使用遠端桌面軟體隨時隨地安全工作

輕鬆遠端存取工作電腦
Splashtop 遠端桌面軟體可讓您從任何裝置存取和控制功能強大的工作計算機，包括 Windows 或 Mac 筆記型電腦、Chromebook、iOS 和 Android 裝置。
成功連接後，即可體驗直覺式使用者介面和快速、安全的遠端連接。即使您不在辦公室，也像是身在辦公室一樣快速便捷。
Splashtop 受到頂尖公司和機構的信賴
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我們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置，而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
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Splashtop 具有無與倫比的效能，在我們用過的裝置上均可順暢運作，並且遵循嚴格的安全程序，確保我們的遠端連線和資料安全無虞。此外，Splashtop 客戶服務團隊完全就是神隊友，使 Splashtop 穩居我們心目中遠端存取軟體首選的寶座。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
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COVID-19 讓眾人重新思考處理事務的各個方面，並更加著重居家辦公。如果您是公司裡的工程師，那麼解決整個組織機構中存取電腦的問題是首要之務。Splashtop 不僅解決了這個問題，而且還容易上手。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
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混合工作環境就是未來。即使在 COVID-19 之後，我們仍將繼續利用 Splashtop 為員工提供在家辦公的選擇…Splashtop 與我們使用的 SAML 身份驗證系統相容，我們非常喜歡這一點！通過統一身份驗證，我們降低系統操作成本。
Shinnosuke Suzuki 先生，khara, Inc. 公司辦公室、技術主管
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我們正在尋找一種遠端存取解決方案，使我們能夠透過遠端存取桌面在家工作……我們發現 Splashtop 是正確的工具，因為它價格具有競爭力、使用簡單，並且包含滿足我們獨特需求的所有功能。
奧利維爾·帕拉特，首席建築師兼負責人， Olivier Palatre Architects
Splashtop 主要功能
出色效能
高畫面更新率，高達 60 fps 的 4K 串流以及 iMac Pro Retina 5K 串流，還可享低延遲與設定微調功能。
支援各式各樣裝置
主動遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置皆可存取。您也可以存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等的虛擬裝置和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。
容易部署
透過自訂套件部署、分享安裝連結，或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 大量發佈。
安全防禦
安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。
使用者存取和群組管理
指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。