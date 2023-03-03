需要更 TeamViewer 換嗎？ 取代 TeamViewer 為 Splashtop

為什麼 Splashtop 是 TeamViewer 的最佳替代品
你會拯救！我們保證，當您選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer 時，您每年將節省 50%。此外，您還將獲得所需的所有頂級遠端存取功能。
輕鬆管理訂閱！使用 Splashtop 只需單擊即可隨時關閉自動續訂，這與TeamViewer 困難的取消過程不同。
成千上萬的 5 星評論！Splashtop 從第三方評論者和點對點評論網站獲得了更高的用戶滿意度評級。嘗試一下，您會看到為什麼！
您會喜歡的客戶服務體驗！與將您放在第一位的團隊建立長期合作夥伴關係。
您將享受最佳的遠端存取解決方案！查看我們的完整比較，了解為什麼 Splashtop 是最好的TeamViewer 替代品。
用 Splashtop 取代 TeamViewer 很容易
無論您使用 TeamViewer 遠端存取一台計算機、多台計算機，還是滿足整個組織的遠端存取需求，設定 Splashtop 都很簡單。
一旦您獲得 Splashtop 訂閱或開始免費試用，您只需做兩件事即可替換 TeamViewer。首先，在您想要遠端存取的電腦上部署 Splashtop Streamer。其次，在您的電腦或行動裝置上下載 Splashtop Business App，以遠端存取您放置 Streamer 的電腦。
就是這樣！您甚至可以使用 TeamViewer 將 Splashtop 大規模部署到您的裝置。查看從 TeamViewer 遷移到 Splashtop 的步驟。
比起 TeamViewer 保證省查看所有產品
Splashtop 是理想的 TeamViewer 替代方案的更多理由
適用於任何裝置的遠端桌面軟體
無論作業系統或裝置如何，Splashtop 都能滿足您的需求！Splashtop 支援 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome OS 裝置。遠端桌面從未如此便捷
領先業界的安全性
加密連線、多層密碼選項、雙重驗證和其他安全功能均可確保您的資料安全。 深入了解Splashtop的安全性。
高品質表現
享受一致的高效能，實現高達 60fps 的 4K 串流媒體（和 iMac Pro Retina 5K 串流）、色彩保真度、即時遠端連線和低延遲。
熱門工具 & 功能
拖放檔案傳輸、多顯示器支援、聊天、遠端列印、遠端重新啟動、遠端區域網路喚醒、使用者和裝置管理等等！與 TeamViewer 相比，其價格只是其一小部分。查看我們的TeamViewer 價格比較。