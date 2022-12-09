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Splashtop20 years of trust
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Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

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深獲好評的遠端存取和支援功能，可滿足任何需求

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Splashtop 功能

臨機存取

Splashtop 臨機存取能協助您遠端控制 Windows、Mac 和 Android 裝置。您也可以即時遠端檢視 iOS 和 Chromebook 裝置的螢幕畫面。

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聊天

在遠端存取連線之前、期間或之後，都能向遠端電腦傳送訊息與接收訊息。

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跨平台遠端存取

無論您要遠端進入哪個裝置，或從哪個裝置進行連接，您都可以透過高效能連接、高品質串流和聲音享受自由的遠端存取體驗。

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檔案傳輸

Splashtop 的遠端桌面檔案傳輸功能，可以透過遠端連接輕鬆簡單地在電腦之間傳輸檔案，安全性也優於透過電子郵件傳送檔案。

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高效能

有了 Splashtop 的高效能功能，專業人士就可以遠端存取資源密集型工作站，就像坐在工作站前一樣地操作。

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記錄檔

查看遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天連線和其他歷史記錄的記錄檔。

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多螢幕遠端桌面

您可以利用 Splashtop 的多螢幕遠端桌面功能，在控制遠端電腦的同時，在單一畫面中檢視多個螢幕的內容。

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遠端桌面音訊

使用 Splashtop，就能透過本機電腦、平板電腦或行動裝置，即時聽到來自遠端電腦的聲音。

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遠端列印

從您正在存取的遠端電腦，將任何內容傳送到本機印表機進行列印。

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遠端重新開機

從 Splashtop 網路控制台或 Splashtop Business 應用程式重新啟動遠端電腦

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遠端喚醒

有了 Splashtop 的遠端網路喚醒功能，只要網路上有電腦處於喚醒狀態，您就可以遠端喚醒同一網路上的其他 Windows 或 Mac 電腦。

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遠端存取排程

使用集中式管理控制台來設定、管理和監控排程，允許在預定時間存取已授權的現場電腦。

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分享我的螢幕

分享螢幕給遠端的觀眾，同時遠端存取另一台裝置。此功能非常適合示範、解說和分享資訊。

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單一登入

Splashtop SSO 採用 SAML 2.0 標準，能與所有主流身分識別供應商妥善整合。

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多位使用者存取同一台電腦

允許三名使用者同時遠端存取一台電腦。

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無人值守的Android遠端存取

即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。

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使用者電腦管理

Splashtop 為您提供了各項工具，可以邀請使用者、設定權限、調整安全設定、連線排程，以及為使用者和電腦分組。

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影片連線錄製

錄製遠端支援連線，便於向使用者示範如何執行任務，或指導其他 IT 技術人員排除特定問題。

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Whiteboard

使用平板電腦，即可輕鬆地在您的簡報上加入醒目提示、繪圖或寫字。有了 Whiteboard，可以增進簡報、培訓或教學時的互動情形。

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