使用 Splashtop 進行遠端列印

如何使用Splashtop的遠端桌面訪問解決方案將任何內容從遠端電腦列印到本地印表機上。

您是否有過這種經驗？在最後一秒鐘想起需要列印的重要東西，但是電腦不在手邊。Splashtop 的「遠端列印」功能，讓您從此無需再擔憂。

無需急於返回電腦進行列印，也無需將文檔從一台電腦發送到另一台電腦。

Splashtop 的遠端桌面存取解決方案可讓您從任何地方遠端存取電腦。藉由我們的遠端列印功能，您可以將遠端電腦上的任何內容列印到本地印表機上。

哪些 Splashtop 解決方案包括遠端列印功能？

Splashtop Business Access (Pro 套件) 和 Splashtop Remote Support (Plus 和 Premium 套件) 中提供了「遠端列印」功能。

Splashtop Business Access 是需要遠端存取其工作電腦的業務專業人員和團隊的理想解決方案。使用「遠端列印」，您可以在外出時遠端存取工作電腦，並將其中的任何內容列印到本地印表機。

Splashtop Remote Support非常適合需要為多台電腦提供遠端支援的IT專業人員。 Splashtop Remote Support使您可以向用戶授予遠端存取權限，以便他們可以在不在時訪問他們的電腦。借助Splashtop Remote Support的Plus和Premium軟體包，您的用戶將能夠利用Remote Print功能並以與Splashtop Business Access用戶相同的方式使用它。

如何使用 Splashtop 進行遠端列印？

Splashtop 的遠端列印功能使您可以從遠端 Mac 或 Windows電腦列印文件。您也可以從 Mac 或 Windows 電腦存取。

擁有Splashtop Business Access或Splashtop Remote Support後，將Splashtop Streamer下載到要遠端存取的電腦上（您需要執行此操作才能遠端存取設備）。

安裝完成後，打開 Streamer 設定，然後按一下「安裝印表機驅動程式」按鈕。之後，您將可以存取該電腦並開始遠端列印所需的任何內容！

從另一台設備遠端存取電腦時，可以打開任何應用程序，然後選擇以通常的方式列印它。當印表機對話框打開時，選擇顯示“ Splashtop Remote Printer”的選項。

完成此操作後，將在本地電腦上打開一個列印對話框，並自動查找該本地電腦可用的所有印表機。選擇所需的印表機，就是這樣！從那裡，您的文件將在本地電腦上列印。

閱讀更多如何使用 Splashtop 進行遠端列印的相關資訊。

除了遠端列印外，Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support 亦為業務專業人員或 IT 技術人員提供了許多熱門遠端存取功能。請擇一免費試用，親身體驗 Splashtop 簡單生活。