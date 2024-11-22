2026 年 TeamViewer 最佳替代產品
Splashtop 為企業和 IT 團隊提供安全的高效能遠端存取和遠端支援，與 TeamViewer 相比，最多可為使用者省下 50% 的費用，甚至更多。
比起 TeamViewer 保證省查看所有產品
為什麼要尋找取代 TeamViewer 的產品？
如果您正在尋找取代 TeamViewer 的產品，您想找的可能不只是一款遠端存取工具，而且可能會比較成本、效能、可靠度、安全性，以及平台是否符合您的日常需求。對於許多企業和 IT 團隊而言，目標是找到一個更合理、更容易管理，以及更符合遠端存取和遠端支援實際運作方式的解決方案。
團隊開始尋找 TeamViewer 替代方案的常見原因包括：
隨著使用量、使用者或支援需求的增長，TeamViewer 的價格可能變得難以使人信服
遠端員工和 IT 團隊需要快速、穩定的連接來處理日常工作和支援作業
安全至關重要，尤其是對於遠端支援員工、客戶或敏感系統的公司而言，更是如此
IT 團隊通常希望平台容易部署與管理，而且比較不會為管理員和使用者帶來挫敗感。
團隊需要回應迅速的客戶服務和更順暢的支援體驗，而不只是多訂閱一個軟體而以
Splashtop 價格低於 TeamViewer，更適合企業使用
專門為您量身打造的遠端存取解決方案。選擇 Splashtop 保證省 (請參閱 Splashtop 與 TeamViewer 價格比較表)。如果您使用的是 TeamViewer 免費版本，並且因可能涉及商業用途而遭連接中止，我們也歡迎您免費試用 Splashtop，然後再考慮是否真的要購買價格不斐的 TeamViewer 商業授權。
無論您需要遠端工作、遠端實驗室存取還是終端支援的解決方案， Splashtop都能為您提供解決方案，具有所有頂級功能，例如高品質遠端連線、在cloud儲存連線錄製、拖放檔案傳輸、聊天、終端打印、連線錄製、多對多螢幕檢視、區域網路喚醒、遠端重新啟動、使用者管理等等。
快速、可靠、安全的遠端存取軟體
Splashtop 的可靠度獲得使用者一致肯定。高效能的遠端連接，支援遠端存取桌面時輕鬆進行影像編輯、音效混合、同步對嘴以及 3D CAD 繪圖等任務。
Splashtop 支援您使用的作業系統，並提供跨平台的遠端存取。從任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置對 Windows、Mac 和 Linux 電腦的遠端桌面進行存取。亦可供 IT 存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。
此外，Splashtop 憑藉其行業領先的安全功能和實踐以及對行業和政府標準和法規（包括 ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA）的遵守，讓您高枕無憂。
Splashtop 帶給您更佳的客戶服務體驗
Splashtop 以提供卓越的客戶服務為目標。Splashtop 在加州、日本、台灣、中國、新加坡和阿姆斯特丹設有服務團隊隨時待命。我們歡迎所有客戶撥打 Splashtop 國際電話專線與服務人員交談。但是，假如您是 TeamViewer 使用者，在遇到問題需要支援時，必須先提交需求單，然後期待有人能盡速與您聯繫。兩者的服務模式完全不同。
TeamViewer 不允許線上取消訂閱，使用者必須寫信或嘗試與該公司某位人士聯繫，但這個人不一定能幫忙解決問題。使用 Splashtop，您只需登入帳戶，開啟訂閱設定，即可修改或取消訂閱。
保證省或早鳥方案
以 TeamViewer 半價 (或更低) 的價格享有同等的 Splashtop 解決方案，或是在您目前的 TeamViewer 訂閱期最後階段，取得額外長達 3 個月的免費使用期以利銜接過渡。聯絡我們深入了解！
常見問題
若要取代 TeamViewer，有什麼不錯的選擇嗎？
要多久才能解鎖我的 TeamViewer？
TeamViewer 依舊是最好的選擇嗎？
Splashtop 真的比 TeamViewer 好用嗎？
TeamViewer 真的免費嗎？
TeamViewer 免費版和付費版有什麼區別？
您可以使用免費版 TeamViewer 進行遠端列印嗎？
免費版 TeamViewer 的連線時間有多長？
如何退訂 TeamViewer？
有什麼產品既免費，又能取代 TeamViewer 的功能？
就遠端工作而言，有什麼替代 TeamViewer 的好選擇？
取代 TeamViewer 的最佳產品是什麼？
有比 TeamViewer 更好的程式嗎？
有比 TeamViewer 更安全的替代方案嗎？
Splashtop 是否有類似 TeamViewer 的功能？
為什麼說 Splashtop 比 TeamViewer 好用？
Splashtop 與 TeamViewer：功能與價格比較
功能和價格比較
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer 商務版
授權與定價
NT$3,090 每位使用者/每年
（通過批量折扣節省更多！）
NT$17,880 每年
僅限個人授權
檔案傳輸大小限制
64 GB
4 GB
技術支援
✔
✗
遠端存取和控制電腦
✔
✔
從 Windows、Mac、iOS、Android、Web 應用程序和 Chrome 瀏覽器遠程
✔
✔
# 每個使用者/通道的並行會話數目
10
3
連接的設備數量
不限數量
3
跨平台檔案傳輸 (拖放)
✔
✔
聊天 (連線中)
✔
✔
聊天（在工作階段外）
✔
✔
連線錄製
✔
✔
多位使用者 (最多 3 位) 可同時遠端存取同一台電腦 (需要多份授權的訂閱方案)。
✔
✗
支援多螢幕 (多對多)
✔
✔
遠端列印
✔
✔
遠端喚醒（區域網路喚醒）
✔
✔
遠端重新開機
✔
✔
按多使用者團隊中的使用者分配電腦存取權限
✔
✗
電腦分組
✔
✗
256 位 AES 加密
✔
✔
兩步驟驗證
✔
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鎖定遠端螢幕
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遠端螢幕空白
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裝置認證
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通過網絡鏈接共享屏幕
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✔
功能和價格比較
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium 白金訂閱版
授權與定價
每名可同時連接的使用者每年 NT$6,200 起
每名可同時連接的使用者每年 NT$29,388
遠端存取和控制電腦
✔
✔
無限設備的按需支持
✔
✔
連接的設備數量
不限數量
不限數量
主動託管端點的數量
每份授權可存取 10 或 300 台電腦 (自行選擇)。取得額外授權，可存取更多電腦
不論授權數量，一律為 300 台
為 iOS 和 Android 設備提供臨機支持
✔
額 NT$11,508外/年
# 每個使用者/通道的並行會話數目
10
10
使用者管理
✔
✔
群組權限
✔
✔
檔案傳輸大小限制
64 GB
4 GB
跨平台檔案傳輸 (拖放)
✔
✔
聊天 (連線中)
✔
✔
聊天（在工作階段外）
✔
✔
連線錄製
✔
✔
多位使用者 (最多 3 位) 可同時遠端存取同一台電腦 (需要多份授權的訂閱方案)。
✔
✔
整合支援需求單系統和 ITSM
✔
以 TeamViewer Corporate 或 TeamViewer Tensor 附加元件的形式提供
支援多螢幕 (多對多)
✔
✔
遠端列印
✔
✔
遠端重新開機
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✔
256 位 AES 加密
✔
✔
電腦和使用者分組
✔
✔
自訂品牌標識
✔
✔
端點管理
以附加元件的形式提供
以附加元件的形式提供
功能和價格比較
TeamViewer Premium 白金訂閱版
TeamViewer Corporate 完整訂閱版
起始價格（每年）
每名可同時連接的使用者每年 NT$9,900
每名可同時連接的使用者每年 NT$29,388
每名可同時連接的使用者 (3 名使用者) 每年 NT$58,884
3 個同時使用者
NT$29,700
NT$65,148
NT$58,884
支援 iOS 和 Android
包含
NT$11,508 添加上
NT$11,508 添加上
主動託管端點的數量
每份授權可存取 10 或 300 台電腦 (自行選擇)。取得額外授權，可存取更多電腦
300
500
整合支援需求單系統和 ITSM
包含
無
標準版技術整合附加元件
防毒功能
Splashtop AV 由同控制台的 Bitdefender 附加元件提供技術支援
可透過遠端管理套件附加元件取得
可透過遠端管理套件附加元件取得
端點管理
以附加元件的形式提供
以附加元件的形式提供
以附加元件的形式提供
功能和價格比較
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
靈活的授權選項適用於遠端工作和遠端支援
選擇所需的終端使用者遠端存取人數和技術人員遠端支援授權數量
缺乏靈活的授權選項
計價 (技術人員授權)
每個並發用戶
依終端使用者數量計價
計價 (使用者授權)
依終端使用者數量計價
依終端使用者數量計價
單一登入/Active Directory 技術整合
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與裝置無關的遠端存取
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完整記錄
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遠端存取和控制IoT裝置
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無訊息釋出
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有條件存取
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自訂品牌標識
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雲端連線錄製
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✗
整合 MobileIron、Zendesk、ServiceNow、Freshworks、Freshdesk、IBM MaaS360、NinjaOne 等等。
✔
可提供，須額外付費
透過原則執行、作業系統與第三方修補程式管理、背景診斷動作、主動警示、透過智慧動作進行自動化修復、詳細目錄報告等功能，簡化並自動執行端點管理
可透過端點管理套件附加元件取得
可透過遠端管理套件附加元件取得
可用於現場服務和支援的 AR 遠端協助工具
首年免費隨附於 Splashtop Enterprise (限時優惠)
可提供，須額外付費
Splashtop Connector 透過 RDP、VNC 和 SSH 通訊協定進行無代理程式存取
首年免費隨附於 Splashtop Enterprise (限時優惠)
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