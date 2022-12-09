Splashtop 功能
臨機存取
Splashtop 有人值守訪問使您能夠遠端控制 Windows、Mac 和 Android 設備。 您還可以即時遠端查看iOS和Chromebook設備螢幕。
聊天
在遠端訪問會話之前、期間或之後向遠端電腦發送和接收消息。
跨平台遠端訪問
無論您要遠端進入哪個裝置，或從哪個裝置進行連接，您都可以透過高效能連接、高品質串流和聲音享受自由的遠端存取體驗。
檔案傳輸
Splashtop 的遠端桌面檔案傳輸功能使通過遠端連接在電腦之間傳輸檔變得簡單易行。 它也比通過電子郵件發送檔更安全。
高效能
借助Splashtop的高性能功能，專業人士可以遠端訪問資源密集型工作站，就像坐在工作站前一樣。
記錄檔
檢查遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天會話和其他歷史記錄的日誌。
多顯示器遠端桌面
Splashtop 的多顯示器遠端桌面功能允許您在一個螢幕上查看多台顯示器，同時控制遠端電腦。
遠端桌面音訊
使用 Splashtop 在本地電腦、平板電腦或行動裝置上即時聽到來自遠端電腦的聲音。
遠端列印
將您正在存取的遠端電腦中的任何內容列印到本地印表機上。
遠端重新開機
從 Splashtop Web 控制台或 Splashtop Business 應用程式重新啟動遠端電腦
遠端喚醒
借助 Splashtop 的遠端局域網喚醒功能，只要同一網路上的另一台電腦處於喚醒狀態，您就可以遠端喚醒您的 Windows 或 Mac 計算機。
計劃的遠端訪問
使用集中式管理主控台設置、管理和監控允許在預定時間訪問允許的現場計算機的計劃。
共用我的螢幕
在遠端訪問另一台設備時與遠端查看者共用桌面螢幕。 此功能非常適合演示、提供說明和共享資訊。
單點登錄
Splashtop SSO 利用 SAML 2.0 標準並與所有主要身份供應商集成。
兩個使用者進入一台電腦
允許兩個用戶同時遠端訪問一台電腦。
無人值守的Android遠端存取
即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。
用戶計算機管理
Splashtop 為您提供了邀請使用者、設置許可權、調整安全設置、安排訪問以及將使用者和計算機組織到組中的工具。
視頻會話錄製
記錄您的遠端支援會話，向最終使用者展示如何執行任務或教其他 IT 技術人員如何排除某些問題。
Whiteboard
使用平板電腦輕鬆突出顯示、繪製或書寫演示文稿。 使用白板，您可以在演示、培訓或教學時增加交互性。