零信任安全性：全面的網路安全方法

在現今的數位世界中，網路威脅變得越來越複雜，使組織更具挑戰性，保護其敏感資料和系統。 為了對抗這些威脅，出現"了一種名為"零信任安全性的新安全模型。

零信任安全性是網絡安全的一種方法，要求組織驗證每次訪問嘗試，而不管它來自何處。 它假設所有裝置、使用者和應用程式都不受信任，並持續驗證和授權敏感資源的存取權。

在本文中，我們將探索實施零信任安全性的好處，包括改進的數據洩露保護，增強的可見性和控制能力，以及更安全地訪問敏感數據和系統。 在本文的結尾處，您將更好地了解為什麼零信任安全已成為任何組織網絡安全策略的重要組成部分。

什麼是零信任？

零信任是網路安全的一種方法，假設所有裝置、使用者和應用程式都不受信任，並持續驗證和授權敏感資源的存取權。 與傳統的安全模型相比，通常依賴周邊防禦，零信任要求組織驗證每次訪問嘗試，而不管它來自何處。

這種方法提供了一種更全面和有效的方法來管理對數據和系統的訪問，從而降低數據洩露和其他安全事件的風險。

改善防止資料外洩的保護

實施零信任安全性的主要優點之一是改進了防止數據洩露的保護。 通過對所有訪問嘗試都要求身份驗證和授權，零信任安全性可以防止未經授權的用戶訪問敏感數據和系統。 這種方法與傳統安全模型相反，這種模型通常依賴周邊方法，並假設周邊內的所有流量都受到信任。

憑藉零信任安全性，組織可以防範外部和內部威脅。 外部威脅可能包括來自組織外部的網路攻擊，而內部威脅則可能包括內部威脅和遭入侵的帳戶。 透過持續驗證和授權存取嘗試，零信任安全性可以防止這些威脅存取敏感資料和系統。

在防止資料外洩方面受益於零信任安全性的真實組織範例包括 Google 和 Microsoft。 兩家公司都實施了零信任安全模型，並報告了其安全狀態的顯著改善。 例如，Microsoft 實作零信任安全性有助於防止大量資料外洩造成的帳戶遭到入侵。

總體而言，實施零信任安全性可以幫助組織改善其防止數據洩露的保護，從而對其聲譽和財務穩定性產生重大影響。 透過對所有存取嘗試都要求驗證和授權，零信任安全性可以防止外部和內部威脅存取敏感資料和系統。

增強的可見性和控制

實施零信任安全性的另一個好處是它提供了對資料和系統存取的增強能見度和控制能力。 透過零信任安全性，組織可以更精細地控制存取嘗試，並且可以即時監控所有活動。

傳統的安全性模型通常提供存取嘗試的能見度有限，而且難以偵測和回應潛在威脅。 但是，在零信任安全性的情況下，組織可以監控所有嘗試的存取，包括來自不受信任裝置和位置的嘗試。 這可協助 IT 專業人員即時識別並回應潛在威脅。

零信任安全性還允許組織更精細地強制執行存取控制。 這可能包括限制對特定資源的存取，或針對特定類型的存取強制執行多因素驗證。 透過實作這些控制項，組織可以更好地管理和控制敏感資料和系統的存取。

零信任安全性為管理資料和系統的存取提供了更全面且有效的方法。 透過提供對存取嘗試的即時可見度和控制，組織可以更好地偵測並回應潛在威脅，同時還能以更精細的層級強制執行存取控制。

更安全地存取敏感資料和系統

零信任安全性還可以幫助組織確保更安全地訪問敏感數據和系統。 其中一種方法是防止針對特權存取的攻擊。 特權帳戶（例如屬於管理員的帳戶）通常受到攻擊者的目標，他們試圖獲得敏感數據或系統的訪問權限。 零信任安全性可以通過要求額外的身份驗證和授權檢查特權訪問來防止這些攻擊。

除了防止對特權帳戶的攻擊外，零信任安全性還可用於保護 遠端存取、自攜裝置 (BYOD) 原則和 cloud基於環境的安全。 這些類型的存取通常難以保護，但零信任安全性可以提供更全面和有效的方法。 透過要求對所有存取嘗試進行驗證和授權，組織可以確保只有獲得授權的使用者和裝置才能存取敏感資料和系統。

此外，零信任安全性可以為遠端工作者提供額外的安全措施，他們可能會從不受信任的位置或裝置存取敏感資料和系統。 透過使用零信任安全性，組織可以實施存取控制並即時監控活動，從而降低資料外洩或其他安全事件的風險。

總體而言，零信任安全性可以提供更安全的方法來管理敏感資料和系統的存取。 透過防止對特權帳戶的攻擊，並保護遠端存取、BYOD 政策和 cloud基於環境的安全，組織可以確保其資料和系統免受潛在威脅的侵害。

零信任和 Splashtop

從第一天開始，安全性一直是 Splashtop 的首要任務。 Splashtop 作為遠端存取和 遠端支援 工具受到眾多人，企業，學校和大學的信任，這使得用戶必須依靠 Splashtop 的能力來保護其敏感信息，數據和隱私。

這就是為什麼我們 Splashtop 對安全性非常重視，並致力於進行大量投資以不斷增強我們的基礎架構和安全措施的原因。 此外，我們匯集了全球首屈一指的網路安全與合規專家，協助我們進一步保護我們的平台。

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儘管提供了更先進的遠端存取解決方案，但許多公司仍然依賴過時的技術，例如 VPN 進行遠端存取。 但是， VPN 不如現代遠端存取平台安全 。 它們將遠程設備連接到公司網絡，從而可能使其暴露於網絡威脅。

此外，VPN 在設定、擴展和維護方面具有挑戰性，而且許多 VPN 不會自動安裝安全性更新和修補程式，因此組織容易受到攻擊。

幸運的是，以零信任網絡訪問平台的形式提供了 VPN 的更好替代方案。 Splashtop 的遠端存取平台可以安全地遠端存取受管理設備，而不會出現與 VPN 相關的漏洞。 這種方法使用戶可以訪問工作機器，同時保持強大的安全措施。

在 Splashtop，我們非常重視安全性，這就是為什麼我們的零信任安全方法假定所有設備，用戶和應用程序都不受信任的原因。 這種方法會持續驗證並授權對敏感資源的存取，防止未經授權的存取嘗試，並降低資料外洩的風險。

我們的零信任安全模式包含多重要素驗證、裝置驗證和精細存取控制等進階功能。 這些措施共同運作，確保只有獲得授權的使用者和裝置才能存取敏感資料和系統，大幅降低潛在威脅的風險。

通過實施零信任安全性，我們為用戶提供安全可靠的遠端存取和遠端支援解決方案。 我們致力於安全性，確保我們的使用者可以存取他們的資料和系統，而不必擔心潛在的網路威脅。

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結論：零信任安全

總之，零信任安全性是網絡安全的一種方法，無論其來自何處，都要求組織驗證每次訪問嘗試。 透過實施零信任安全性，組織可以受益於改善的資料外洩防護、增強的可見性和控制能力，以及更安全地存取敏感資料和系統。

透過零信任安全性，組織可以防止外部和內部威脅存取敏感資料和系統。 這種方法提供了更全面和有效的方法來管理對數據和系統的訪問，確保只有獲得授權的用戶和設備才能訪問敏感資源。

在當今的網絡安全環境中，組織必須實施零信任安全性以防止潛在威脅。 隨著網路威脅持續變得越來越複雜，零信任安全性可以幫助組織保持領先地位，並確保其資料和系統受到保護。

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