跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
IT support helping via desktop with remote access software

IT 服務台適用的遠端存取和支援軟體

符合成本效益的安全遠端存取與支援解決方案，讓 IT 團隊能有效率地管理、控制與支援端點。

免費試用方案和價格
IT support helping via desktop with remote access software

使用 Splashtop 簡化您的服務台工作流程

Splashtop 提供有效支援組織所需的高效能、靈活性和控制力。

使用 Splashtop Remote Support 按需遠端存取使用者裝置，簡化您的服務台工作流程。

此外，有了 Splashtop Enterprise，您就可享有適用於當今 IT 和服務台團隊的多合一遠端支援解決方案，幫助技術人員互助合作、提高效率，並快速解決使用者問題。

為什麼選擇 Splashtop 進行遠端 IT 幫助台支援

  • 提供嚴密的驗證要求、驗證控制、全方位記錄等強大安全性。
  • 按需求提供服務台支援，可隨時遠端主動存取電腦，讓使用者能夠在家工作。
  • 直覺式使用者介面的高效能遠端連線。
  • 集中式技術人員中控台，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等。
  • 經濟實惠的遠端存取解決方案，完美整合原有的 IT 環境、支援需求單系統以及技術人員工作流程。
  • 領先業界的客戶服務。

透過 Splashtop 順暢管理 IT 服務台

可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。

Splashtop Remote Support

臨機和主動遠端支援解決方案

深入了解免費試用

適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。

Splashtop Enterprise

遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求

深入了解與我們聯繫

Splashtop 遠端存取和支援軟體的優勢

全方位遠端存取和支援功能

  • 快速按需支援任何臨機 (非託管) 電腦和行動裝置

  • 主動遠端支援

  • 端點監控和管理*

  • 主動 Android 存取*

  • 讓使用者透過任何裝置都能遠端存取工作電腦*

  • 簡化按需遠端支援的工作流程*

  • 支援佇列、技術人員分組和協作功能*


安全性、審查性和合規性


易用性與效率

  • 集中式技術人員控制台，可管理使用者、群組、裝置、存取權限等

  • 直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手

  • 連線中功能效率倍增

  • 數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線


彈性與控制

  • 透過遠端存取排程、劃分精細的功能權限、群組式存取等功能，更有效地進行控制*

  • 使用專屬商標、顏色、說明和公司名稱，自行打造您的 SOS 按需支援應用程式供客戶下載

  • 選擇雲端或用戶端部署


Enterprise 功能

單一登入 (SSO)

  • 與您的 SSO 身分識別供應商整合，透過現有公司目錄管理 Splashtop 使用者

  • 使用 SSO，人員不需要另建密碼

  • 使用 SSO 搭配 SCIM 自動處理員工的到職和離職流程


整合技術支援需求單系統

  • 與 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等票務系統集成，直接從您的票務啟動遠端支援鏈接

  • 自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中


* 僅適用於 Enterprise 版

Splashtop 以最優惠的價格提供強大的功能

比起採用其他遠端存取解決方案，選擇 Splashtop 可以讓您省下 50% 到 80% 的費用

客戶推薦

在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

客戶推薦

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael Tott - Fore Computers

客戶推薦

對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。

Scott Evans - Digital Wave LLC

客戶推薦

我以前使用過 LogMeIn，相較之下 Splashtop 更便宜，而且易於設定使用者並控制對電腦的存取。我喜歡連線和歷史記錄檔這些功能。非常有幫助。

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

將您的服務台軟體與 Splashtop 完美整合

直接透過支援需求單，啟動遠端支援連線。選擇整合了 PSA 支援需求單系統和 ITSM 的 Splashtop SOS，就能結合運用 Splashtop 與既有的眾多熱門 PSA 和 ITSM 平台，讓您如虎添翼！

深入了解我們的技術整合夥伴。

Spiceworks logo
Freshservice logo
Freshdesk Logo

資源

比較 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS →

準備開始使用了嗎？

免費試用深入了解

常見問題

什麼是遠端服務台軟體？
IT 服務台有什麼作用？
遠端服務台軟體的運作機制為何？
服務台和 IT 支持有什麼區別？
為什麼需要遠端服務台軟體？
Splashtop 支援哪些 ITSM 平台？