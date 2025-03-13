Splashtop 的遠端存取安全功能
安全可靠的遠端存取
Splashtop 的業務產品經過專門設計，可為 IT 人員提供對資料安全性的完全控制，同時讓員工可以靈活地從任何地方存取資料。該產品特別適用於在具有嚴格的立法和標準規範的行業中營運的組織，這些組織要求對資料隱私和系統安全性進行完全控制。
Splashtop 安全功能亦有助於支援 HIPAA、FERPA 和 ISO 27001 標準規範。
Splashtop 安全功能
- 具有 AES 256 位加密的行業標準 TLS 1.2
- 裝置認證
- 多級密碼安全
- 兩步驗證/雙重驗證
- 螢幕留白
- 螢幕自動鎖定
- 工作階段閒置超時
- 遠端連接通知
- 複製/貼上控制檔案傳輸控制
- 遠端列印控制
- 鎖定 Streamer 設定
- 代理伺服器認證
- 數位簽名的應用程式
- 連線、檔案傳輸和歷史紀錄
Splashtop Enterprise 獨家功能
自動使用者佈建
利用跨網域身分識別管理系統 (SCIM)，加速使用者帳戶的自動佈建和取消佈建。
精細權限
IT 管理員可以根據角色或使用者指定臨機存取、檔案傳輸、遠端列印、強制 2FA 等功能的精細權限。
SSO / SAML整合
使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、工作區 ONE、G-Suite 等進行身份驗證，以簡化存取管理。
使用者存取和群組管理
指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。
存取排程模組
管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。
遠端電腦監控和安全管理功能
端點安全狀態
針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 電腦，檢視其端點安全保護狀態。 確保您的端點受到保護。
設定警示
設定警示以監控電腦狀態、軟體安裝、記憶體用量狀況等，你可以從 Splashtop 網頁控制台或電子郵件接收警示。
系統清單
查看和比較 Windows/Mac 硬體和軟體清單的快照。查看更改日誌。下載系統硬體和軟體清單。
更新管理
持續更新 Windows 是維持安全和效能的必要關鍵。檢視、安裝更新，並規劃排程。可透過「指令碼和任務」執行。
查看事件日誌
按一下 Web 控制台上的電腦圖標旁邊的小齒輪，可以快速存取 Windows 事件日誌。無需遠端進入電腦即可查看和排除故障。