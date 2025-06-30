AnyDesk 是什麼？使用案例、限制與替代方案

AnyDesk 自稱為「快速的 遠端桌面 應用程式」，並呼籲網站訪客「重新想像 遠端存取。」然而，它並不是市場上唯一的 遠端存取軟體。這引發了一個問題：AnyDesk 的用途是什麼，它是否是我業務的最佳選擇？
那麼，是時候來探討 AnyDesk 的優缺點、其功能，以及它與 Splashtop 等競爭對手的比較。讓我們開始吧…
什麼是 AnyDesk？
AnyDesk 是一種遠端存取和支援解決方案，讓使用者可以遠端存取和控制他們的電腦。像許多遠端存取平台一樣，它提供跨平台的存取和控制，通過電腦、智慧型手機和平板電腦，讓使用者在遠端工作或外出時連接到工作電腦。這使得它成為遠端工作者和 IT 支援團隊的選擇，因為它能夠輕鬆存取遠端裝置，無論裝置類型為何。
雖然 AnyDesk 提供免費選項，但其功能非常有限。除此之外，它可能是一個更昂貴的遠端存取解決方案，其個人計劃起價為 $19.90/月。其 Standard 計劃起價為 $30.90/月，而其 Advanced 計劃的價格是前者的兩倍多，為 $67.90/月。
AnyDesk 的使用案例
作為一個遠端存取和支援解決方案，AnyDesk 擁有多種用途，使其對多個行業的企業具有吸引力。這些包括：
IT support: 遠端支援軟體 讓 IT 支援人員能夠從任何地方連接到終端使用者的裝置，並使用他們選擇的裝置，這使得在遠端工作或支援遠端工作者時，提供支援、故障排除和維護變得輕而易舉。
遠端工作：遠端存取工具幫助遠端和混合工作者從他們偏好的裝置連接到工作電腦和專業工具。
Collaboration: 遠端存取允許多個使用者連接到同一裝置，從而可以在專案上進行安全的遠端協作。
伺服器管理：遠端存取讓管理員更容易管理伺服器的存取，從而提高安全性。
遠端訓練：遠端存取也可以是一個強大的訓練工具，因為它允許新員工在任何地方和任何裝置上進行實際操作訓練。
AnyDesk 的優缺點
雖然 AnyDesk 確實有很多優勢，但也有一些需要考慮的弱點。理解這兩者對於做出明智的購買決策非常重要。
使用 AnyDesk，使用者可以連接到他們的裝置並遠端工作。它包括檔案傳輸、遠端列印、Wake-on-LAN、連線錄製、多重驗證等功能。
然而，也有一些缺點。AnyDesk 用戶報告了一些問題，例如程式錯誤效能、安全風險、取消困難，以及公司普遍缺乏透明度。雖然免費版本可能很有吸引力，但由於功能不足，用戶只能獲得最低限度的功能，可能會想要投資於更強大的解決方案。
AnyDesk 安全嗎？探索潛在的安全風險
網路安全仍然是許多企業的首要任務，因此找到一個安全遠端存取解決方案是至關重要的——目標是讓使用者輕鬆連接到他們的裝置，而不是讓駭客和其他不法分子進入。
雖然 AnyDesk 確實包含許多安全功能，例如單一登入 (SSO)、雙重驗證和身份與存取管理 (IAM)，但過去曾發生過安全漏洞。在 2024 年 2 月，它遭受了一次網路攻擊，導致數千個認證被盜並在暗網上出售。雖然這個問題已經盡快得到解決，但AnyDesk 漏洞仍然需要注意。
此外，AnyDesk 詐騙一直是一個反覆出現的威脅，因為駭客和詐騙者利用它進行網路釣魚活動。
Splashtop 如何在效能、安全性和成本上超越 AnyDesk
如果您正在考慮投資於強大的遠端存取解決方案，查看 AnyDesk 替代方案 可能會有所幫助。比較每個提供的功能可以讓您確定什麼是您業務的最佳工具，當您比較評論、功能、價格、支援等時，有一個名字脫穎而出：Splashtop。
Splashtop 的遠端存取和支援解決方案能夠從任何裝置、任何地方快速、無縫且強大的遠端連接，讓團隊、員工和 IT 人員在移動中高效工作。Splashtop 一直以來因其可靠性、高效能和客戶支援而受到用戶的高度讚譽，成為一個受歡迎的選擇（這是有原因的）。
Splashtop 也以安全性為設計重點，擁有多種先進的安全功能，包括多重驗證、連線閒置逾時、遠端連接通知、入侵檢測和防禦機制等。因此，Splashtop 完全符合多種標準和法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 等，使其成為各行各業企業的安全選擇。
至於成本，Splashtop 是市場上最具價格效益的解決方案之一。Splashtop 的定價從 NT$95/月 的 Solo 計劃開始，即使是更高級的效能計劃也只需 NT$375/月——幾乎是 AnyDesk Standard 計劃收費的三分之一！
為什麼使用者更喜歡 Splashtop 而不是 AnyDesk：來自真實客戶的見解
當然，功能和價格的比較是好的，但最重要的是客戶的評價。
當你查看評論時，Splashtop 一直獲得高客戶評分，在 Capterra、Trustpilot 和 Gartner Peer Insights 上的平均評分為 4.7 分（滿分 5 分），高於 AnyDesk。
使用者喜歡 Splashtop，稱讚它的易用性、功能、效率、客戶支援和價格實惠。那些從 AnyDesk 轉換到 Splashtop 的人強烈推薦它。那麼，既然 Splashtop 可以完成所有功能，為什麼還要下載 AnyDesk 呢？
尋找更安全且更實惠的遠端存取解決方案？今天就開始使用 Splashtop 吧！
當你想要一個可靠、實惠且高效的遠端存取解決方案時，選擇是顯而易見的。Splashtop 提供無與倫比的遠端存取功能和用戶友好的介面，並由一個出色的客戶支援團隊支持，價格對任何企業都負擔得起。
使用 Splashtop，您的員工可以隨時隨地存取他們的遠端裝置，無論是在家中的筆記型電腦、咖啡店的智慧型手機，還是機場的平板電腦。IT 支援人員可以遠端存取終端使用者裝置，使遠端故障排除如同面對面支援一樣簡單。這使得整個組織的員工可以隨時隨地輕鬆地工作和協作專案。
準備好親自體驗 Splashtop 嗎？現在就開始免費試用：