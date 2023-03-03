需要更 TeamViewer 換嗎？ 取代 TeamViewer 為 Splashtop

為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品
你會保存！ 當您在 TeamViewer 上選擇 Splashtop 時，我們保證您每年將節省 50％ 的費用。 此外，您還將獲得所需的所有頂級遠端存取功能。
無憂的訂閱管理！ 與 TeamViewer 困難的取消過程不同Splashtop，只需單擊即可隨時關閉自動續訂。
成千上萬的 5 星級評論！ Splashtop 從第三方審閱者和點對點評論網站中獲得更高的用戶滿意度評分。 試試吧，你會明白為什麼！
您一定會喜歡的客戶服務體驗！ 與以您為先的團隊建立長久的合作夥伴關係。
您將享受更好的遠端存取解決方案！ 請參閱我們的完整比較，以了解為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品。
替換 TeamViewer Splashtop 很容易
無論您使用 TeamViewer 遠端存取一台電腦，多台電腦，甚至是整個組織的遠端存取需求，Splashtop 的設置都很簡單。
開始 Splashtop 訂閱或免費試用後，您只需要執行兩件事即可替換 TeamViewer。 首先，在要遠端存取的電腦上部署 Splashtop 流媒體。 其次，在您的電腦或移動設備上下載 Splashtop 業務應用程序，以遠端存取放置流媒體的電腦。
就是這樣！ 您甚至可以使用 TeamViewer 將 Splashtop 批量部署到您的設備。 查看 從 TeamViewer 遷移到 Splashtop的步驟。
與 TeamViewer 相比，保證節省查看所有產品
為什麼 Splashtop 是理想的 TeamViewer 替代品的更多原因
任何設備的遠程桌面軟件
無論使用何種作業系統或裝置，Splashtop 都能滿足您的需求！ Splashtop 支持 Mac Windows，iOS Android 和 Chrome 操作系統設備。 遠程桌面 從未如此可訪問
業界領先的安全
加密連接，多級密碼選項，雙因素身份驗證和其他安全功能都確保您的數據安全。 了解有關 Splashtop 安全性的更多信息。
高品質性能
享受一致的高效能，讓 4K 串流速度最高可達 60fps (以及 iMac Pro Retina 5K 串流)、色彩保真度、即時遠端連線和低延遲。
頂級工具&功能
拖放文件傳輸，多顯示器支持，聊天，遠程打印，遠程重啟，遠程局域網喚醒，用戶&設備管理等！ 與 TeamViewer 相比，所有這些都是價格的一小部分。 請參閱我們的 TeamViewer 定價比較。