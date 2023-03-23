TeamViewer 價格上漲 – 選擇 Splashtop 節省 50%

* 2 月 15 日更新：在多個國家/地區，TeamViewer 入門級遠端存取計劃的價格增加了三倍以上，而且現在的價格為 $24.90 每月（以前的價格為每月 6.95 美元）。 Splashtop Business Access 仍然從每月 $5 開始，現在與 TeamViewer 相比，它具有更高的價值。

TeamViewer 提高了商業許可證的價格。 現在，個人 TeamViewer Business 訂閱每年的費用為 610.80 美元*。 另一方面， Splashtop Business Access Pro 起價為每年 99 美元。 通過獲得 Splashtop 而不是 TeamViewer， 您每年可以節省 50% 或更多的許可證成本。

同樣，TeamViewer 多用戶計劃（高級許可證）現在起價為每年 1,234.80 美元。 此外，您必須每年額外支付 814.80 美元才能添加更多頻道，並且每年額外支付 418.80 美元才能遠程支持移動設備。 與 Splashtop SOS 相比，該 SOS 的起價為每年 199 美元，並包括移動設備支持。 您每年可以使用 Splashtop 節省數千美元。

TeamViewer 企業許可證的起價為每年 2，482 美元，這還不包括遠端訪問 iOS 和 Android 設備所需的每年額外 1，256.40 美元，或者如果三個頻道不夠，您需要每年額外支付 814.80 美元來添加頻道。

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「我從事 IT 工作已有 20 年了，所以一用到 Splashtop，就知道它是個很好的產品。 [Splashtop] 很棒，它真的非常可靠。比較過 TeamViewer 後，就會發現 Splashtop 實在太厲害了，還有它的價格也很合理。不像 TeamViewer，簡直要我付出所有。我真的非常喜歡這項產品，而且也強力推薦給其他同業。」– Stuart Livingston，Nu Wave Backup

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