如何從 PC 操作移動設備

了解如何使用 Splashtop 從 PC 遠端存取行動裝置，包括平板電腦IoT、智慧型手機、堅固耐用的裝置等。
我可以從電腦操作行動裝置嗎？
是的，你可以！ 借助 Splashtop 的遠端支援解決方案，您可以使用 PC 遠端存取Windows和 iOS 移動設備。Android 您也可以從 PC 遠端控制 Windows 和Android行動裝置。
這是 IT 支持和幫助台技術人員的理想選擇。 使用 Splashtop，您可以為移動設備提供動手支持，而無需將它們放在您面前。 只需使用您的 PC 快速連接到移動設備，然後使用 PC 的界面即時操作移動設備。
如何使用 Splashtop 從 PC 操作移動設備
Splashtop 使您可以通過無人值守和有人值守的遠端會話訪問移動設備。
無人看管意味著您可以隨時訪問移動設備，而無需設備上的最終用戶啟動遠程連接。 這非常適合在任何時間訪問您的受管理移動設備以進行維護和支持。
臨機支援非常適合服務台和故障維修服務。每當使用者需要支援時，您可以遠端存取他們的行動裝置以提供支援。Splashtop 臨機存取適用於任何裝置，不僅限於您管理的裝置。這意味著您也可以支援使用者的個人裝置。
無論哪種方式，建立遠端連線後，您都會在電腦上看到行動裝置的螢幕。 您可以使用本地鍵盤和鼠標操作移動設備以執行所需的任何任務。
為什麼您應該嘗試
Splashtop 成為頂級遠端存取解決方案之一的原因有很多，尤其是對於從 PC 遠端存取移動設備。 這裡有幾個：
Splashtop 是安全的 — 所有遠端連線都受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密的保護。 Splashtop 中包含高級安全功能，包括設備驗證和雙因素身份驗證。
Splashtop 對於技術人員和最終用戶而言易於使用-Splashtop 直觀，易於使用，並且提供高清質量性能。 您可以輕鬆地從 PC 遠程控制任何移動設備。
Splashtop 易於管理 — 您的所有設備，用戶和安全設置都可以從 Splashtop Web 控制台中輕鬆管理。
立即免費開始
Splashtop 開放免費試用 (無需信用卡或履約承諾)。立即開始使用 Splashtop Remote Support，親自體驗 Splashtop 深受 IT 專業人士喜愛的箇中緣由。
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