們的遠端學習工具包中添加一個遠端存取解決方案。

一些學生可能在其家庭設備上缺少必要的軟體來完成他們的工作。 這對於需要許可軟體來完成作業的學生來說尤其具有挑戰性，例如 Adobe Creative Suite（Photoshop，Premiere Pro，After Effects）或 Microsoft Office（Word，Excel，PowerPoint）。

其中許多工具不為學生提供免費版本。 此外，許多學生正在使用 Chromebook 或其他功能不足以運行某些軟體程式的設備，例如視頻編輯工具、音訊製作和圖形設計。

這就是為什麼像Splashtop這樣的用於遠端實驗室的遠端存取工具在遠端學習環境中如此有價值的原因。

Splashtop允許學校和學院利用其現有的電腦實驗室和購買的軟體許可證。藉由Splashtop，學生和教師可以從任何其他設備以及世界任何地方存取和遠端控制學校電腦。

在遠端連接期間，學生可以控制遠端電腦並像坐在前面一樣使用它。這樣可以確保他們可以使用自己的教育所需的必要軟體程序，即使從Chromebook進行存取時也是如此！

免費試用遠程實驗室的 Splashtop

用於遠端實驗室的Splashtop是學校和學院為學生和教職員工提供遠端存取學校電腦的最佳解決方案。用戶可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備遠端存取Windows，Mac和Linux電腦。

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