零信任安全性：全面的網路安全方法

在現今的數位世界中，網路威脅變得越來越複雜，使組織更具挑戰性，保護其敏感資料和系統。 為了對抗這些威脅，出現"了一種名為"零信任安全性的新安全模型。
零信任安全是一種網路安全方法，要求組織驗證每一次存取嘗試，不論其來源為何。它假設所有裝置、使用者和應用程式都是不受信任的，並持續驗證和授權存取敏感資源。
在本文中，我們將探索實施零信任安全性的好處，包括改進的數據洩露保護，增強的可見性和控制能力，以及更安全地訪問敏感數據和系統。 在本文的結尾處，您將更好地了解為什麼零信任安全已成為任何組織網絡安全策略的重要組成部分。
零信任是什麼？
Zero Trust 是一種網絡安全方法，假定所有設備，用戶和應用程序都不受信任，並持續對敏感資源進行身份驗證和授權訪問。 與通常依賴周邊防禦的傳統安全模型相比，Zero Trust 要求組織驗證每次訪問嘗試，而不管它來自何處。
這種方法提供了一種更全面和有效的方法來管理對數據和系統的訪問，從而降低數據洩露和其他安全事件的風險。
零信任如何運作？
零信任運作的原則是「永不信任，始終驗證。」它不會根據網路位置自動授予存取權，而是持續驗證使用者身份、裝置安全性和存取請求。這是透過多因素驗證 (MFA)、最低權限存取��、持續監控和嚴格執行安全原則來實現的。通過在每個存取點要求驗證，零信任將未經授權存取和資料洩露的風險降到最低。
零信任安全模型背後的核心原則
零信任安全模型的基礎概念如下：根據預設，不信任位於網路內外的所有使用者和裝置。若要執行此安全模型，組織應遵循以下核心原則：
驗證每個存取要求：必須持續透過多重驗證 (MFA)、身分驗證和根據風險調整的存取控制，對使用者和裝置進行驗證。
最低權限存取：只為使用者提供執行任務所需的最低存取權，降低資料未經授權暴露的風險。
微分割：將網路分割成較小的區域；在不幸遭攻擊者入侵時，可以限制對方移動，防止攻擊者取得大範圍存取權。
持續監控和分析：安全團隊會追蹤使用者行為和存取模式，隨時偵測異常並預防威脅。
隨處加密資料：資料在傳輸過程中和靜態存放時都應進行加密，以防網路威脅和未經授權的攔截。
實施這些原則後，即使組織的 IT 環境複雜，仍可增強網路安全狀態並降低遭到入侵的風險。
採用零信任安全模型的主要優勢 (H2)
1. 加強防範資料外洩
實施零信任安全性的主要好處之一是提高防止數據洩露的保護。 通過對所有訪問嘗試都要求身份驗證和授權，零信任安全性可以防止未經授權的用戶訪問敏感數據和系統。 這種方法與傳統安全模型相反，這種模型通常依賴周邊方法，並假設周邊內的所有流量都受到信任。
憑藉零信任安全性，組織可以防範外部和內部威脅。 外部威脅可能包括來自組織外部的網路攻擊，而內部威脅則可能包括內部威脅和遭入侵的帳戶。 透過持續驗證和授權存取嘗試，零信任安全性可以防止這些威脅存取敏感資料和系統。
在防止資料外洩方面受益於零信任安全性的真實組織範例包括 Google 和 Microsoft。 兩家公司都實施了零信任安全模型，並報告了其安全狀態的顯著改善。 例如，Microsoft 實作零信任安全性有助於防止大量資料外洩造成的帳戶遭到入侵。
總體而言，實施零信任安全性可以幫助組織改善其防止數據洩露的保護，從而對其聲譽和財務穩定性產生重大影響。 透過對所有存取嘗試都要求驗證和授權，零信任安全性可以防止外部和內部威脅存取敏感資料和系統。
2. 提升可見度和控制力
實施零信任安全性的另一個好處是它提供了對資料和系統存取的增強能見度和控制能力。 透過零信任安全性，組織可以更精細地控制存取嘗試，並且可以即時監控所有活動。
傳統的安全性模型通常提供存取嘗試的能見度有限，而且難以偵測和回應潛在威脅。 但是，在零信任安全性的情況下，組織可以監控所有嘗試的存取，包括來自不受信任裝置和位置的嘗試。 這可協助 IT 專業人員即時識別並回應潛在威脅。
零信任安全性還允許組織更精細地強制執行存取控制。 這可能包括限制對特定資源的存取，或針對特定類型的存取強制執行多因素驗證。 透過實作這些控制項，組織可以更好地管理和控制敏感資料和系統的存取。
零信任安全性為管理資料和系統的存取提供了更全面且有效的方法。 透過提供對存取嘗試的即時可見度和控制，組織可以更好地偵測並回應潛在威脅，同時還能以更精細的層級強制執行存取控制。
3. 更安全地存取敏感資料和系統
零信任安全�還可以幫助組織確保對敏感資料和系統的更安全存取。其中一種方法是保護 特權存取 免受攻擊。特權帳戶，例如屬於管理員的帳戶，經常成為攻擊者的目標，他們試圖獲取敏感資料或系統的存取權。零信任安全可以透過要求特權存取的額外驗證和授權檢查來防止這些攻擊。
除了防止對特權帳戶的攻擊外，零信任安全還可以用來安全遠端存取、自帶設備（BYOD）政策和雲端環境。這些類型的存取通常很難保護，但零信任安全可以提供更全面和有效的方法。通過要求所有存取嘗試進行驗證和授權，組織可以確保只有授權的使用者和裝置可以存取敏感數據和系統。
此外，零信任安全性可以為遠端工作者提供額外的安全措施，他們可能會從不受信任的位置或裝置存取敏感資料和系統。 透過使用零信任安全性，組織可以實施存取控制並即時監控活動，從而降低資料外洩或其他安全事件的風險。
總體而言，零信任安全性可以提供更安全的方法來管理敏感資料和系統的存取。 透過防止對特權帳戶的攻擊，並保護遠端存取、BYOD 政策和 cloud基於環境的安全，組織可以確保其資料和系統免受潛在威脅的侵害。
零信任使用案例
對於想加強網路安全架構的組織來說，零信任安全至關重要。以下列舉幾種適用零信任機制的主要使用案例：
確保遠距工作安全：確保員工從任何地點都能安全地存取公司資源，且在過程中持續驗證身分和裝置安全。
保護雲端環境：強制執行嚴格的驗證和存取控制，防止未經授權存取雲端應用程式和服務。
預防內部威脅：限制使用者權限，讓使用者只能存取必要資源，進而降低內部人員遭盜用或懷有惡意而洩漏資料的風險。
保障第三方存取安全：為供應商和承包商提供受到限制與監控的存取權，盡可能降低關係到外部使用者的安全風險。
加強端點安全：要求所有裝置必須符合安全合規要求才能存取網路，藉此避免未託管端點或遭入侵端點所造成的漏洞。
組織可以將零信任原則應用在上述方面，盡可能減少安全威脅，並確保加強敏感資料和系統的防護機制。
透過零信任實現極致安全性的最佳做法
若要有效實施零信任，必須採取策略性的方法，才能持續驗證並保護對關鍵資源的存取。以下說明實現極致安全性的常見最佳做法：
採用多重驗證 (MFA)：使用者必須使用多重驗證要素來驗證身分，防止未經授權存取。
強制執行最低存取權限：使用者權限僅限於存取角色所需資源，藉此降低會暴露於潛在威脅的風險。
持續監控和分析存取行為：使用即時分析和透過 AI 取得的深入資訊來偵測異常活動並降低風險。
落實微分割：將網路分割為多個安全區域，限制橫向移動並遏制潛在漏洞帶來的危害。
保護端點和裝置：確認所有裝置都符合安全原則才授予存取權，防止遭盜用的端點讓威脅有可乘之機。
不分階段對資料進行加密：強制對傳輸中和靜態儲存的資料進行加密，保護敏感資訊。
將零信任與遠端存取解決方案整合： 使用像 Splashtop �這樣的安全遠端桌面解決方案來執行零信任原則，同時實現無縫的遠端工作。
組織可以遵循以上最佳做法，來增強安全狀態、預防網路威脅，並確保在所有環境中都能安全存取資源。
Splashtop 如何為遠距工作提升零信任安全性？
從第一天開始，安全性一直是 Splashtop 的首要任務。 Splashtop 作為遠端存取和 遠端支援 工具受到眾多人，企業，學校和大學的信任，這使得用戶必須依靠 Splashtop 的能力來保護其敏感信息，數據和隱私。
這就是為什麼我們 Splashtop 對安全性非常重視，並致力於進行大量投資以不斷增強我們的基礎架構和安全措施的原因。 此外，我們匯集了全球首屈一指的網路安全與合規專家，協助我們進一步保護我們的平台。
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儘管提供了更先進的遠端存取解決方案，但許多公司仍然依賴過時的技術，例如 VPN 進行遠端存取。 但是， VPN 不如現代遠端存取平台安全 。 它們將遠程設備連接到公司網絡，從而可能使其暴露於網絡威脅。
此外，VPN 在設定、擴展和維護方面具有挑戰性，而且許多 VPN 不會自動安裝安全性更新和修補程式，因此組織容易受到攻擊。
幸運的是，以零信任網絡訪問平台的形式提供了 VPN 的更好替代方案。 Splashtop 的遠端存取平台可以安全地遠端存取受管理設備，而不會出現與 VPN 相關的漏洞。 這種方法使用戶可以訪問工作機器，同時保持強大的安全措施。
在 Splashtop，我們非常重視安全性，這就是為什麼我們的零信任安全方法假定所有設備，用戶和應用程序都不受信任的原因。 這種方法會持續驗證並授權對敏感資源的存取，防止未經授權的存取嘗試，並降低資料外洩的風險。
我們的零信任安全模式包含多重要素驗證、裝置驗證和精細存取控制等進階功能。 這些措施共同運作，確保只有獲得授權的使用者和裝置才能存取敏感資料和系統，大幅降低潛在威脅的風險。
通過實施零信任安全性，我們為用戶提供安全可靠的遠端存取和遠端支援解決方案。 我們致力於安全性，確保我們的使用者可以存取他們的資料和系統，而不必擔心潛在的網路威脅。
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若要保護敏感資料、防範網路威脅和確保安全存取業務資源，採用零信任安全模型是必要條件。由於網路安全風險不斷演變，組織需要的解決方案必須能強制執行嚴格驗證、最低權限存取和持續監控的解決方案。
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