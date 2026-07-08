什麼是安全遠端訪問？

在現今的世界中，遠端工作越來越受到歡迎，使得 員工可以安全地從任何地方存取工作電腦 或裝置變得至關重要。安全遠端存取軟體讓使用者可以在維持高安全性下遠端存取他們的工作電腦或裝置。
何謂安全遠端存取？
安全遠端存取是指從遠端位置連接至網路、電腦或系統的能力，同時確保資料隱私、使用者驗證和防範網路威脅。 它使員工、IT 團隊和企業能夠在任何地方高效工作，而不會影響安全性。
安全遠端存取的主要優勢
防止未經授權的存取：使用加密、多因素驗證 (MFA) 和存取控制，以確保只有授權使用者才能連接。
保護資料機密性：透過端對端加密保護敏感資訊免遭攔截或外洩。
維護系統完整性：確保遠端使用者可以安全地存取公司資源，而不會引入漏洞。
透過實施安全遠端存取，企業可以實現無縫遠端工作、加強 IT 支援，並保護重要資料免受網路威脅。
為什麼安全遠端存取很重要
安全遠端存取不僅限於遠端工作
——它在網路安全、營運效率、法規遵循以及 IoT security 中扮演關鍵角色。原因如下：
增強的安全性：透過加密、存取控制和身分驗證措施保護敏感數據，�降低未經授權存取的風險。
預防網路攻擊：透過確保安全連接，保護網路免受網路釣魚、勒索軟體和暴力攻擊等威脅。
營運效率：讓 IT 團隊能夠管理系統、提供遠端支援，並快速排解問題，將停機時間降到最低。
法規遵循：透過實施遠端存取安全協定來幫助企業滿足行業法規（例如 GDPR、HIPAA、SOC 2）。
IoT 保護：保護連線裝置和遠端端點，防止未經授權存取工業控制系統和智慧型技術。
強大的安全遠端存取策略可確保無縫作業，同時保護重要資產免受不斷演進的網路威脅。
安全遠端存取的運作機制是如何？
安全遠端存取依賴多重安全措施，以確保只有授權使用者才能連接到企業系統，同時保護資料完整性。 關鍵組件包括：
多重身份驗證 (MFA)：要求使用者透過多種身份驗證因素（例如密碼、生物識別、安全碼）來驗證其身份，以防止未經授權的存取。
裝置信任& 驗證：確保只有經授權且符合規定的裝置才能存取網路，降低端點遭入侵或不被信任的風險。
細粒度的存取權限：根據角色限制使用者訪問，確保員工和第三方只能存取其工作所需的資料、應用程式或系統。
透過整合這些安全措施，企業可以啟用安全遠端存取，同時將風險降至最低並確保合規。
遠端存取的重大安全疑慮
在導入遠端存取時，必須處理多項安全疑慮，以保護敏感資料和系統：
未經授權存取：未經適當驗證的遠端存取，可能成為未經授權使用者入侵的管道，進而導致資料外洩。
密碼強度不足：強度不足或重複使用的密碼容易遭到破解，危及整個網路的安全。
未加密的連接：透過未加密連接傳輸的資料，易遭網路犯罪份子攔截。
網路釣魚攻擊：使用者可能因為遭到誘騙而提供認證或下載惡意軟體，導致系統蒙受風險。
端點安全：用於遠端存取的裝置可能缺乏適當安全措施，提高了惡意軟體和其他威脅的風險。
必須像 Splashtop 那樣採用強大的安全措施來化解這些疑慮，才能實現安全的遠端存取。
保護設備的基本技巧
為確保安全遠端存取，用於遠端工作的裝置防護，與保護網路連接同樣重要。以下是幾項關鍵最佳實務：
保持軟體& OS 更新： 定期安裝安全修補程式和更新，以防止漏洞。
使用強大而獨特的密碼：啟用密碼管理器並避免重複使用憑證以防止未經授權的存取。
啟用端點安全與防毒功能：將端點防護工具部署為更廣泛端點安全策略的一部分，以偵測並阻擋惡意軟體或網路釣魚攻擊。
使用安全遠端存取解決方案：選擇像 Splashtop 這樣的解決方案，提供端到端AES 加密、裝置驗證和連線記錄，以防止未經授權�的存取。
設定精細的使用者權限：透過 Splashtop 的 角色型存取控制，確保使用者只能存取所需的檔案、應用程式和系統，降低安全風險。
遵循這些措施可降低安全風險並加強遠端設備的整體保護。
應對現代安全挑戰的新一代安全遠端存取解決方案
下一代安全遠端存取解決方案，例如 Splashtop，專為應對當今的安全問題而設計。這些解決方案具有內建的安全功能，如單一登入 (SSO)、多重驗證 (MFA)、裝置
驗證，以及自動基礎設施更新，以保持更新並符合現代安全標準。
Splashtop 是下一代安全遠端存取解決方案的絕佳示例。 Splashtop 易於設置，管理和可擴展性，可確保快速可靠的遠端存取會話，輕鬆維護並提高安全性。 企業網路僅在遠端存取期間使用，因此與 VPN 存取相比，可減少流量和更高的效能。
安全遠端存取解決方案：Splashtop 脫穎而出的 7 個關鍵原因
Splashtop 是安全的下一代遠端存取解決方案，原因有以下幾個：
cloud-原生架構：Splashtop 被構建為 cloud原生解決方案，這意味著該軟件旨在在 cloud 環境中運行，從而使其更具可擴展性，可靠和安全。
內置安全功能：Splashtop 具有內置的安全功能，例如單一登錄（SSO），多因素身份驗證（MFA）和設備身份驗證，以確保只有授權的用戶才能訪問遠端設備。 查看所有 Splashtop 安全功能。
行業標準的安全協議：Splashtop 使用 HTTPS 和 TLS 等行業標準的安全協議對通過端口 443 傳遞的數據進行加密，從而確保所有數據傳輸都是安全的，並且不會被第三方截獲。
中繼服務器：Splashtop 通過全球中繼服務器促進了設備之間的連接，從而確保數據通過標準的加密 Web 流�量端口傳遞，從而消除了特殊端口或防火牆例外的需要。
增強的電腦安全性：Splashtop 通過消除了將其暴露在 Internet 或 DMZ 上的需要，從而為電腦提供了額外的安全性，不良行為者可以輕鬆掃描和攻擊它們。
簡單易用：Splashtop 旨在簡單易用，即使對於最厭惡技術的用戶也是如此。 用戶需要做的就是在其工作站上安裝一個小型應用程序，他們可以使用 Splashtop 應用程序從任何設備立即遠端存取其工作站。
高效能：Splashtop 的設計是在遠端存取期間僅使用企業網路，因此與 VPN 存取相比，可減少流量並提升效能。Splashtop 客戶也能享有頂尖的效能穩定性，包括提供 HD 畫質的高效能遠端連接，以及每秒 60 幀的 4K 串流。
Splashtop 新一代遠端存取基礎結構
安全遠端存取：使用 Splashtop 進行安全連接的主要好處
Splashtop 為安全遠端存取提供了幾個關鍵好處：
保持敏感數據安全
Splashtop 使用先進的加密技術、裝置驗證和連線記錄，確保在遠端連線期間傳輸的所有資料都受到保護。沒有資料儲存在使用者裝置上，從而將暴露風險降到最低。
減少攻擊面
與暴露內部網絡的 VPN 或傳統遠端存取工具不同，Splashtop 直接連接用戶到他們的裝置，無需開啟不必要的連接埠，從而將風險降到最低並限制攻擊者的進入點。
幫助達成和維持合規性
透過精細控制的存取控制、稽核軌跡，以及支援 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 等業界標準，Splashtop 讓組織更容易符合監管要求並維持合規。
提高生產力
Splashtop 讓使用者能夠隨時隨地工作，同時不犧牲安全性。這種彈性可提高員工的生產力，因為無論是在家工作、出差途中，或是在其他國家，都能順利工作。
具備擴展能力
Splashtop 可以擴充，適合各種規模的企業使用，並且易於管理、可客製化，能夠滿足各家企業的獨特需求。
經濟實惠
Splashtop 是一款符合經濟效益的安全遠端存取解決方案，提供大小企業都能負擔的實惠方案。Splashtop 的定價結構簡單，企業只需要支付所需項目的費用，對想省錢又想兼顧安全性與效能的企業而言，是理想的解決方案。
開始使用 Splashtop 實現安全遠端存取
總之，安全的遠端存取解決方案對於重視靈活性，生產力和安全性的任何企業或組織都至關重要。
借助 Splashtop 等下一代安全遠端存取解決方案，企業可以在不犧牲安全性的情況下享受從個人設備到工作電腦的遠端連接的好處。 立即嘗試 Splashtop，體驗快速，可靠和安全的遠端存取。
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