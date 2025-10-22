確保遠程桌面安全首先選擇合適的遠程桌面解決方案通過 RDP 和 VPN，並遵循這些安全最佳實踐。
近年來，嘗試通過遠程桌面繞過網絡的安全性增長了兩倍多。 確保遠端桌面連線安全且不會危及系統其他部分的安全性非常重要。 您是否知道可以保證使用此類工具安全的方法？
下面，我們提供了有關如何安全地連接到遠程計算機的詳細信息。 我們還收集了有關如何確保您的組織免受此類惡意行為者侵害的提示和建議。 因此，請繼續閱讀並將學習內容應用於您的組織。
什麼是遠端桌面安全？
遠端桌面安全性是指為保護遠端桌面連線免受未經授權的存取、資料外洩和其他網路威脅而採取的措施和協定。 由於遠端桌面軟體允許使用者從遠端位置連接並控制計算機，因此確保這些連接的安全性對於防止惡意行為者利用漏洞至關重要。
遠端桌面安全性的關鍵層面
加密：將遠端和本機之間傳輸的資料進行加密，確保即使資料已截獲，沒有加密金鑰也無法讀取。 這可以保護敏感資訊不外洩。
多重驗證 (MFA)：採用 MFA 後，使用者必須提供兩種或更多驗證因素才能取得遠端桌面存取權，相當於額外增添了一道安全機制。這樣一來，即使登入認證外洩，仍可降低未經授權存取的風險。
存取控制：設定嚴格的存取控制可確保只有授權使用者才能存取遠端桌面。 這包括設定使用者權限和角色，以及定期檢查和更新存取清單。
網路安全：關鍵在於保護執行遠端桌面的網路安全，包括使用防火牆和入侵偵測系統，來監督並控制傳入和傳出的網路流量。
定期更新和修補程式管理：使用最新的安全性修補程式和更新使遠端桌面軟體和所有連接的系統保持最新狀態，有助於防止已知的漏洞和攻擊。
使用者培訓：教育使用者有關遠端桌面安全的最佳實踐，例如識別網路釣魚嘗試和使用強而獨特的密碼，有助於最大限度地減少與人為相關的安全風險。
通過採取這些措施，組織可以顯著提高其遠端桌面安全性，確保其遠端連接盡可能安全。
遠端桌面連接的重大安全疑慮
遠端桌面解決方案可提升彈性和生產力，但管理不當也可能帶來安全風險。以下是其中幾種常見漏洞：
密碼強度不足：簡單或重複使用的密碼，讓攻擊者更輕易就能在未經授權情況下存取遠端系統。
連線劫持：網路犯罪份子會攔截進行中的遠端桌面連線，進而控制連接。
惡意軟體和勒索軟體攻擊：遠端桌面連接可能遭到惡意利用，傳送惡意軟體或加密重要檔案來勒索贖金。
暴力密碼破解攻擊：駭客使用自動化工具來猜測登入認證，並存取未受保護的遠端桌面。
未修補的軟��體漏洞：過時的作業系統和應用程式可能含有會被攻擊者惡意利用的安全漏洞。
缺乏多重驗證 (MFA)：如果沒有 MFA，僅憑外洩的密碼就能在未經授權的情況下存取敏感系統。
實施強大的安全措施，例如加密、存取控制和 MFA，有助於降低這類風險，並保護遠端桌面連接免於網路威脅。
遠端桌面安全：有效提供最佳防護效果的策略
您可以採取一些具體措施來確保連接安全無虞。若想知道如何保障遠端存取的安全，可以利用下列清單逐一確認。
強式密碼 – 強制規定使用者的密碼必須符合特定條件，可能是區分大小寫字母，並至少包含一個數字和一個其他字元。
設定雙重驗證 – 確保使用者除了密碼，還必須透過第二種方法，才能確認身分。過程中可能需要使用使用者的手機；如果技術面許可，也可以透過其他方法進行。
保持軟體更新 – 確保所有電腦和系統都�執行最新版作業系統，並且充分安裝所有最新的安全更新，以確實修復近期漏洞。
啟用存取管理 – 確保您已設置相關原則，確保存取您系統的使用者是正確的使用者。
遠端桌面、RDP 或 VPN：哪個比較安全？
許多組織使用遠端桌面協定 (RDP) 或虛擬私人網路 (VPN) 處理日常工作。然而，像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案遠比 RDP 和 VPN 更安全，使 Splashtop 成為可取代 RDP/VPN 且更理想的選擇。
RDP 存取
首先，RDP 不是一項新技術。 第一次建立時，如果人們需要存取系統的電腦，而不需要實際位於與他們相同的房間內，就會使用 RDP。
因此，IT 管理人員利用 RDP 以最不適的情況下執行日常任務。 他們甚至可以從 IT 機房或類似的專用電腦執行許多維護角色。
隨著網絡系統的成熟，很明顯，這樣的系統是開放的惡意個人濫用。 因此，IT 人員開始添加更多保護它的方法，例如在網絡上使用防火牆或權限列表，從而使他們難以管理和保持最新狀態。
VPN
VPN 不是一個新工具。 它有自己的缺陷，就像 RDP 一樣，它的年齡意味著它們已經存在了很長時間。
簡而言之，如果您想讓員工使用 VPN 來訪問您的內部系統，則需要小心。 這是因為您無法首先知道他們的系統是否安全。
訪問安全性僅與其最薄弱的鏈接一樣強大，如果您無法控制其中一個鏈接，那麼它將永遠變得薄弱。
最重要的是，您需要假設 IT 部門已正確配置 VPN。 儘管將盡一切努力確保 VPN 是安全的，但確實會發生錯誤，並且您不能始終保證它會阻止人們。
安全遠端存取軟體
如果您使用一塊 安全的遠端桌面軟體，您可以更容易地保護自己免受危險。 專用工具可以與您現有的系統一起使用，並且更有可能包含其自己的方法來保護網絡。
遠端桌面軟體是否安全？
是的 儘管市場上有許多安全的遠端存取解決方案，但有些解決方案比其他解決方案更好。 我們建議使用 Splashtop 遠端桌面軟體。 這項技術是市場上最安全的技術之一。
Splashtop 遠端桌面軟體的主要安全功能
您應該知道，與 VPN 和 RDP 相比，Splashtop 具有許多功能可以確保您的安全。 這些措施包括：
應用程序安全性 — 通過專用應用程序的所有遠程會話都會獲得高級 這是透過傳輸層安全性 (包括 TLS 1.2) 發生的。
加密遠端連線 – Splashtop 的遠端桌面軟體使用先進的 256 位元 AES 加密技術，以利確保資料傳輸的安全。
您可以確保沒有人可以監視您在遠端工作階段期間存取的資訊和檔案。
雙重驗證 – Splashtop 平台要求您在登錄前確認您的身份。這確保任何時候都是正確的人正在連接至遠端桌面。
裝置驗證 — 在使用遠端桌面平台軟體之前，您必須註冊具有存取權限的特定裝置 (或多個裝置)。 如果其他設備嘗試連接，則必須先由用戶對該設備進行身份驗證。
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