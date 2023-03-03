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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

需要更 TeamViewer 換嗎？ 取代 TeamViewer 為 Splashtop

享受切換到 Splashtop 的好處並輕鬆進行設置

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Splashtop icons showing blue coins

捨棄 TeamViewer 而選擇 Splashtop，保證可節省 50% 費用

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為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品

  • 你會保存！ 當您在 TeamViewer 上選擇 Splashtop 時，我們保證您每年將節省 50％ 的費用。 此外，您還將獲得所需的所有頂級遠端存取功能。

  • 無憂的訂閱管理！ TeamViewer 困難的取消過程不同Splashtop，只需單擊即可隨時關閉自動續訂。 

  • 成千上萬的 5 星級評論！ Splashtop 從第三方審閱者和點對點評論網站中獲得更高的用戶滿意度評分。 試試吧，你會明白為什麼！

  • 您一定會喜歡的客戶服務體驗！ 與以您為先的團隊建立長久的合作夥伴關係。

  • 您將享受更好的遠端存取解決方案！ 請參閱我們的完整比較，以了解為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品。 

A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

替換 TeamViewer Splashtop 很容易

無論您使用 TeamViewer 遠端存取一台電腦，多台電腦，甚至是整個組織的遠端存取需求，Splashtop 的設置都很簡單。

開始 Splashtop 訂閱或免費試用後，您只需要執行兩件事即可替換 TeamViewer。 首先，在要遠端存取的電腦上部署 Splashtop 流媒體。 其次，在您的電腦或移動設備上下載 Splashtop 業務應用程序，以遠端存取放置流媒體的電腦。

就是這樣！ 您甚至可以使用 TeamViewer 將 Splashtop 批量部署到您的設備。 查看 從 TeamViewer 遷移到 Splashtop的步驟。 

與 TeamViewer 相比，保證節省

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適合個人及團隊

Splashtop Business Access

最低 $5 起/月

相較 TeamViewer，保證省下 50% 的費用

從任何裝置遠端存取您的電腦。非常適合所有需要居家工作的個人或企業/學校。

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適合 IT、支援及服務台

Splashtop SOS

最低 $17 起/月

相較 TeamViewer，保證省下 50% 的費用

有人和無人裝置遠端支援軟體。為任何電腦、平板電腦或行動裝置提供按需遠端支援 (QuickSupport)。

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Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor 替代方案

相較 TeamViewer，保證省下 50% 的費用

適用於結合了遠端存取和遠端支援的軟體，可滿足您的進階安全需求。

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為什麼 Splashtop 是理想的 TeamViewer 替代品的更多原因

  • 任何設備的遠程桌面軟件

    無論使用何種作業系統或裝置，Splashtop 都能滿足您的需求！ Splashtop 支持 Mac Windows，iOS Android 和 Chrome 操作系統設備。 遠程桌面 從未如此可訪問 

  • 業界領先的安全

    加密連接，多級密碼選項，雙因素身份驗證和其他安全功能都確保您的數據安全。 了解有關 Splashtop 安全性的更多信息。

  • 高品質性能

    享受一致的高效能，讓 4K 串流速度最高可達 60fps (以及 iMac Pro Retina 5K 串流)、色彩保真度、即時遠端連線和低延遲。

  • 頂級工具&功能

    拖放文件傳輸，多顯示器支持，聊天，遠程打印，遠程重啟，遠程局域網喚醒，用戶&設備管理等！ 與 TeamViewer 相比，所有這些都是價格的一小部分。 請參閱我們的 TeamViewer 定價比較。 

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