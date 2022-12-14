Splashtop 的遠端存取安全功能

Splashtop 的業務產品經過專門設計，可為 IT 人員提供對資料安全性的完全控制，同時讓員工可以靈活地從任何地方存取資料。該產品特別適用於在具有嚴格的立法和標準規範的行業中營運的組織，這些組織要求對資料隱私和系統安全性進行完全控制。

Splashtop 安全功能亦有助於支援 HIPAA、FERPA 和 ISO 27001 標準規範。