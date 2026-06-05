TrustRadius Insights：為什麼 Splashtop 在用戶評論中優於 TeamViewer

在遠端存取軟體領域，Splashtop 和 TeamViewer 始終成為傑出的解決方案。雖然這兩個平台都具有各種功能和優勢，但了解實際用戶的實際經驗至關重要。 我們仔細檢查了 TrustraDius 的評論，以提供這些工具之間的客觀比較，涵蓋從定價到用戶體驗的各個方面。 加入我們，我們將推出用戶驅動的見解，以確定哪種軟體真正滿足現代企業的需求。
Splashtop vs TeamViewer：TrustRadius 用戶如何評價定價、可靠性和功能
1.定價
“我們曾經使用 TeamViewer，但我們改用 TeamViewer 的主要原因是每月費用過高。”
這種情緒引起了許多轉向 Splashtop 的用戶的共鳴。Splashtop 具有競爭力的價格已成為企業的重要決定因素，使其成為許多人優於 TeamViewer 的首選。
“ TeamViewer 每年的費用非常高，我可以支付 Splashtop 25 年的費用，但仍然處於領先地位。”一個用戶建議。
很大一部分用戶對 TeamViewer 的定價結構表示不滿，特別是注意到疫情期間成本意外增加。價格的突然上漲讓許多人尋求更經濟實惠的替代品，而這正是 Splashtop 介入的地方。許多用戶在 Splashtop 具有競爭力的價格中找到了安慰，經常將其描述為在與 TeamViewer「令人髮指的每月費用」作鬥爭後的一股新鮮空氣。
一位用戶指出：“首先，這是市場上最划算的交易。在使用 Splashtop Enterprise 之前，我過去曾使用過 TeamViewer，Splashtop Enterprise 為我的公司節省了大量資金。”
但價格實惠並不是 Splashtop 的唯一賣點。使用者經常強調，儘管 Splashtop 的成本較低，但其功能的範圍或品質並沒有妥協。諸如「Splashtop Enterprise 為我的公司節省了大量資金」以及比 TeamViewer 等更昂貴的選項「表現更好」等言論鞏固了其作為經濟高效且可靠選擇的地位。
一些用戶也面臨TeamViewer 訂閱服務的挑戰，強調透明和客戶友善的計費實踐的重要性。一位評論員指出：「他們不會關閉自動續訂功能，我最終不得不要讓我的銀行參與。這是一個非常糟糕的經歷。"
總而言之，詳細的評論強調了一種普遍的觀點：Splashtop 提供了價格實惠且功能豐富的解決方案，證明品質並不總是伴隨著高昂的價格標籤。在正在進行的 Splashtop 與 TeamViewer 的爭論中，至少在價格和價值方面，Splashtop 似乎具有明顯的優勢。
2. 性能及可靠性
在效能和可靠性方面，TrustRadius 評論強調了 Splashtop 與其競爭對手（尤其是 TeamViewer）之間的一些顯著對比。許多用戶都強調了 Splashtop 所提供的一致功能，一位用戶指出「與客戶端的連接非常穩定，幾乎就像我坐在遠端電腦前一樣」。這強化了 Splashtop 提供穩定可靠連接的能力。
連接品質和減少延遲時間經常被提及，這為 Splashtop 聲稱的卓越性能增添了分量。正如一位評論家所說， “如果可能的話，Splashtop 的延遲時間更短。”降低的延遲可確保更順暢的遠端操作，這對於需要精確和及時響應的任務而言至關重要。
相比之下，TeamViewer 在一些用戶評價中表現不佳。一個突出的突出問題是它傾向於在沒有任何明顯原因的情�況下中斷連接。一位用戶分享了自己的經歷，稱“ TeamViewer也會無緣無故地斷連，導致我無法在家工作，需要去辦公室。”這種不可預知的中斷不僅阻礙了工作，而且還會破壞對工具可靠性的信任。
3.易於使用和設置
Splashtop 在使用者友善性和設定過程方面表現出色。許多用戶發現 Splashtop 比 TeamViewer 更直覺、更直接。一些評論明確提到了 Splashtop 介面的易用性。一位用戶評論道， “Splashtop 非常合理，而且它實際上比 TeamViewer 更容易使用，而且我不需要用戶做任何事情就可以連接。”
這種簡單性似乎不僅僅僅僅是界面，還可以延伸到整體用戶體驗。 另一位評論者對簡單的登入過程表示讚賞，他說：“我們從 TeamViewer 切換到 Splashtop，因為它可以讓您更輕鬆地在遠端桌面之間切換，而且登入過程也更加合理。”
另一方面，TeamViewer 在這個領域受到了批評。有些用戶嘗試登錄時遇到障礙。 其中一份回饋寫道：「除此之外，他們提供的功能大致相同，但我在登入TeamViewer 時總是會遇到問題，並且必須不斷聯繫我的用戶端才能獲得存取權限。我在使用Splashtop時從未遇到過這樣的問題。 ”
對於那些第一次設定遠端存取的人來說，Splashtop 的設定過程是一大福音。One testimonial read, "Splashtop 真是救星。使用起來非常簡單。我們可以登入並選擇需要存取的用戶端電腦。第一次設定也相當容易。"
總而言之，正如評論所證明的那樣，Splashtop 似乎優先考慮使其軟體盡可能用戶友好且無麻煩，確保用戶可以專注於他們的任務，而不是糾結於軟體的細微差別。
4.安全性和可信度
Splashtop 做為一個安全且可靠的 遠端存取解決方案 的聲譽在 TrustRadius 評論中得到一致認可。使用者強調了其符合行業標準的 強大安全協議。一位評論者提到，"他們的安全措施非常好，符合行業標準。我對此非常有信心，與某些安全性較差的方案（如 VNC）相比，這更令我放心。"
Splashtop 不僅滿足於預設的安全設置，還為使用者提供了進一步增強安全性的靈活性。一位用戶抓住了這一點，他說： “用戶端是安全的，如果您想要為人們連接提供額外的一層，您還可以進一步加強安全性。”
除了這些保護措施之外，Splashtop 維護詳細日誌的能力也受到稱讚。審查強調, "它也有良好的日誌記錄, 這"表明，這個功能增加了另一層的責任和可追溯性.
然而，雖然許多用戶在 Splashtop 的安全功能中找到了安慰，但 TeamViewer 也未能倖免於一些批評回饋。一位用戶分享了一條特別令人擔憂的留言，“Team Viewer。在另一家公司的一名業務夥伴的計算機被使用該軟體的騙子劫持後，[我]停止使用它。”這類事件可能會嚴重侵蝕平台對平台的信任，尤其是當使用者以敏感資訊和系統的存取權限委託平台時。
總而言之，根據 TrustRadius 的評論，Splashtop 是一個安全且值得信賴的平台。儘管沒有軟體能夠免受安全威脅，但 Splashtop 致力於維護高安全標準並提供高級功能，為使用者帶來安全感和信任感。另一方面，TeamViewer 劫持事件等實例提醒人們，遠端存取工具中強大的安全措施的重要性。
5.功能和靈活性
深入了解 TrustRadius 的評論揭示了豐富多樣的反饋，突顯了 Splashtop 的豐富功能集及其在 TeamViewer 等競爭對手中的優勢。提到的一個突出特色是即時音訊播放的功能。一位在電影行業工作的評論者強調了其重要性，表示，「Splashtop [Enterprise] 取代了 TeamViewer 成為我們的遠端桌面軟體首選。TeamViewer 缺少許多 Splashtop [Enterprise] 擁有的功能，如即時音訊播放，這對於製作電影時至關重要。」
Splashtop 不止於音訊。該平台解決了常見的挑戰，例如遠程打印和遠程揚聲器，而其他人則不足。 從用戶的評論中可以明顯看出這一點：「我使用過其他程序，例如LogMeIn、Go To My PC 和Team Viewer，它們都有類似的缺點，例如遠端列印和遠端揚聲器。Splashtop 的表現同樣好，甚至更好比其他公司只花費一小部分成本。”
Splashtop 中的「喚醒」功能是另一個值得讚賞的方面。一位用戶指出了Splashtop的優越性，他說：“Splashtop在各方面都比TeamViewer好得多。介面更好，功能更好（例如‘喚醒’功能），價格也更好。”
此外，Splashtop 能夠無縫連接到多台計算機，甚至擴展到行動設備，這使其與眾不同。一篇評論強調了這種靈活性：「我以前使用TeamViewer，但連接並不總是有效，我只能登入一台計算機，而使用Splashtop，我可以登入辦公室中的任何計算機，並且每次都可以正常工作。 ”
另一位用戶對透過 Splashtop Remote Support 連接到 行動裝置 的附加價值表示讚賞，稱其為 「真正的增值」。
總而言之，TrustRadius 的評論非常清楚地表明，Splashtop 帶來了強大且多功能的功能集。無論是包含即時音訊播放等特定功能，還是連接不同裝置的一般靈活性，Splashtop 都是一個全面的解決方案，可以滿足廣泛的用戶需求，並且在過程中常常超越競爭對手。
6.界面和用戶體驗
在遠端存取軟體領域，平台的介面可能是其可用性和效率的重要決定因素。根據 TrustRadius 評論的見解，很明顯，在比較 Splashtop 和 TeamViewer 的介面時，使用者有偏好設定。
評論中出現的一個突出觀點是對 Splashtop 直覺設計的讚賞。一位評論者分享道： “Splashtop 在各個方面都比 TeamViewer 好得多。介面更好，讓我能夠完成任務，而不會出現不必要的複雜情況。”Splashtop 設計中對簡單性和易用性的強調似乎引起了尋求無憂遠端存取體驗的用戶的共鳴。
另一方面，雖然 TeamViewer 因其功能範圍而廣受認可，但一些用戶認為它在用戶介面方面略有落後。一位評論者指出， “雖然 TeamViewer 有其優勢，但我發現 Splashtop 的介面更加用戶友好且不那麼混亂。”
總之，使用者介面在塑造使用者的軟體體驗方面發揮關鍵作用。從收集到的回饋來看，Splashtop 似乎在提供更精簡和以使用者為中心的介面方面具有優勢，使遠端連接過程對使用者來說更流暢、更直觀。
TrustRadius 用戶為什麼推薦 Splashtop 而不是 TeamViewer
根據在 TrustRadius 上的經過驗證的評論，Splashtop 在整體滿意度、使用方便性和物有所值方面一直比 TeamViewer 得分更高。用戶強調 Splashtop 的可靠效能、簡單的部署和透明的定價是他們更喜歡它而不是 TeamViewer 的主要原因。
許多評論者還指出使用 Splashtop 帶來的顯著成本節省，並指出他們以較低的價格獲得了相同或更好的功能。IT 團隊特別讚賞 Splashtop 強大的安全性、快速的連接和靈��敏的支援。
如果您正在尋找一個在功能強大和價格實惠之間取得平衡的遠端存取解決方案，TrustRadius 的評論者們明確指出：Splashtop 是比 TeamViewer 更聰明的選擇。
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在遠端存取軟體領域，選擇很多。然而，正如我們對 TrustRadius 評論的詳細分析所揭示的那樣，與 TeamViewer 相比，Splashtop 一直是領先者。用戶強調了其在定價、易用性、功能等方面的優勢。雖然這兩種工具都有自己獨特的優勢，但評論的集體聲音表明了 Splashtop 的明確偏好設定。對於尋求既經濟又可靠的解決方案的企業來說，從這些評論中收集到的見解使 Splashtop 成為最佳選擇。
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