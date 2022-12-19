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Splashtop
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IT 説明台的首選遠端訪問和支持軟體

專為現今 IT 人員設計經濟實惠的全方位企業版遠端存取解決方案

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服務台的最佳遠端訪問

Splashtop 提供有效支援組織所需的高效能、靈活性和控制力。使用 Splashtop SOS 按需遠端存取使用者裝置，簡化您的服務台工作流程。此外，您可以使用 Splashtop Enterprise，提供 IT 和服務台團隊全方位的遠端支援解決方案。幫助技術人員互助合作、提高效率並快速解決使用者問題。

為什麼選擇 Splashtop

  • 提供嚴密的驗證要求、驗證控制、全方位記錄等強大安全性。
  • 按需幫助台支援，可隨時遠端訪問無人值守的計算機，並使最終用戶能夠在家工作。
  • 直覺式使用者介面的高效能遠端連線。
  • 集中式技術人員中控台，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等。
  • 經濟實惠的遠端存取解決方案，完美整合原有的 IT 環境、支援需求單系統以及技術人員工作流程。
  • 行業領先的客戶服務。

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適合 IT、支援和服務台

SOS

有人值守和無人值守遠端支持解決方案

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面向企業和高級使用者

Enterprise

遠端訪問和支援，以滿足您的高級業務和安全需求

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主要優勢

全方位遠端存取和支援功能

  • 快速按需支援任何臨機 (非託管) 電腦和行動裝置

  • 主動遠端支援

  • 端點監控和管理*

  • 主動 Android 存取*

  • 讓使用者透過任何裝置都能遠端存取工作電腦*

  • 簡化按需遠端支援的工作流程*

  • 支援佇列、技術人員分組和協作功能*

安全性、審查性和合規性

易用性與效率

  • 集中式技術人員控制台，可管理使用者、群組、裝置、存取權限等

  • 直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手

  • 連線中功能效率倍增

  • 數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線

靈活性和控制力

  • 透過遠端存取排程、劃分精細的功能權限、群組式存取等功能，更有效地進行控制*

  • 使用專屬商標、顏色、說明和公司名稱，自行打造您的 SOS 按需支援應用程式供客戶下載

  • 選擇雲端或用戶端部署

企業功能

單一登入 (SSO)

  • 與您的 SSO 身份驗證供應商整合，透過現有公司目錄管理 Splashtop 使用者

  • 使用 SSO，人員不需要另建密碼

  • 使用 SSO 搭配 SCIM 自動處理員工的到職和離職流程

整合技術支援需求單系統

  • 售票系統（例如服務諾，吉拉，新鮮服務，Freshdesk，Zendesk 等）集成，以便直接從您的票證啟動遠程支持會話

  • 自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中

* 僅適用於企業版

Splashtop 以最優惠的價格提供強大的功能

當您選擇 Splashtop 而不是其他遠端存取解決方案時，可以節省 50% 到 80% 的費用

來自我們滿意的客戶

我以前使用過 LogMeIn，相較之下 Splashtop 更便宜，而且易於設定使用者並控制對電腦的存取。我喜歡連線和歷史記錄檔這些功能。非常有幫助。

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

來自我們滿意的客戶

在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

來自我們滿意的客戶

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael Tott - Fore Computers

來自我們滿意的客戶

對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。

Scott Evans - Digital Wave LLC

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Jonathan Stone - Stone Consulting Group

Splashtop 與您使用的工具集成

直接從工單中啟動遠端支援會話。 當您 Splashtop SOS Unlimited PSA票務和ITSM集成時，您將能夠 Splashtop 與當今使用的許多最流行的PSA和ITSM平臺集成！

詳細瞭解我們的集成合作夥伴。

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資源

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