內部部署 (On-Prem): 優點、限制及更多內容

當談到管理軟體和基礎設施時，企業經常面臨一個關鍵選擇：內部部署還是雲端解決方案。內部部署系統，或稱「on-prem」，提供獨特的優勢，如對數據的完全控制、增強的安全性和自訂選項，使其成為許多行業的首選。
我們將探討 on-premises 的真正含義，深入了解其優缺點，並看看它與其他選擇如 off-premises 和 cloud 解決方案相比如何。無論您是在規劃 IT 策略還是只是對最佳遠端存取設置感到好奇，您都來對地方了！
什麼是 On-Premises？
內部部署（通常縮寫為 "on-prem"）是指在公司自己的設施或資料中心內託管的軟體和基礎設施。與雲端解決方案不同，內部部署系統讓企業對其資料、硬體和軟體配置擁有完全的控制權。這種設置非常適合重視資料安全、需要量身定制解決方案或在合規性至關重要的高度監管行業中運營的組織。
例如，內部部署解決方案通常用於醫療保健和金融等行業，這些行業必須嚴格遵守 HIPAA 或 GDPR 等數據保護法律。通過內部管理一切，企業可以確保數據保持安全並在其管轄範圍內。
內部部署軟體的例子
本地端解決方案廣泛應用於各行各業，包括：
Local 檔案 Servers:
用於在組織內儲存和共享檔案，local 檔案 servers 是一個經典的內部部署解決方案範例，優先考慮資料控制。
企業資��源規劃 (ERP) 系統： ERP 系統如 SAP 或 Oracle 通常部署在內部，以整合和管理核心業務流程，同時確保對敏感公司數據的完全控制。
Customer Relationship Management (CRM) 軟體:
許多企業仍然選擇使用內部部署的 CRM 軟體，例如 Microsoft Dynamics，以自訂工作流程並嚴格控制用戶端資料。
透過在現場維護這些系統，公司可以確保可存取性，而不依賴外部網路連接或第三方服務提供商。
內部部署與外部部署有何不同？
內部部署和外部部署解決方案代表了兩種對比鮮明的託管和管理軟體及基礎設施的方法。內部部署系統是在組織自己的資料中心內託管，提供對資料和安全性的完全控制。相比之下，外部部署解決方案由第三方提供商遠端管理，提供便利性和可及性，但直接監督較少。
為了更好地了解差異，請參考下表：
方面
On-Premises
Off-Premises
定義
軟體和基礎設施託管在公司的自有設施或資料中心。
軟體和基礎設施由第三方提供商（例如，cloud）遠端託管。
資料控制
完全控制數據，因為它是本地存儲的。
資料由第三方提供商管理，提供較少的直接控制。
可存取性
通常限於實體位置或安全網路。
可從任何有網路連接的地方存取。
設置與擁有權
需要擁有和管理硬體和軟體。
不需要擁有硬體；依賴於服務提供商的基礎設施。
維護
由內部 IT 團隊管理，包括更新、修補和維修。
維護由供應商處理，減少內部團隊的工作負擔。
成本結構
在硬體、授權和設置上的高初始投資。
按需付費或訂閱制，將成本分攤在一段時間內。
安全
自訂安全措施以符合組織的需求。
由供應商管理的安全性，可能在製造商層面存在漏洞。
標準規範
更容易確保符合嚴格法規的行業。
供應商必須遵守法規；組織的直接監督較少。
可擴展性
可擴展性有限；擴展需要購買額外的硬體。
高度可擴展；資源可以根據需要進行調整，無需硬體投資。
效能
提供可預測的效能，因為資源不會與其他使用者共享。
效能可能會因提供商資源和網路連接性而有所不同。
可靠性
依賴�內部基礎設施，可能會受到本地中斷的影響。
依賴供應商的正常運行時間和外部網路穩定性。
Cloud vs. On-Premises
當在雲端解決方案和內部部署系統之間做出選擇時，企業必須根據各自的需求來權衡每種模式的優缺點。以下是幫助澄清主要差異的比較：
方面
雲端
On-Premises
基礎架構
託管在第三方伺服器上；不需要實體硬體。
需要內部伺服器和網路設備。
成本
基於訂閱，具有可預測的每月費用。
高額前期投資；長期成本可能較低。
維護
由提供商管理（更新、修補、備份）。
由內部 IT 團隊處理，需要專業知識和資源。
資料控制
數據由第三方提供商存儲和管理。
對資料有完全控制，儲存在本地伺服��器上。
安全
提供商實施安全措施，但仍存在違規或未經授權存取的風險。
自訂安全措施以滿足業務需求，但需要持續努力。
可擴展性
高度可擴展；資源可以快速輕鬆地調整。
可擴展性有限；擴展需要額外的硬體和時間。
可存取性
可從任何有網路連接的地方存取。
限制在物理位置或安全網絡，除非使用遠端存取解決方案。
自訂化
根據提供商的平台和產品，定制化有限。
高度定制化潛力以滿足特定業務需求。
標準規範
供應商必須符合法規標準；企業的監督較少。
更容易遵循行業特定的法規和政策。
設置時間
快速設置；訂閱後服務即可部署。
耗時的設置，包括硬體安裝和軟體設定。
誰能從內部部署軟體中受益？
內部部署軟體提供獨特的優勢，滿足�特定行業和組織的需求。以下是最能從內部部署解決方案中受益的對象：
1. 受監管行業
在具有嚴格法規遵循要求的行業中，例如醫療保健、金融和政府，組織通常偏好內部部署解決方案。這些企業需要完全控制其數據以符合 HIPAA、GDPR 或 PCI-DSS 等標準。
2. 具有高安全需求的企業
處理敏感或機密資訊的公司，如法律事務所、國防承包商和研究機構，通常選擇內部部署系統，因為它們能夠自訂安全措施並將外部風險降至最低。
3. 需要客製化的組織
內部部署解決方案允許廣泛的自訂，使其成為需要量身定制軟體以滿足其特定工作流程和流程的企業的理想選擇，例如製造工廠或大型企業。
4. 網路連接有限的地點
在網路連接不穩定或有限的地區運營的企業，如偏遠辦公室或遠程設施，受益於不依賴持續網路存取的內部系統。
5. 擁有大型 IT 團隊的企業
擁有專屬 IT 部門和充足資源的公司通常偏好本地端軟體，因為其控制、靈活性和長期成本節省，特別是在較大規模的部署中。
內部部署解決方案的主要優勢
內部部署解決方案提供多項優勢，使其成為優先考量控制、安全性和自訂化的企業的首選。以下是主要優勢：
1. 增強的安全性
本地系統提供無與倫比的資料安全性，因為所有資訊都儲存在本地。企業可以實施針對其特定需求的自訂安全措施，從而將違規和未經授權存取的風險降至最低。
2. �完全控制資料和基礎設施
組織擁有其軟體和硬體的完整所有權和控制權。這種控制使他們能夠根據自己的政策管理配置、更新和數據存儲，確保更大的靈活性和合規性。
3. 符合法規
嚴格監管的行業，如醫療保健（HIPAA）和金融（GDPR、PCI-DSS），受益於能夠將數據保存在自己的伺服器中。內部部署設置通過提供對數據處理的直接監督來簡化合規性。
4. 客製化和整合
內部部署解決方案可以量身定制以滿足企業的獨特工作流程和需求。它們還允許與其他內部系統無縫整合，使其成為需要特定功能的企業的理想選擇。
5. 可靠的效能
內部部署解決方案擁有專用硬體且不共享資源，提供可預測且穩定的效能，免受共享雲端環境中可能出現的頻寬或延遲問題影響。
6. 長期成本節省
雖然內部部署系統的初始投資可能很高，但隨著時間的推移，它們可能是具有成本效益的，特別是對於長期使用的企業。沒有經常性的訂閱費用，公司可以根據需要靈活升級其系統。
7. 對外部供應商的依賴性有限
內部系統減少對第三方供應商的依賴，確保即使外部服務中斷也能保持運營連續性。這種獨立性對於在關鍵或敏感行業運營的企業至關重要。
內部部署軟體的挑戰和考量
雖然內部部署系統具有獨特的優勢，但有一些考量需要注意。使用合適的工具和計劃，這些挑戰可以有效管理。
1. 對前期成本的策略性投資
內部部署解決方案需要在硬體和設置上的初始投資，但透過避免經常性的訂閱費用，提供長期的節省。
2. 主動維護需求
管�理更新和硬件更換是內部部署所有權的一部分。像 Splashtop On-Prem 這樣的解決方案通過遠端管理和更新等功能簡化了維護。
3. 計劃的可擴展性
擴展需要額外的硬體，但確保專用資源。像高可用性叢集這樣的功能使增長無縫且高效。
4. 安全遠端可訪問性
本地系統通常與本地網路綁定，這可能對遠端團隊構成挑戰。然而，透過正確的配置和工具，企業可以從任何地方安全地存取他們的系統，支持混合和遠端工作模式。
5. 可靠的硬體與冗餘
硬體管理需要準備，但通過備份和像遠端重啟這樣的工具，可以將停機時間降至最低。
6. 可管理的空間和能源需求
內部部署設置需要空間和電力，但適當規模的部署使這些可控，同時提供完全控制。
7. 量身定制的技術升級
升級內部系統需要計劃，但允許組織自定義其基礎設施以滿足特定需求。這種靈活性確保企業在採用新技術的同時，仍能保持對其 IT 環境的控制。
選擇 Splashtop 以獲得本地端安全遠端存取
當您的組織需要安全、自我託管的遠端存取和支援時，Splashtop On-Prem 提供了理想的解決方案。專為無法使用雲端工具的企業設計，Splashtop On-Prem 確保合規性、靈活性和無與倫比的效能，專為本地端環境量身打造。
Splashtop On-Prem 的主要功能和優勢：
1. 高效能：
流暢的遠端連線，支援高畫質影片、音訊和高達 60 fps 的畫面更新率。
隨時無人值守存取 Windows、Mac、Linux 和 Android 裝置。
2. 全面的遠端支援：
使用簡單的9位數��代碼進行臨機按需支援。
管理員級別的存取權限，用於需要提升權限的任務。
3. 進階安全性：
256 位元 AES 加密、TLS、裝置驗證和 IP 白名單。
Active Directory 整合以實現無縫的存取管理。 #TSep#
4. 增強的生產力工具：
檔案傳輸、USB 裝置重新導向和連線錄製。
會話中的聊天和語音通話以提高溝通效率。
5. 可靠的基礎設施：
高可用性叢集，用於負載平衡和冗餘。
Splashtop Connector 用於安全的 RDP 存取，無需 VPN。
6. 系統管理：
遠端重啟、自動喚醒和連線排程原則。
Syslog 整合用於監控和合規審計。
為什麼 Splashtop On-Prem 是滿足內部需求的完美選擇
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