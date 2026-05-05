Here's How to Cancel TeamViewer

您可能已經聽說過 TeamViewer 與他們的取消政策有關的不良新聞。 事實證明，他們的問題運行得如此深入的用戶已經開始將其報告給更好的商業局。 如果您陷入同樣的混亂之中，並且無法快速取消訂閱，該怎麼辦？
首先，我們將介紹 TeamViewer 如此難以取消訂閱的原因，以便您了解自己的情況。 然後，我們向您展示完全取消 TeamViewer 訂閱所需採取的步驟。 完成此操作後，我們將向您介紹一個更好的選擇，這會讓您想知道為什麼首先嘗試過 TeamViewer。
如何退訂 TeamViewer？
TeamViewer 不允許您在線上取消您的遠端桌面軟體訂閱。這是為何有這麼多投訴反對他們的關鍵所在。
儘管您可能希望能夠單擊按鈕並暫停訂閱而沒有任何問題，但實際上您需要向他們發送書面消息，說明您確定您希望在續訂日期前至少 28 天取消訂閱。
如果您不這麼做，TeamViewer 會向您收取續約授權的費用。 此取消過程使您作為客戶變得更加困難，並使您退出訂閱的可能性降低。
若要透過 TeamViewer 網站提交工單，您需要登入您的 Team Viewer 帳戶（您最初用來購買授權的帳戶）。 在此處，按一下 [開啟支援要求]，然後按一下 [新增支援票證]。
您可以在此支援文章中檢視有關向 TeamViewer 提交票證方法的完整說明。
打開票證後，您將需要包含有關想要取消的信息。 重要事項：在取消訂閱之前，請確定您不要刪除 TeamViewer 帳戶。 根據團隊檢視器社群網站：
「關於取消，請注意刪除 TeamViewer 帳戶並非取消許可證。 為了取消許可證，需要在續訂前提交門票。」
如果您在未取消授權的情況下刪除 TeamViewer 帳戶，TeamViewer 仍會向您發出續訂費用的帳單。
TeamViewer 取消：客服挑戰與使用者經驗
互聯網上充滿了與 TeamViewer 客戶遇到的困難有關的故事。 您需要做的就是執行簡短搜索，您將在頁面上找到響應其黑幕實踐的人們頁面上的頁面。
其他經歷則是關於對 TeamViewer 客戶支援所提供服務 (或根本沒有服務) 的失望之情。客戶表示，他們嘗試聯絡支援團隊，卻沒有得到回應。有些人提到曾耗費數個月�時間，多次在線上提交需求單、撥打電話，問題卻遲遲沒有獲得解決。
掙扎於 TeamViewer 的訂閱管理？今天就切換到 Splashtop！
我們從頭開始構建 Splashtop 時考慮到客戶滿意度。 我們了解在現代世界中，事情可能會隨著帽子的一滴而改變，您可能需要能夠與它一起改變。 因此，在我們構建平台時，我們希望讓客戶可以隨時輕鬆登錄並更改其訂閱。
登錄 Splashtop 帳戶時，您將有一整個部分專用於訂閱設置。 在此區域中，您可以輕鬆更改或取消訂閱。
除了輕鬆的訂閱管理外，Splashtop 還提供了易於訪問的專業快速客戶支持團隊。 您無需等待數週即可解決問題，而需要向我們發送個人信息以更改您的帳戶的想法對我們來說是不可言的。
整個過程沒有麻煩，您可以保證我們會認真對待您的問題。 在 Splashtop，我們的使命是在您需要時為您服務。
改用 Splashtop：比 TeamViewer 更聰明且具成本效益的選擇
我們當然建議您查看 Splashtop，而不是處理 TeamViewer 糟糕的客戶服務。
有很多原因可以做出更好的選擇，包括：
易於禁用自動續訂：如果您決定在設定的時間後不希望 Splashtop，則可以將其設置為不再自動續訂。 這消除了所有關於選擇取消合同的理想時間的擔心，並為您提供了所有控制權。
優秀的客戶服務：Splashtop 對客戶服務查詢的回應速度很快。 快速聽取並解決您的問題。 我們認為長期投資和建立關係本身就是一個有價值的目標。
更好的價值：Splashtop 提供了與 TeamViewer 中相同的頂級工具和功能，同時與 Splashtop 與 TeamViewer 定價相比，可為用戶節省高達 50％ 或更多的費用。
TeamViewer 的更好替代方案：Splashtop 是迄今為止最好的 TeamViewer 替代品。 實際上，Splashtop 始終從第三方審核者和點對點評論站點中獲得更高的用戶滿意度得分。
TeamViewer 價格 - 使用 Splashtop 節省 50%
使用者取消 TeamViewer 訂閱的首要原因之一是成本。TeamViewer 的訂閱計劃以高價和死板的等級而著稱，對 IT 團隊和企業來說負擔很快就會加重。使用 Splashtop，您可以將您的遠端存取和支援成本減少高達 50% ，同時在所有裝置之間獲得快速、安全和可靠的連接。
Splashtop 提供簡單直接的定價，沒有隱藏費用或意外續約。通過我們的Early Start Program，您可以立刻轉換並開始節省，即便在您的 TeamViewer 合約結束之前。
免費試用 Splashtop 遠端存取解決方案
聽起來您需要找到滿足遠端存取需求的替代解決方案。 如果您在取消 TeamViewer 訂閱時遇到問題，則應該尋找更可靠和值得信賴的公司。 這就是 Splashtop 被證明自己是最好的遠端桌面軟體的地方。
我們擁有大量的工具，強大的安全功能以及出色的客戶服務團隊，因此您可以打賭 Splashtop 將更適合您。 還不確定？ 免費試用 Splashtop，看看我們今天可以為您做些什麼。