使用遠端桌面軟體隨時隨地安全工作

來自我們滿意的客戶

我們也曾考慮其他產品,但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案,實現了企業級管理和多重驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置,而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP