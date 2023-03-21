混和工作模式就是讓員工靈活且自主地安排工作。使用混和工作時間表的員工可以在家裡、辦公室或世界任何地方工作。

雖然因新冠肺炎大流行而封城，但這也證明了許多上班族即使是居家辦公也可以像在辦公室時一樣高效率。而企業和員工也發現了遠端工作帶來的一些好處。

現在，企業已經可以開放員工回到辦公室，但是回歸舊有的面對面工作模式，還是利用遠端延續新的工作模式，真是一個大哉問。畢竟，遠端工作和面對面工作模式各有利弊。

許多企業正在嘗試的解決方案是 混和工作模式 ，此舉是為了兼得兩種工作模式 (辦公室工作模式和遠端工作模式) 的優點。

接下來在此介紹混和工作模式及其帶來的好處，以及在實際施行時企業成功的技巧。

什麼是混和工作模式？

混和工作模式是一種讓員工可以靈活地在任何地方工作的模式。員工可以在家裡、辦公室或世界任何地方工作。組織可以設定混和工作時間表，規定員工在辦公室工作的日期和時間，或者讓員工自主選擇他們想要工作的時間和地點。

混和工作模式所帶來的好處有哪些？

如果施行得宜，混和工作模式可以提供員工和整個組織多種好處。

混和工作模式提供員工的好處，例如

提高靈活性：員工可以自由選擇工作地點，在某些情況下，甚至可以選擇工作時間。

工作與生活更佳平衡：不再浪費往返辦公室的通勤時間，員工能夠更好地處理其他差事。

提高滿意度：員工因可以靈活、自主地選擇工作地點而更樂於工作，此舉也會帶來更好的績效。

混和工作模式提供組織的好處，例如

降低成本：讓員工居家辦公意味著在租賃、裝修和維護辦公空間上花費的費用更少。

招聘頂尖求職者：現在居家辦公有了新的進展，許多人正在尋找提供混和工作模式的雇主。藉由提供混和工作模式的選項，讓您的企業能夠吸引最優秀的求職者。

提高績效：再強調一次，員工越快樂，績效表現越優異，甚至可以降低員工流動率。

如何成功實施混和工作模式

清楚地向員工傳達混和工作模式政策，並投資遠端工具滿足員工在任何地方工作的需求，藉此提高工作效率，如此一來，即可確保您的企業和員工從混和工作模式中獲得最大效益！

清楚地向員工傳達混和工作模式政策

員工是否需要在某些日子來辦公室。員工在遠端工作時是否需要有特定的時間？確保您的員工了解組織對他們的期望，以避免出現任何問題。

讓您的團隊能夠遠端工作

市面上有許多軟體工具可以幫助遠端工作者維持工作效率。合作、溝通和項目管理是遠端團隊所需的幾個重要工具。

另一個重要的工具是遠端存取，員工可以使用它從任何裝置遠端存取工作電腦 (僅存取在其工作電腦上的文件和應用程式)，同時 IT 人員可以使用它為託管裝置或遠端工作者裝置提供遠端支援。

深入了解適用混和工作模式的 Splashtop 遠端存取更多相關資訊

Splashtop 提供多種遠端存取和遠端支援解決方案，讓組織可以成功實施混和工作環境。Splashtop 強化了混和工作模式，因為遠端工作人員可以靈活地從任何地方和任何個人裝置可靠、安全地存取辦公室的電腦資源！

查看所有 Splashtop 混和工作解決方案並免費試用！