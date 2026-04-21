多重解決方案，唯一流暢體驗。
即時漏洞& 修補程式管理
在威脅影響到您的業務之前，加以偵測、優先處理並修復。
持續掃描 Windows 和 macOS 中是否有 CISA KEV、CVE 和軟體更新
能夠快速識別、優先處理並迅速回應出現在環境內的零時差漏洞和其他漏洞
自動化按原則或按需部署修補程式
簡化安全與合規
取得持續的保障，並輕鬆證明合乎 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 及其他法規。
按原則強制端點設定
偵測並修復不合規端點
提供現成的設定畫面和詳細目錄報告，任您使用
從手動到自動
消除重複性的任務，釋出 IT 資源。
可自訂的原則式修補策略，包含版本核准、更新通道與原則繼承
以事件為基礎的觸發條件，可自動修復常見問題。
一次為數以千計的端點進行任務排程。
動動手指即可取得詳細目錄資訊，輕輕鬆鬆完成稽核。
一個足矣
以一個整合式解決方案取代多個點狀產品。
單一設定畫面，即可兼顧修補、監控和合規
降低授權與維護成本
透過單一面板，簡化 IT 作業
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Splashtop 是我 IT MSP 業務的核心公用程式 Copy
"我使用Splashtop Autonomous Endpoint Management 在用戶端工作站的端點上自動安裝更新和修補程式。 我每天都在使用 Splashtop 遠端登入電腦。它可讓您輕鬆管理端點上的更新、檢視需要哪些更新、檢視硬體和軟體 詳細目錄等。 我也可以遠端進入命令提示符並執行指令，而不必實際遠端進入電腦並中斷使用者。建立更新排程和政策非常容易。它還可以與 Splashtop Endpoint Security 完美搭配！Splashtop Autonomous Endpoint Management 可輕鬆排程為工作站和伺服器安裝修補程式。我為伺服器和工作站建立了獨立的原則。"
Tavis C.
系統管理員
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Splashtop AEM 如何幫助我們借助小型 IT 團隊的力量來解決重大問題 Copy
"Splashtop 讓我們 IT 部門能更有效率地為終端使用者提供支援，因為我們不必浪費寶貴的時間從一個桌子走到另一個桌子。它讓我們能夠自動化大部分作業系統的基本修補程式。它還可以讓我們自動將軟體推出到終端。"
Jonah F.
IT 管理員
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Splashtop 提供無與倫比的端點安全性。 Copy
"我們最喜歡的是它的易用性。我們經常在尋求改善安全性和執行。端點安全儀錶板非常直覺且精確。 列出所有裝置、已知威脅、病毒定義更新，以及已安裝的 AV 軟體。還有一個圖表，讓人一目了然。網路內的簡易整合無懈可擊。在提交這篇評論之前，我們掃描了所有 300 個端點，發現多台未受保護的 PC。這項新功能做得非常出色。"
通過驗證的使用者
執法部門
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Splashtop 使用者的必備升級 Copy
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 最讓我愛不釋手的特點，在於結合了各種強大功能，使出色的遠端存取解決方案進化成全方位的主動 IT 管理平台，使用和實施作業都相當簡單。與 Splashtop Remote Support 完美整合，加上自動化修補程式管理、防毒功能部署和即時監控，為我們的團隊省下了大量的時間和心力。多虧有它，我們從被動應變型支援模式，轉變成主動防禦模式，確��保了端點的安全和營運的效率。」
Ilan S.
技術長兼資訊長
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Autonomous Endpoint Management 是 Splashtop Enterprise 的超強附加元件 Copy
"我已經是 Splashtop Enterprise 的客戶。我最喜歡的是 Autonomous Endpoint Management 已整合至目前版本的 Splashtop，因此我可以從同一個主控台執行作業系統& 第三方軟體修補程式。我也很喜歡 Endpoint Security Overview 報告，它能以簡單的方式顯示有風險的端點 (停用的端點防護、每個端點發現的威脅等)。"
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業
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Splashtop Autonomous Endpoint Management Copy
"身為技術領導者，我們面臨的最大挑戰之一，就是要維持分散式團隊中不斷增加的端點的可見性和控制力。Splashtop Autonomous Endpoint Management 透過提供集中、即時監控和自動化功能，大幅降低手動開銷，從而解決這個問題。它可以幫助我們在問題影響使用者之前主動偵測並加以修復，從而改善正常運作時間和服務品質。例行性工作（如修補程式、軟體部��署及系統健康檢查）的自動化，讓我們的團隊可以專注於更高價值的計畫。它還可以確保端點持續更新並符合規定，從而增強我們的安全防護。"
Joseph K.
技術主管
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Splashtop AEM 簡直無懈可擊
「我非常喜歡儀錶板提供的資訊，它讓你能夠快速看到哪些裝置屬於某些類別，以便採取行動。到目前為止，我們最常使用的一個功能就是操作系統修補。設置這個功能確實幫了大忙，尤其是現在它也具備推送 Windows 11 更新的能力。隨著我們接近 Microsoft 為 Windows 10 設定的產品生命周期結束，這將非常有幫助。
通過驗證的使用者
資訊科技與服務產業
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Splashtop 完美符合我的需求 Copy
"我最喜歡 Splashtop Autonomous Endpoint Management 的地方在於它能自動處理所有事情，而不需要我多想。設定過程出乎意料地簡單，現在它可以處理我們裝置上的所有更新和修補程式，不需要我進行任何手動工作。我非常欣賞清晰的儀錶板，它能讓我一目了然地看到所有東西的狀態 - 不像我試過的其他工具一樣雜亂無章或令人混淆。 自動化的監控功能可以在問題惡化成真正的問題之前將其捕捉到，讓我們免於幾個潛在的麻煩。自從我們開始使用以來，它也一直非常可靠，而且與我們看過的其他企業解決方案相比，它的成本也很合理。總體而言，它只是在背景中安靜地工作，讓我可以專注於其他事情，而不是不斷管理裝置更新和安全修補程式。"
通過驗證的使用者
營造
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多虧有 Splashtop 自動化，我才沒被逼瘋 Copy
"我們終於能夠透過 Endpoint Management 掌握更新和威脅。我們每天都使用它來確保我們的環境已修補好，隨時可以使用。沒有它，我們會迷失方向。"
通過驗證的使用者
高等教育
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可靠又有效率的端點管理解決方案
「Splashtop Autonomous Endpoint Management 可以協助我們，不必經常到場處理，即可管理和維護各據點的眾多端點。自動化修補和更新可確保系統常保安全與合規，而且幾乎不必人為操作。我們可以透過集中式設定畫面，清楚查看裝置運作狀況和活動情形，更輕鬆地落實主動維護。整體而言，不僅能節省時間、降低差旅成本，還能提高 IT 員工和使用者的生產力。」
Linus E.
生技產業 IT 技術人員
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能以令人愉悅的方式遠端管理團隊的網路安全和更新項目
「這解決了人們使用過時版本的 Windows 和其他軟體，這些可能成為安全風險的問題。」這也幫助滿足一些團隊成員在遠端工作的保險合規要求。
Kyle W.
IT 總監