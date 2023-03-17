如何從 PC 操作移動設備

了解如何使用 Splashtop 從 PC 遠端存取行動裝置，包括平板電腦IoT、智慧型手機、堅固耐用的裝置等。

我可以從電腦操作行動裝置嗎？

是的，你可以！ 借助 Splashtop 的遠端支援解決方案，您可以使用 PC 遠端存取Windows和 iOS 移動設備。Android 您也可以從 PC 遠端控制 Windows 和Android行動裝置。

這是 IT 支持和幫助台技術人員的理想選擇。 使用 Splashtop，您可以為移動設備提供動手支持，而無需將它們放在您面前。 只需使用您的 PC 快速連接到移動設備，然後使用 PC 的界面即時操作移動設備。

如何使用 Splashtop 從 PC 操作移動設備

Splashtop 使您可以通過無人值守和有人值守的遠端會話訪問移動設備。

無人看管意味著您可以隨時訪問移動設備，而無需設備上的最終用戶啟動遠程連接。 這非常適合在任何時間訪問您的受管理移動設備以進行維護和支持。

出席非常適合幫助台和故障修復服務。 每當最終用戶需要支持時，您都可以遠程訪問他們的移動設備以提供支持。 Splashtop 參加訪問適用於任何設備，而不僅僅是您管理的設備。 這意味著您還可以支持用戶的個人設備。

無論哪種方式，建立遠端連線後，您都會在電腦上看到行動裝置的螢幕。 您可以使用本地鍵盤和鼠標操作移動設備以執行所需的任何任務。

為什麼您應該嘗試

Splashtop 成為頂級遠端存取解決方案之一的原因有很多，尤其是對於從 PC 遠端存取移動設備。 這裡有幾個：

Splashtop 是安全 的 — 所有遠端連線都受到 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密的保護。 Splashtop 中包含高級安全功能，包括設備驗證和雙因素身份驗證。

Splashtop 對於技術人員和最終用戶而言易 於使用-Splashtop 直觀，易於使用，並且提供高清質量性能。 您可以輕鬆地從 PC 遠程控制任何移動設備。

Splashtop 易於管理 — 您的所有設備，用戶和安全設置都可以從 Splashtop Web 控制台中輕鬆管理。

立即免費開始

Splashtop 可以免費試用（無需信用卡或承諾）。 立即開始使用 Splashtop SOS，親自了解 IT 專業人員喜歡 Splashtop 的原因。

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