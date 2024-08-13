使用 Splashtop 簡化您的服務台工作流程
Splashtop 提供有效支援組織所需的高效能、靈活性和控制力。
使用 Splashtop Remote Support 按需遠端存取使用者裝置，簡化您的服務台工作流程。
此外，有了 Splashtop Enterprise，您就可享有適用於當今 IT 和服務台團隊的多合一遠端支援解決方案，幫助技術人員互助合作、提高效率，並快速解決使用者問題。
為什麼選擇 Splashtop 進行遠端 IT 幫助台支援
- 提供嚴密的驗證要求、驗證控制、全方位記錄等強大安全性。
- 按需求提供服務台支援，可隨時遠端主動存取電腦，讓使用者能夠在家工作。
- 直覺式使用者介面的高效能遠端連線。
- 集中式技術人員中控台，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等。
- 經濟實惠的遠端存取解決方案，完美整合原有的 IT 環境、支援需求單系統以及技術人員工作流程。
- 領先業界的客戶服務。
Splashtop 遠端存取和支援軟體的優勢
全方位遠端存取和支援功能
快速按需支援任何臨機 (非託管) 電腦和行動裝置
主動遠端支援
端點監控和管理*
主動 Android 存取*
讓使用者透過任何裝置都能遠端存取工作電腦*
簡化按需遠端支援的工作流程*
支援佇列、技術人員分組和協作功能*
安全性、審查性和合規性
強大的安全功能和措施，包括具有 AES 256 位元加密技術的產業標準 TLS 1.2、裝置驗證、雙重驗證等
記錄所有活動並產生報告
Splashtop 持續遵循 SOC 2 Type 2、SOC 3 和 GDPR
Splashtop 的安全功能可幫助組織機構滿足 HIPAA、PCI、ISO 27001 以及其他業界與政府安全標準和法律規範
在託管電腦上的 Splashtop 程式內購買、部署和管理 Bitdefender
易用性與效率
集中式技術人員控制台，可管理使用者、群組、裝置、存取權限等
直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手
連線中功能效率倍增
數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線
彈性與控制
透過遠端存取排程、劃分精細的功能權限、群組式存取等功能，更有效地進行控制*
使用專屬商標、顏色、說明和公司名稱，自行打造您的 SOS 按需支援應用程式供客戶下載
選擇雲端或用戶端部署
Enterprise 功能
單一登入 (SSO)
與您的 SSO 身分識別供應商整合，透過現有公司目錄管理 Splashtop 使用者
使用 SSO，人員不需要另建密碼
使用 SSO 搭配 SCIM 自動處理員工的到職和離職流程
整合技術支援需求單系統
與 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等票務系統集成，直接從您的票務啟動遠端支援鏈接
自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中
* 僅適用於 Enterprise 版
Splashtop 以最優惠的價格提供強大的功能
比起採用其他遠端存取解決方案，選擇 Splashtop 可以讓您省下 50% 到 80% 的費用。
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在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
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我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
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對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。
Scott Evans - Digital Wave LLC
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我以前使用過 LogMeIn，相較之下 Splashtop 更便宜，而且易於設定使用者��並控制對電腦的存取。我喜歡連線和歷史記錄檔這些功能。非常有幫助。
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
將您的服務台軟體與 Splashtop 完美整合
直接透過支援需求單，啟動遠端支援連線。選擇整合了 PSA 支援需求單系統和 ITSM 的 Splashtop SOS，就能結合運用 Splashtop 與既有的眾多熱門 PSA 和 ITSM 平台，讓您如虎添翼！
深入了解我們的技術整合夥伴。