什麼是安全遠端訪問？

安全遠端存取軟體提供了隨時隨地從另一台設備安全存取電腦或設備的能力。 如今，遠端訪問已成為任何在家工作、遠端支援或遠端學習策略的重要組成部分。

當今遠端存取解決方案的三個最常見用途是：

使員工能夠隨時隨地在任何設備上訪問其工作計算機，而不會影響安全性 授予學生在家中訪問學校資源（如實驗室計算機）的許可權 為 IT 員工、技術支援團隊和託管服務提供者提供對託管計算機和 BYOD 設備的支援驅動訪問

隨著越來越多的人遠端工作，下一代遠端訪問解決方案為您提供了一種快速簡便的方法，讓每個人都能保持高效和運營平穩運行。 但隨之而來的是安全風險的增加。 2021年2月， CNN 報導稱，「駭客通過使用休眠的遠端訪問軟體獲得了佛羅里達州水處理設施的訪問許可權。 駭客隨後試圖在供水中下毒，但作員攔截。

隨著此類攻擊的增加，確保您的團隊使用安全的遠端訪問解決方案比以往任何時候都更加重要。

什麼是下一代安全遠程訪問？

下一代遠端存取軟體經常與傳統遠端桌面協定 （RDP） 混淆，它提供了一個關鍵優勢 - 它更能處理當今的安全問題。 下一代遠端存取軟體具有內置的安全功能，如 SSO（單點登錄）、MFA（多重身份驗證）、設備身份驗證和自動基礎架構更新，以保持更新並與現代安全標準保持一致。

遠端存取軟體比 RDP 和 VPN 更安全。 與VPN不同，遠端訪問軟體旨在處理高流量，並提供對遠端計算機檔和應用程式的完全訪問，無論網路如何。

最重要的是，使用BYOD（個人設備）時安全風險的增加是VPN解決方案的上升趨勢。 更不用說，它們的管理、更新和擴展都很麻煩。 總而言之，遠端訪問比VPN更適合遠端或靈活的環境。

Splashtop：安全的下一代遠端訪問解決方案

Splashtop 是下一代安全遠端訪問解決方案的一個很好的例子。 Splashtop 的簡單設置、管理和可擴充性可確保快速可靠的遠端訪問工作階段，輕鬆維護並提高安全性。

單純

在簡單性方面，即使是最厭惡技術的用戶也發現Splashtop遠端訪問易於使用。 所有使用者所要做的就是在他們的工作站上安裝一個小應用程式。 從那裡，他們可以使用Splashtop應用程式從任何設備立即遠端訪問他們的工作站。

高效能

Splashtop 的設計使公司網路僅在遠端訪問期間使用。 與 VPN 訪問相比，這會導致更少的流量和更高的性能。 Splashtop 客戶還可以享受頂級性能可靠性，包括提供高清品質的高性能遠端連接，每秒 60 幀的 4K 流媒體。

安全

當然，下一代也意味著更安全。 Splashtop 被設計為雲原生解決方案，並使用 HTTPS 和 TLS 等 行業標準安全協定 。 數據通過埠 443 傳遞（就像當今所有標準加密網路流量一樣），我們的全球中繼伺服器促進了連接。 對於我們的客戶來說，所有這些都意味著不需要特殊的埠，防火牆也不需要允許特殊的例外。

使用 Splashtop 的電腦也獲得了額外的安全級別，因為無需將它們暴露在 Internet 或 DMZ 上，不良行為者可以輕鬆掃描和攻擊它們。

雖然安全性和合規性功能允許無憂的遠端連接，但您的使用者和IT管理員可以在通過下一代遠端訪問進行連接時執行更多操作。 使用者和 IT 人員可以在遠端會話期間安全地傳輸檔、遠端列印以及完成任何其他任務。

最後，Splashtop 的應用程式和基礎設施會自動更新、保護和監控。 這減輕了IT員工的負擔，使他們能夠以更具戰略性的方式為使用者提供支援。

結論

借助安全的下一代遠端訪問解決方案，您可以在不犧牲安全性的情況下享受從個人設備到工作計算機的遠端連接。 通過 Splashtop確保靈活工作環境的安全。

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