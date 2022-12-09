Splashtop 功能
臨機存取
Splashtop 臨機存取能協助您遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置。您也可以即時遠端檢視 iOS 和 Chromebook 裝置的螢幕畫面。
聊天
在遠端存取連線之前、期間或之後，都能向遠端電腦傳送訊息與接收訊息。
跨平台遠端存取
無論您要遠端進入哪個裝置，或從哪個裝置進行連接，您都可以透過高效能連接、高品質串流和聲音享受自由的遠端存取體驗。
檔案傳輸
Splashtop 的遠端桌面檔案傳輸功能，可以透過遠端連接輕鬆簡單地在電腦之間傳輸檔案，安全性也優於透過電子郵件傳送檔案。
高效能
有了 Splashtop 的高效能功能，專業人士就可以遠端存取資源密集�型工作站，就像坐在工作站前一樣地操作。
記錄檔
查看遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天連線和其他歷史記錄的記錄檔。
多螢幕遠端桌面
您可以利用 Splashtop 的多螢幕遠端桌面功能，在控制遠端電腦的同時，在單一畫面中檢視多個螢幕的內容。
遠端桌面音訊
使用 Splashtop，就能透過本機電腦、平板電腦或行動裝置，即時聽到來自遠端電腦的聲音。
遠端列印
從您正在存取的遠端電腦，將任何內容傳送到本機印表機進行列印。
遠端重新開機
從 Splashtop 網路控制台或 Splashtop Business 應用程式重新啟動遠端電腦
遠端喚醒
有了 Splashtop 的遠端網路喚醒功能，只要網路上有電腦處於喚醒狀態，您就可以遠端喚醒同一網路上的其他 Windows 或 Mac 電腦。
遠端存取排程
使用集中式管理控制台來設定、管理和監控排程，允許在預定時間存取已授權的現場電腦。
分享我的螢幕
分享螢幕給遠端�的觀眾，同時遠端存取另一台裝置。此功能非常適合示範、解說和分享資訊。
單一登入
Splashtop SSO 採用 SAML 2.0 標準，能與所有主流身分識別供應商妥善整合。
多位使用者存取同一台電腦
允許三名使用者同時遠端存取一台電腦。
無人值守的Android遠端存取
即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。
使用者電腦管理
Splashtop 為您提供了各項工具，可以邀請使用者、設定權限、調整安全設定、連線排程，以及為使用者和電腦分組。
影片連線錄製
錄製遠端支援連線，便於向使用者示範如何執行任務，或指導其他 IT 技術人員排除特定問題。
Whiteboard
使用平板電腦，即可輕鬆地在您的簡報上加入醒目提示、繪圖或寫字。有了 Whiteboard，可以增進簡報、培訓或教學時的互動情形。