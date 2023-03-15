確保遠程桌面安全首先選擇合適的遠程桌面解決方案通過 RDP 和 VPN，並遵循這些安全最佳實踐。

近年來，嘗試通過遠程桌面繞過網絡的安全性增長了兩倍多。 確保遠端桌面連線安全且不會危及系統其他部分的安全性非常重要。 您是否知道可以保證使用此類工具安全的方法？

下面，我們提供了有關如何安全地連接到遠程計算機的詳細信息。 我們還收集了有關如何確保您的組織免受此類惡意行為者侵害的提示和建議。 因此，請繼續閱讀並將學習內容應用於您的組織。

哪個更安全？ 遠端桌面、RDP 或 VPN？

許多組織使用遠端桌面通訊協定 (RDP) 或虛擬私人網路 (VPN) 進行日常工作。 但是，像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案比 RDP 和 VPN 更安全，因此 Splashtop 成為 RDP /VPN 的更好替代方案。

RDP 存取

首先，RDP 不是一項新技術。 第一次建立時，如果人們需要存取系統的電腦，而不需要實際位於與他們相同的房間內，就會使用 RDP。

因此，IT 管理人員利用 RDP 以最不適的情況下執行日常任務。 他們甚至可以從 IT 機房或類似的專用電腦執行許多維護角色。

隨著網絡系統的成熟，很明顯，這樣的系統是開放的惡意個人濫用。 因此，IT 人員開始添加更多保護它的方法，例如在網絡上使用防火牆或權限列表，從而使他們難以管理和保持最新狀態。

VPN

VPN 不是一個新工具。 它有自己的缺陷，就像 RDP 一樣，它的年齡意味著它們已經存在了很長時間。

簡而言之，如果您想讓員工使用 VPN 來訪問您的內部系統，則需要小心。 這是因為您無法首先知道他們的系統是否安全。

訪問安全性僅與其最薄弱的鏈接一樣強大，如果您無法控制其中一個鏈接，那麼它將永遠變得薄弱。

最重要的是，您需要假設 IT 部門已正確配置 VPN。 儘管將盡一切努力確保 VPN 是安全的，但確實會發生錯誤，並且您不能始終保證它會阻止人們。

安全遠端存取軟體

如果您使用一塊安全的遠端桌面軟體，您可以更容易地保護自己免受危險。 專用工具可以與您現有的系統一起使用，並且更有可能包含其自己的方法來保護網絡。

遠端桌面軟體是否安全？

是的儘管市場上有許多安全的遠端存取解決方案，但有些解決方案比其他解決方案更好。

我們建議使用 Splashtop 遠端桌面軟體。 這項技術是市場上最安全的技術之一。

您應該知道，與 VPN 和 RDP 相比，Splashtop 具有許多功能可以確保您的安全。 這些措施包括：

應用程序安全性 — 通過專用應用程序的所有遠程會話都會獲得高級 這是透過傳輸層安全性 (包括 TLS 1.2) 發生的。

加密的遠端連接 — Splashtop 的遠端桌面軟體使用先進的 256 位 AES 加密。 這有助於保持任何數據傳輸的安全。

您可以確保沒有人可以監視您在遠端工作階段期間存取的資訊和檔案。

雙因素身份驗證 — Splashtop 平台要求您在登錄之前確認自己是誰。 這可確保正確的人員隨時連線到遠端桌面平台。

裝置驗證 — 在使用遠端桌面平台軟體之前，您必須註冊具有存取權限的特定裝置 (或多個裝置)。 如果其他設備嘗試連接，則必須先由用戶對該設備進行身份驗證。

遠端桌面安全性最佳做法

您可以採取一些特定措施來確保連線保持安全。 當想知道如何保護遠程訪問時，以下列表可幫助您檢查每個訪問權限。

強式密碼 — 強制使用者僅在符合一組條件的情況下擁有密碼。 這可以是大寫和非大寫字母，具有至少一個數字和一個其他字符。

設置雙因素身份驗證 — 確保人們需要通過密碼頂部的輔助方法確認其身份。 這可能需要他們的電話，或者如果您擁有該技術，則可能通過其他方法發生。

將 軟體保持在最新狀態 — 確保所有電腦以及系統本身都執行最新版本的作業系統。 這包括安裝任何最新的安全更新，以確保最近的漏洞已修復。

啟用存取管理 — 確保您有適當的原則，以確保存取您系統的使用者是正確的。

獲取 Splashtop 以確保您的遠端桌面解決方案安全

到目前為止，您應該對如何確保遠程桌面軟件盡可能安全有更好的了解。 幸運的是，您還意識到我們提供的是市場上最好的保護。 現在是了解有關 Splashtop 安全性的更多信息的最佳時機。

免費試用 Splashtop，了解如何使用可保護您的遠端桌面解決方案從任何地方訪問電腦。