為什麼 Splashtop 是 #1 MacOS 遠端桌面工具

市場分析表明，Mac 計算機正在獲得市場份額。 在相關新聞中，預測顯示，全球遠端桌面軟體市場正在經歷巨大的增長。
遠程桌面軟件允許您通過互聯網連接到特定的「主機」計算機，並使用單獨的設備進行控制。 然後，您就可以使用任何應用程式並存取主機電腦上的任何資料。
但是，許多遠端桌面應用程式不支援 Apple 計算機，或者與 Windows PC使用者相比，不能為Mac使用者提供相同的功能對等。
隨著越來越多的人使用 MacBooks 和遠端存取軟件，對於為 Mac 提供高質量性能的遠端桌面工具的需求越來越大。 那麼最好的 Mac 遠端桌面軟體是什麼？
Splashtop 是基於功能，性能，安全性和價值的理想 macOS 遠端桌面工具。 有關原因的完整列表，請繼續閱讀。
帶有音頻的遠程桌面
對於使用其他工具來遠端控制 Mac 的人來說，這點相當重要，因為許多�工具都無法傳輸 Mac 遠端桌面音訊。
儘管對於遠程桌面軟件有很多選擇，但它們都具有不同的功能和功能。 其中許多與 Mac 兼容，但其中很少有可以將音頻從主機發送到客戶端計算機。
這意味著嘗試訪問音頻和視頻文件時沒有聲音。 對於任何想要進行音頻或視頻編輯的人來說，這可能是一個主要問題。 即使是許多可以傳輸音頻的人也會遇到同步問題，這並不理想。
Splashtop 提供跨設備（包括從遠端 Mac 電腦到本地設備）的流暢音頻傳輸。 根據您的用途，僅此一項就可以使其比大多數其他可用選項更合適。
個人、商業和教育用途
許多遠端桌面應用程式都非常專注於滿足特定目標的需求。 使用遠端桌面軟體通常有三個原因：
作為個人
用於商業目的
適合教育
Splashtop 的主要好處之一是它適用於所有這些。
您可以在整個組織中使用 Splashtop，讓員工遠端存取其辦公室電腦。 這將允許他們遠程工作，或者在不在辦公室時訪問特定數據。 遠端工作者可以使用 Splashtop 從任何地方訪問他們的 Mac 辦公電腦。
IT 支援團隊可運用 Splashtop 為 Mac 電腦提供遠端支援。這包括針對受管理 Mac 的主動存取，以及用於故障排除服務的臨機 按需遠端支援。
近年來，遠程桌面軟件在學校和大學中變得越來越流行。 學生可以使用它們在家中訪問學習資源和教育軟件。
自 COVID-19 大流行以來，遠程工作和遠程教育已變得越來越普遍。 因此，各種學校和企業發現這些工具非常有用。
有時候，人們只需要供個人使用的遠端桌面軟體。 Splashtop 也是這樣做的理想選擇，您可以在旅途中甚至在度假時訪問家用電腦。
速度
對於遠端桌面軟體，遠端連接質量始終是一個因素。 使用者希望獲得最佳連接， Splashtop 在這方面做得很好。
絕對是您所期盼的快速連接，讓您擁有實時遠端體驗。Splashtop 支援每秒 40 格的 4k 串流速度，延遲率低、不影響互動，得以在 Mac 上遠端工作時自在使用影片/音訊編輯軟體。
跨平台支援
Windows 計算機比 Mac 更廣泛使用，因此通常有更多專用於 Windows 的遠程桌面程序可用。 如果您正在尋找 Mac 的遠程桌面，則此類工具可能不適合。
Splashtop 不僅可以與 macOS 配合使用，還可以支援一系列其他操作系統。 您可以將其與 Windows，Linux，iOS， Android和Chromebook設備一起使用。 因此，它可以跨平臺無縫運行，因此您可以在使用它的設備方面具有完全的靈活性，甚至允許您使用平板電腦和智能手機。
安全
您可以通過多種方式提高在線安全性，並且始終保持安全非常重要。 與其他程序相比，Splashtop 提供了卓越的安全級別。 您可以使用 Splashtop，並確信您的連接是安全的。
Splashtop 使用最先進的基礎架構和入侵預防。 它還遵循各種行業法規和標準，以確保您的安全。 這包括 SOC 2，HIPAA，FERPA 和 GDPR。
其他一些安全功能包括：
多級密碼安全
雙重驗證
螢幕自動鎖定
工作階段閒置超時
為了保持您的資料隱私，Splashtop 不會處理或存儲您使用裝置的任何資料。它也不會存儲螢幕截圖串流，這是端到端加密的。
工具和功能
大多數遠端桌面工具不提供 Windows 和 Mac 之間的功能對等，它們只是讓您遠端存取另一台電腦。 Splashtop 使用者可以訪問所有功能，即使在連接到 Mac 和從 Mac 連接時也是如此。 這包括以下功能：
拖放檔案傳輸
聊天
遠端喚醒
音訊
遠端列印
這使您可以將遠端交互提升到一個新的水平，並克服其他遠端桌面應用程序存在的各種問題。
價值
即使您想要最好的遠端桌面軟體，也不代表您需要花大錢。
使用 Splashtop，您可以以合理的價格獲得完美的工具。 Splashtop 根據您的需求提供一系列定價計劃。 您也可以免費試用7幾天，這樣您就可以在提交計劃之前了解它有多有用。
遠端桌面
遠端桌面軟體可能非常有用，但是由於市場上的所有選擇，您需要評估自己的需求，以確定最適合您的選項。 Splashtop 是可用的最佳Mac遠端桌面解決方案之一。
它提供強大，快速的連接和高水平的安全性。 它還為各種操作系統提供跨平台支持，以及一些額外的功能來改善您的體驗。 如果您想了解有關 Splashtop 的更多信息以及它如何為您提供幫助，請立即開始免��費試用！