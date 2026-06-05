Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer 是個人和組織常用的遠端桌面工具。 但是，並非每個人都是粉絲。 由於各種原因，許多前 TeamViewer 用戶已切換到其他遠端桌面解決方案。 以前用戶對 TeamViewer 的一些最常見的投訴是：
價格高昂：TeamViewer 的商用授權是遠端桌面產業內價格最高的授權之一。
效能問題：部分使用者回報，使用 TeamViewer 時遇到連接速度緩慢或延遲的情況。
客戶服務不佳：不少曾使用其產品的使用者都表示不知道如何取消 TeamViewer，而且幾乎沒辦法聯絡上 TeamViewer 的任何一位客戶支援專員。準確來說，TeamViewer 的取消政策很不體貼，他們要求使用者要在續訂日前 30 天提出書面通�知才能取消訂閱，否則 TeamViewer 就會自動向使用者收取自動續訂費用。也沒有其他方法可以關閉 TeamViewer 的自動續約功能。
取代 TeamViewer 的最佳方案
那麼，什麼是最好的 TeamViewer 替代品？ 以下是一些流行的應用程序列表，例如 TeamViewer 以及它們如何堆疊：
Splashtop
LogMeIn
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome遠端桌面
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
遠程 WebEx
Zoho Assist
Microsoft 遠端桌面
ConnectWise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop 是 TeamViewer 的最佳替代方案 ，因為它提供了多種遠端存取包，旨在滿足每個用戶的獨特需求。 例如，Splashtop 為個人和小型團隊提供了一個計劃來訪問其遠端電腦，並為 IT 提供對任何設備的遠端支持的計劃。 Splashtop 甚至為有許多需求的大型組織提供了企業解決方案。
與 TeamViewer 相比，這些選項有助於使 Splashtop 具有更高的價值。 TeamViewer 將所有功能捆綁在一起，這對每個人來說都是昂貴的，而與 TeamViewer 相比，Splashtop 的遠端存取軟體保證您每年可以節省 50% 的訂閱成本。 查看 Splashtop 與TeamViewer 的定價比較，了解差異。
與 TeamViewer 不同，Splashtop 將客戶服務作為優先事項。 與 Splashtop 的�支持人員或客戶服務代表聯繫要比在 TeamViewer 上容易得多，從而確保 Splashtop 用戶在出現時可以快速解決問題。
就產品而言，Splashtop 在 G2 等網站上的評價一直高於 TeamViewer。這種情況的原因包括：
Splashtop 支援在視窗、Mac、iOS 和 Chrome 作業系統上執行的任何電腦 Android、平板電腦或行動裝置。
Splashtop 以閃電般的速度為用戶提供高質量的遠端連接，使您彷彿坐在遠端控制的設備前面。
Splashtop 具有 TeamViewer 中具有相同的主要功能，包括文件傳輸，聊天，遠端打印，屏幕共享等。
Splashtop 易於設定和使用。
由於上面列出的所有原因，Splashtop 是 TeamViewer 的最佳替代方案。
LogMeIn
LogMeIn 提 遠端桌面解決方案 供了各種使用案例。 雖然 LogMeIn 的製造商 GoTo 提供了一系列適合不同需求的軟件包，LogMeIn 也以業內一些價格最高 遠端存取 的產品而聞名。
如果您希望由於成本高而離開 TeamViewer，那麼您可能需要遠離 LogMeIn。 高價格意味著 LogMeIn 不是小型團隊和個人的理想解決方案。
如果您正在為自己或團隊尋找遠端控制平台，則最好使用 Splashtop。 實際上，與 LogMeIn 相比，Splashtop 每年最多可以為您節省 70％ 或更多的訂閱費用。
AnyDesk
AnyDesk 是另一個常用的遠端桌面平台。然而，AnyDesk pricing 是一個問題。
儘管 AnyDesk 提供從個人使用到整個組織的遠端存取軟件包，但這絕對是�昂貴的。例如，個人可以通過選擇 Splashtop 而不是 AnyDesk 來節省 50％ 以上的費用。
對於需要遠端存取的大型組織，AnyDesk 不提供批量折扣。 另一方面，Splashtop 確實如此，這意味著大型團隊和企業可以通過選擇 Splashtop 而不是 AnyDesk 或 TeamViewer 來節省更多。
GoToMyPC
像 TeamViewer 一樣，GoToMyPC 可以從另一台設備對計算機進行遠程控制，並具有遠程桌面工具中期望的大多數功能。
但是，像許多其他 TeamViewer 競爭對手和 TeamViewer 本身一樣，GoToMyPC 價格昂貴。 如果您正在尋找像 TeamViewer 這樣的軟件不會破壞銀行，請查看其他地方。 與之相比，Splashtop 可以為您節省 75％ 的保證 GoToMyPC。
Chrome遠端桌面
如果您想尋找簡單明瞭的免費軟體，Google 的 Chrome 遠端桌面可能是潛在解決方案。您不需要下載其他軟體即可開始使用，因為它會在您的瀏覽器內部運作。只要按一下連結，在任何地點分配給任意對象，就可以使用了。
但請記住，Chrome 遠程桌面沒有任何視頻，音頻或聊天功能，並且沒有文件傳輸。 與 TeamViewer（或者像 TeamViewer，Splashtop 這樣的最佳程序）相比，由於缺少功能，這不是「Apple對-Apple」比較。
儘管可以免費使用可能會很吸引人，但 Chrome 遠程桌面存在許多缺點：
要求所有計算機都登錄到同一個 Google 帳戶，要求用戶共享可能存在安全問題的 Google 帳戶
要求您在連線至遠端電腦之前輸入唯一的 PIN 碼
無法啟用對行動裝置的存取
沒有管理主控台
Dameware Remote Everywhere
對於尋求特別安全和快速連接的用戶來說，Dameware 遠程無處不在使用了先進的 BSAFE 加密 C 微版密碼學�模塊，並且符合美國聯邦信息處理標準。 還支持 VoIP 通話，視頻通話和會話中聊天。
但是 Dameware 遠程無處不在的主要缺點是，這是一個非常昂貴的解決方案；其付費計劃的開始價格約為 Splashtop 的九倍。 因此，它針對大型企業用戶。
Splashtop 具有 IT 支持和服務台專業人員所需的相同主要功能，可為客戶和託管設備提供遠端支持。 此外，它還具有業界領先的安全功能和加密連接，以確保您的數據安全。
BeyondTrust Remote Support
如果您的使用案例更適合 IT 支援，那麼您可能已經考慮過 BeyondTrust Remote Support。 儘管 BeyondTrustTeamViewer 和 Splashtop 都為遠端支援提供了相同的主要功能，但主要差異歸結為價格。
如果您沒有無限的預算，與 TeamViewer 相比，Splashtop 可以為您節省 50％ 或更多的費用，但 BeyondTrust Remote Support 是您知道比 TeamViewer 更昂貴嗎？
在考慮預算時，通過選擇 Splashtop，您當然可以做得比 BeyondTrust Remote Support 仍然獲得所需的功能，功能和安全性更好。
遠程 WebEx
WebEx Remote 被設計為一種數字支持工具，可以通過網站上，產品內部甚至在電子郵件中的按鈕或鏈接激活。 功能包括遠端列印、透過重新連線進行遠端重新開機，以及檔案傳輸。 還有集成的視頻，語音和聊天服務。
不幸的是，WebEx Remote 的用戶界面不那麼友好，並且許多用戶在非 Webex 平台上報告了音頻問題。 此外，從舊版 WebEx 系統轉換到新的 cloud基於平台的平台也很麻煩。
Zoho Assist
借助各種工具，Zoho Assist 允許您為服務器，PC，筆記本電腦和移動設備創建有人值守和無人值守的訪問（LAN 外部和內部）。
安全連接是快速建立的，因此在這方面與 TeamViewer 相比具有優勢。 Zoho Assist 還支持多個顯示器，並可以自動檢測活動監視器，使您可以在不同的桌面之間導航並遠程控制它們。 但是就負面影響而言，該軟件價格昂貴，並且學習曲線相當陡峭。 相比之下，Splashtop 更易於使用，並且價值更高。
Microsoft 遠端桌面
如果您只處理 Windows 設備，那麼使用 Microsoft 遠程桌面可能是一個有力的論點，遠程桌面 Microsoft是該軟件類別的入門。 Microsoft 遠程桌面是 Windows 電腦運行 Windows 10 專業版或企業一個有吸引力的解決方案。
Microsoft 遠程桌面支持功能鍵以及觸摸輸入和 Windows 手勢的觸摸屏設備。 確保安全連接，但是，缺乏企業可能需要的高級功能，並且該軟件遠非簡單。 從好的一面來看，它是免費的，但是鑑於它僅適用於一個操作系統，它Apple與 Splashtop 之類的軟件進行「橙色」比較。
在當今的世界裡，個人和企業依賴電腦，平板電腦和移動設備，許多在不同的操作系統上運行，最好選擇一個遠端桌面工具來實現跨平台訪問。
ConnectWise ScreenConnect
ConnectWise 於 2015 年收購了遠端控制產品ScreenConnect，並更名為 ConnectWise ScreenConnect (原稱 ConnectWise Control)。雖然個人戶可以使用軟體，但 ScreenConnect 的設計是供團隊擴大規模使用 (須付費)，且專門銷售給想為客戶提供遠端協助的公司。ScreenConnect 整合了 Google Analytics、Slack、FreshDesk 和其他應用程式，但費用近乎 Splashtop 的五倍，相對昂貴。
像 TeamViewer 這樣的哪個程序你應該得到？
總結一下，此列表中的許多應用程序（例如 TeamViewer）都將為您提供相同的關鍵功能。 但是，價格，性能，安全性和客戶服務方面存在很大的差異。
Splashtop 在所有競爭對手中脫穎而出，同時提供業界領先的安全性，客戶至上的體驗和高性能的遠端存取平台。
與 TeamViewer 相比，Splashtop 保證了 50％ 的節省，並且為想要在 TeamViewer 許可證結束之前切換到 Splashtop 的 TeamViewer 客戶提供了一個 早期啟動計劃 ，而無需支付額外費用！
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