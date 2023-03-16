Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook的遠端協助

透過遠端連接進行疑難排除和問題解決。使用連線代碼遠端存取 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置以提供支援。

如今，人們廣泛使用Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備。因此，IT和幫助台團隊能夠提供跨平台遠端幫助以適應其用戶非常重要。

如果您是需要使用遠端協助工具為客戶提供支援的 IT、支援或服務台人員，那麼 Splashtop SOS 是您的最佳選擇。

Splashtop SOS提供遠端協助

Splashtop SOS像共享會話代碼一樣簡單，可為用戶的電腦，平板電腦和移動設備提供遠端協助。當您的用戶需要幫助時，向他們發送鏈接以轉到他們可以獲取SOS應用程式的地方，該應用程式將為他們提供會話代碼。

從那裡，您可以使用代碼啟動與他們裝置的遠端連接。遠端控制Windows，Mac和Android裝置。實時遠端查看iOS和Chromebook裝置螢幕。

它不僅簡單，而且功能強大。 Splashtop SOS包括螢幕共享，文件傳輸，遠端重啟和連接，會話記錄，多監視器支持，聊天和用戶管理等功能。

Splashtop的遠端協助安全性

您可以依靠Splashtop在遠端協助會話期間確保設備和數據的安全。我們的基礎架構託管在具有強大防火牆，數據加密和DDoS緩解功能的AWS上。

Splashtop 具有 24x7 全天候入侵檢測功能，具有行業標準的安全實施最佳實踐。 應用程式通過設備身份驗證、雙因素身份驗證和256位AES加密進行保護。

免費試用 Splashtop SOS

使用Splashtop SOS，您可以為無限數量的裝置提供遠端幫助。您還可以添加對無人照管的電腦和裝置的訪問權限。

了解通過遠端連接對任何設備進行故障排除和解決問題有多麼容易。遠端協助從未如此簡單，快速或安全。立即開始免費試用，並找出為什麼超過3000萬用戶信任Splashtop滿足其遠端協助需求。

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