特權存取管理是組織網路安全策略的重要組成部分。 隨著網路威脅的發展並變得更加複雜，保護特權帳戶（對敏感系統和資料具有更高存取權限的帳戶）變得越來越重要。 權限存取管理 (PAM) 解決方案透過對誰可以存取這些帳戶、如何以及何時進行嚴格控制和監控，幫助降低與特權存取相關的風險。
在當今的數位環境中，傳統的安全措施通常不足以解決現代 IT 環境的複雜性。 組織正在轉向先進的權限存取管理 (PAM) 系統來增強其安全狀況、簡化存取管理並確保符合監管標準。 透過實施強大的特權存取管理 (PAM) 策略，企業可以防止未經授權的存取、資料外洩和其他可能產生重大財務和聲譽影響的安全事件。
什麼是特權存取管理 (PAM)？
特權存取管理 (PAM) 是一種網路安全策略和技術，用於控制、監控和保護特權使用者對組織關鍵系統和敏感資料的存取。 特權用戶是指比普通用戶具有更高權限的用戶，允許他們執行安裝軟體、更改配置和存取機密資訊等任務。 權限存取管理 (PAM) 旨在防止濫用這些權限並保護組織免受潛在的安全威脅。
什麼是特權帳戶？
特權帳戶是比標準使用者帳戶具有更大存取權限和權限的使用者帳戶。 IT 管理員、網路工程師和其他 IT 專業人員經常使用它們來管理和維護 IT 基礎架構。 特權帳戶可以包括本機和網域管理帳戶、服務帳戶和應�用程式帳戶。 由於存取等級較高，這些帳戶成為尋求利用漏洞並未經授權存取關鍵系統和資料的網路攻擊者的高度攻擊目標。
什麼是特權存取？
特權存取是指在通常僅限於一小群使用者的 IT 系統和應用程式上執行高級功能的能力。 此存取權限允許使用者更改系統配置、管理使用者帳戶以及存取敏感資料。 特權存取對於 IT 環境的維護和操作至關重要，但如果管理和監控不當，也會帶來重大的安全風險。 有效的特權存取管理 (PAM) 解決方案有助於確保特權存取僅授予授權用戶，並得到適當、安全的使用。
什麼是特權憑證？
特權憑證是特權帳戶用於存取IT系統和應用程式的驗證詳細資料，例如使用者名稱和密碼。 這些憑證通常授予廣泛的權限，必須加以保護以防止未經授權的使用。 權限存取管理 (PAM) 解決方案通常包括用於管理和保護特權憑證的功能，例如自動認證輪替、安全儲存和認證注入。 透過保護這些憑證，組織可以降低認證竊盜和濫用的風險，從而增強整體安全性。
透過了解和實施特權存取管理 (PAM)，組織可以顯著增強其安全狀況、保護關鍵資產並確保符合監管要求。
為什麼需要存取存取管理 (PAM)？
權限存取管理 (PAM) 之所以至關重要，有幾個關鍵原因，主要集中在增強安全性、確保合規性以及簡化現代 IT 環境中的操作。
安全可靠
特權帳戶通常是網路攻擊者的主要目標，因為它們提供對敏感系統和資料的廣泛存取。 透過特權存取管理 (PAM) 保護這些帳戶，組織可以大幅降低未經授權的存取和資料外洩的風險。
遵守監管標準
許多行業都受到有關資料保護和存取管理的嚴格監管要求。 GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等法�規要求嚴格控制誰可以存取敏感資訊以及如何保護敏感資訊。 實施特權存取管理 (PAM) 透過提供詳細的審計追蹤、確保責任並透過綜合報告證明合規性，幫助組織滿足這些監管要求。
減輕內部威脅
內部威脅，無論是惡意的還是意外的，都會為組織帶來重大風險。 具有特權存取權限的員工、承包商或第三方供應商可能會濫用其憑證來存取關鍵系統或資料。 權限存取管理 (PAM) 解決方案透過強制執行最小權限原則來降低這些風險，即授予使用者執行其任務所需的最低存取等級。 此外，對特權會話的持續監控和審核有助於及時偵測和回應內部威脅。
營運效率
手動管理特權存取可能是一個複雜且耗時的過程。 權限存取管理 (PAM) 解決方案可自動執行存取管理的許多方面，例如認證輪調、存取配置和取消配置，從而簡化操作並減少管理開銷。 透過自動化這些任務，IT 團隊可以專注於更具策略性的計劃，而不是陷入例行存取管理任務的泥淖。
防禦進階威脅
網路威脅變得越來越複雜，攻擊者經常使用先進技術來繞過傳統的安全措施。 權限存取管理 (PAM) 透過實施零信任原則提供強大的防禦機制，其中每個存取請求在被授予之前都會經過徹底驗證。 這種方法確保即使攻擊者獲得初始存取權限，他們也無法在網路內橫向移動或在不被發現的情況下升級其權限。
透過解決這些關鍵領域的問題，存取存取管理 (PAM) 在保護組織資產、確保合規性以及提高整體安全性和營運效率方面發揮著至關重要的作用。
PIM 與特權存取管理 (PAM) 與 IAM
在網路安全和存取管理領域，三個關鍵概念經常發�揮作用：特權身分管理（PIM）、特權存取管理（特權存取管理（PAM））以及身分和存取管理（IAM）。 雖然這些術語有時可以互換使用，但它們指的是存取控制和安全性的不同方面。
了解 PIM、權限存取管理 (PAM) 和 IAM 之間的差異對於實施強大的安全框架至關重要。
特權身分管理 (PIM)
PIM 專注於組織內具有更高特權的身份。 PIM 解決方案旨在管理和監控特權身分的生命週期，確保這些身分僅由授權人員使用並經過適當審核。
特權存取管理 (PAM)
權限存取管理 (PAM) 是一個更廣泛的概念，不僅包括特權身分的管理，還包括對關鍵系統和資料的特權存取的控制和監視。 特權存取管理 (PAM) 的主要目標是確保僅在必要時才向授權使用者授予特權訪問，從而最大限度地降低未經授權的存取和潛在安全漏洞的風險。
身分和存取管理 (IAM)
IAM 是一個用於管理數位身分和控制對組織內資源的存取的綜合框架。 與專門針對特權帳戶的特權存取管理 (PAM) 不同，IAM 涵蓋組織內的所有使用者身份，包括員工、承包商和合作夥伴。
比較 PIM、權限存取管理 (PAM) 和 IAM
雖然 PIM、權限存取管理 (PAM) 和 IAM 在組織的安全框架中都發揮著至關重要的作用，但它們服務於不同的目的並解決存取管理的不同方面：
PIM特別專注於管理特權身分的生命週期和策略，確保這些帳戶得到適當的控制和稽核。
特權存取管理 (PAM)提供了用於控制和監視特權存取的綜合工具。 透過實施嚴格的存取控制，其目的是最大限度地減少與特權帳戶相關的風險。
IAM涵蓋管理所有使用者身分及其對組織內資源的存取權的更廣泛範圍。 它包括針對所有使用者（而不僅僅是特權使�用者）的身份驗證、授權和存取配置。
存取權限管理 (PAM) 如何運作？
特權存取管理 (PAM) 透過旨在保護和管理特權帳戶和存取權限的政策、程式和技術的組合來運作。 特權存取管理 (PAM) 的主要目標是控制、監控和審核所有特權活動，以防止未經授權的存取並降低安全漏洞的風險。 以下是存取權限存取管理 (PAM) 工作原理的概述：
認證管理
特權存取管理（PAM）的核心元件之一是認證管理，涉及特權憑證的安全儲存、管理和輪調。 權限存取管理 (PAM) 解決方案將憑證儲存在集中式保管庫或儲存庫中，確保它們已加密並且僅可供授權使用者存取。 自動認證輪調透過定期更改密碼進一步增強安全性，降低認證被盜和濫用的風險。
存取控制
權限存取管理 (PAM) 強制執行嚴格的存取控制，以確保只有授權使用者才能存取特權帳戶。 這包括實施最小權限原則，即授予使用者執行任務所需的最低存取等級。 即時 (JIT) 存取僅在需要時提供臨時訪問，從而減少未經授權使用的機會，從而進一步增強安全性。
連線監控記錄
監視和記錄特權會話對於偵測和回應可疑活動至關重要。 特權存取管理 (PAM) 解決方案提供所有特權會話的即時監控，擷取使用者活動的詳細日誌和視訊記錄。 這使得安全團隊能夠審核操作、識別異常情況並及時回應潛在的安全事件。
風險分析和異常檢測
特權存取管理 (PAM) 解決方案利用進階分析和機器學習來識別和減輕與特權存取相關的風險。 透過分析使用者行為和存取模式，特權存取管理 (PAM) 可以偵測可能表明潛在安全威脅的異常情況。 這種主動的方法可以幫助組織在風險升級為嚴重事件之前對其做出回應。
與現有系統的集成
為了提供全面的安全性，存取存取管理 (PAM) 解決方案與現有 IT 基礎架構無縫集成，包括目錄服務、身分管理系統以及安全資訊和事件管理 (SIEM) 工具。 這種整合確保了存取存取管理 (PAM) 可以在整個組織中實施一致的安全策略，並提供存取活動的統一視圖。
有效特權存取管理的最佳實踐
有效實施存取存取管理 (PAM) 需要採用一種結合最佳實踐的策略方法，以確保安全性和合規性。 以下是有效管理特權存取的關鍵最佳實踐：
強制執行最小權限原則：最小權限原則涉及授予使用者執行其任務所需的最低存取等級。 這降低了未經授權存取的風險，並限制了帳戶受損造成的潛在損害。 定期審查和調整存取權限，以確保它們符合當前的角色和職責。
實作強大的驗證機制：使用多重驗證 (MFA) 為特權帳戶新增額外的安全層。
使用安全性認證管理：將特權憑證儲存在安全的集中式保管庫中，該保管庫對密碼進行加密並限制對授權人員的存取。 自動認證輪調可確保定期更改密碼，從而最大限度地降低認證被盜的風險。 實施認證注入以在不向使用者暴露密碼的情況下提供存取。
監控和記錄特權會話：持續監控和記錄特權會話有助於即時偵測和回應可疑活動。 維護使用者活動的詳細日誌和視訊記錄，以進行審計和取證分析。 針對異常行為的自動警報可以迅速採取行動，以減輕潛在威脅。
實施即時 (JIT) 存取：即時 (JIT) 存取僅在需要時授予臨時特權存取權限，從而降低長期暴露的風險。 這種方法可確保在最短的時間內提供存取權限�，從而最大限度地減少濫用的機會。
進行定期審核和審查：定期審核特權存取並審查存取控制，以確保符合安全策略和監管要求。 定期審核有助於識別和解決潛在漏洞，確保存取權限是最新且適當的。 維護所有訪問活動的詳細記錄以進行合規報告。
將特權存取管理 (PAM) 與現有安全基礎架構整合：將特權存取管理(PAM) 解決方案與現有安全工具（例如 IAM 系統、SIEM 解決方案和目錄服務）整合。 此整合可確保安全策略的一致執行，並提供整個組織內存取活動的統一視圖。
教育和培訓使用者：教育使用者特權存取管理的重要性，並提供安全最佳實踐培訓。 定期培訓課程可幫助使用者了解與特權存取相關的風險以及他們可以採取的減輕這些風險的措施。 在整個組織內促進安全意識文化。
透過遵循這些最佳實踐，組織可以有效地管理特權存取、增強安全性並確保符合監管標準。
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增強的認證安全性： Splashtop使用集中保管庫、自動密碼輪替和隱形認證注入來保護特權憑證。
無縫整合和部署： Splashtop 與現有 IT 基礎架構集成，包括 IAM 和 SIEM 工具，確保一致的安全策略和統一的存取管理。 零接觸配置簡化了部署，無需更改防火牆。
即時 (JIT) 和按需訪問： Splashtop 提供 JIT 和按需訪問，僅在需要時授予臨時權限。
即時監控和連線記錄： Splashtop提供即時監控和詳細的連線記錄，能夠及時偵測和回應可疑活動，並提供全面的合規審計追蹤。
零信任網路存取 (ZTNA)：透過實施零信任原則，Splashtop 確保對每個存取請求進行嚴格驗證，整合用戶端安全狀態檢查和資料遺失防護 (DLP) 等功能。
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