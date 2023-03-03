需要更 TeamViewer 換嗎？ 取代 TeamViewer 為 Splashtop

無論您使用 TeamViewer 遠端存取一台電腦，多台電腦，甚至是整個組織的遠端存取需求，Splashtop 的設置都很簡單。

開始 Splashtop 訂閱或免費試用後，您只需要執行兩件事即可替換 TeamViewer。 首先，在要遠端存取的電腦上部署 Splashtop 流媒體。 其次，在您的電腦或移動設備上下載 Splashtop 業務應用程序，以遠端存取放置流媒體的電腦。

就是這樣！ 您甚至可以使用 TeamViewer 將 Splashtop 批量部署到您的設備。 查看 從 TeamViewer 遷移到 Splashtop的步驟。