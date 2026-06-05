TeamViewer 價格上漲 – 選擇 Splashtop 節省 50%

TeamViewer 已經提高了他們商業授權的價格。
TeamViewer 長期以來因為企業的一個最大痛點而聞名：其成本。多年來，TeamViewer 一再提高其商業授權的價格，使其成為市場上最昂貴的解決方案之一。除了基本訂閱外，像是端點監控、修補管理或整合等功能的額外費用，迅速推高了總成本。這種缺乏透明的定價讓許多客戶對最終支付的金額感到驚訝。
相比之下，Splashtop 提供簡單、可預測的定價模式，使遠端存取和 IT 管理變得負擔得起，沒有隱藏的附加費用。無論您是 IT 團隊、MSP 還是企業，Splashtop 都能以 TeamViewer 成本的一小部分提供高效能的遠端存取和進階功能，如端點管理、修補自動化和安全整合。與其他競爭對手相比，TeamViewer 的授權仍然處於較高的範圍，經常迫使公司重新評估他們是否真的為高昂的價格標籤獲得了價值。
TeamViewer 提價
現在，個人 TeamViewer Business 訂閱每年將花費你 NT$17,880。另一方面，Splashtop 遠端存取 Pro 每年起價為 NT$3,090。選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer，你每年可以節省 50% 或更多的授權成本。
同樣地，TeamViewer 多用戶計劃（高級授權）現在每年起價為 NT$29,388。此外，你還需要每年支付額外的 NT$17,880 來增加更多頻道，並且每年額外支付 NT$11,508 以便能夠遠端支援行動裝置。相較之下，Splashtop 遠端支援 每年起價為 NT$6,200，並包含行動裝置支援。使用 Splashtop 每年可以節省數千元。
TeamViewer 企業授權價格為 NT$58,884/年起，但不包括您遠端存取 iOS 和 Android 裝置額外支付的費用 (NT$34,524/年)，或新增第 4 個以上通路的額外費用 (NT$17,880/年)。
請參閱我們的完整 Splashtop vs TeamViewer 定價 比較。 並了解更多有關為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品的信息。
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「我從事 IT 工作已有 20 年了，所以一用到 Splashtop，就知道它是個很好的產品。 [Splashtop] 很棒，它真的非常可靠。比較過 TeamViewer 後，就會發現 Splashtop 實在太厲害了，還有它的價格也很合理。不像 TeamViewer，簡直要我付出所有。我真的非常喜歡這項產品，而且也強力推薦給其他同業。」– Stuart Livingston，Nu Wave Backup
從 TeamViewer 遷移到 Splashtop 的快速步驟
從 TeamViewer 切換到 Splashtop 非常簡單。請按照以下步驟確保順利過渡：
Choose Your Splashtop Plan: 選取 from Splashtop 遠端存取, Splashtop 遠端支援, or Splashtop Enterprise depending on your needs.每個計劃都提供透明且可負擔的定價，沒有隱藏的附加費用。
建立您的 Splashtop 帳戶： 在 Splashtop 網站上註冊免費試用或直接購買訂閱。
安裝 Splashtop Streamer：在您想要存取的電腦和伺服器上部署 Splashtop Streamer。IT 團隊和 MSPs 可使用批量部署選項。
設定 Splashtop Business 應用程式： 在您的本機裝置（Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）上安裝 Splashtop Business 應用程式，以連接到您的遠端系統。
配置用戶和權限：使用 Splashtop 的管理控制台邀請團隊成員，指派角色並設定存取權限。
開始遠端連線：以 TeamViewer 成本的一小部分啟動安全、高效能的遠端連接，具備檔案傳輸、多螢幕支援和遠端列印等功能。