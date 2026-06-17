如何設定安全的遠端存取與遠端支援

安全遠端存取的重要性為何？
擁有安全的遠端存取解決方案並遵循最佳實踐以確保數據安全至關重要。由於遠端存取允許通過公共Internet從世界任何地方存取公司設備，因此安全性是重要的考慮因素。
另外，如果您習慣於通過遠端存取為客戶的電腦和設備提供支援，那麼每當出現安全問題時，也可能使客戶的數據面臨風險。這可能會對您的聲譽和業務造成無法挽回的損害。
有兩種方法可以幫助確保您遵循最佳實踐來保護遠端存取。
確保您的遠端存取提供商具有一流的安全標準/功能。
正確使用安全功能，並定義一個策略，供您的用戶在使用遠端存取時遵循。
在下面找到如何確定遠端存取軟體是安全的，以及如何主動確保數據安全。
選擇最安全的遠端存取方案
說到安全性，並非所有遠端桌面解決方案都一樣。事實上，有些產品無論如何都該避開，而有些則是遠端存取安全性的黃金標準（例如 Splashtop）。
當涉及到遠端存取軟體提供商時，請調查他們為確保基礎結構安全所做的工作，以及為用戶提供的安全功能。
遠端存取提供商必須確保其基礎設施的安全，這一點至關重要。否則，遠端存��取公司的用戶和用戶自己的客戶可能會受到損害！
這使得遠端存取提供者成為網路攻擊的熱門目標。例如,LogMeIn 的 LastPass 最近有一個漏洞被利用。2016年,TeamViewer用戶紛紛抱怨他們的帳戶被入侵。同樣在2016年,GoToMyPC使用者被要求重置他們的密碼後,該公司說,這是一個"密碼重用攻擊"的目標。
就功能而言，許多遠端桌面解決方案都提供了安全性功能，您可以使用這些功能來保護帳戶安全，並幫助實施確保公司數據安全的策略。
Splashtop安全嗎？
是的，Splashtop 的遠端訪問和遠端支持解決方案非常安全。 所有連接都受到TLS和256位 AES 加密的保護。 Splashtop 還具有頂級安全功能，包括設備身份驗證和雙因素身份驗證。 此外，Splashtop 的尖端基礎設施提供了一個安全的計算環境，具有先進的入侵防禦和多層防火牆。
Splashtop 還為那些希望在自己的服務器上託管 Splashtop 以增強保護的用戶提供本地解決方案 Splashtop On-Prem。通過企業和企業遠程支持，您可以將 Splashtop 與 Active Directory集成。
最後，Splashtop的遠端存取安全性還可以幫助組織在具有嚴格法規和標準（HIPAA，GDPR，PCI等）的行業中運營。您可以了解有關Splashtop合規性的更多信息。
深入了解 Splashtop 的安全遠端存取解決方案。
如何實現安全的遠端存取：安全設定的步驟
確立組織的安全策略，其中包括某些員工組/級別將具有的存取級別以及要啟用或強制執行的帳戶驗證級別。您可以在 Splashtop 中啟用以下安全功能：
在 Splashtop 控制台中建立部署包時，您可以啟用或禁用：
遠端連接時Windows或Mac登錄
請求連接到用戶電腦的權限
連接後自動使遠端螢幕變黑
斷開連接時自動鎖定遠端電腦
在連線期間鎖定遠端電腦的鍵盤和鼠標
使用 Splashtop 管理認證鎖定 Streamer 設定
在您的 Splashtop 帳戶設置中，您可以啟用兩步驗證
在 Splashtop 帳戶團隊設置中，您可以啟用或禁用以下功能：
連線中文件傳輸
連線外文件傳輸
遠端列印
文本複製/粘貼
遠端喚醒
遠端重新開機
連線外聊天
連線錄製
並發遠端連線
遠端命令
特定於組的管理員角色
次要用戶存取Splashtop控制台中的“管理”選項卡
查看組的次級用戶許可權
允許次級使用者在兩步驗證過程中信任設備
要求管理員使用兩步驗證
要求次級使用者使用雙重驗證
自訂接收設備身份驗證電子郵件的人員
如您所見，有很多選項可供您為團隊設定安全遠端存取原則。
設置��用戶和設備時，請確保對它們進行適當的分組，並僅向用戶授予對他們需要存取的電腦的存取權限。
另一個重要提示：通過您的帳戶對裝置進行身份驗證後，該裝置將能夠存取其有權連接的裝置。如果該裝置不再使用或已丟失，請確保從帳戶中刪除該裝置。
無論您創建什麼策略，請確保已明確定義該策略，並且所有用戶都可以存取該策略。
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