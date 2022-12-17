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使用遠端桌面軟體隨時隨地安全工作

使您的團隊可以使用安全的遠端存取軟體在家工作

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

輕鬆遠端存取工作電腦

Splashtop 遠端桌面軟體可讓您從任何裝置存取和控制功能強大的工作計算機，包括 Windows 或 Mac 筆記型電腦、Chromebook、iOS 和 Android 裝置。

成功連接後，即可體驗直覺式使用者介面和快速、安全的遠端連接。即使您不在辦公室，也像是身在辦公室一樣快速便捷。

Splashtop 受到頂尖公司和機構的信賴

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

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提供 1 個授權使用者

Remote Access Solo

最多可存取 2 台電腦

NT$192/月

按年收費 NT$2,300

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適合個人和小型團隊

Remote Access Pro

每份授權最多可以遠端存取 10 台電腦

最低 NT$258 起/月

按年收費 NT$3,090

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適合企業和進階使用者

Enterprise

享受進階功能，例如單一登入、精細控制功能、USB 裝置和觸控筆重新導向等！

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客戶推薦

我們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置，而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

客戶推薦

Splashtop 具有無與倫比的效能，在我們用過的裝置上均可順暢運作，並且遵循嚴格的安全程序，確保我們的遠端連線和資料安全無虞。此外，Splashtop 客戶服務團隊完全就是神隊友，使 Splashtop 穩居我們心目中遠端存取軟體首選的寶座。

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

客戶推薦

COVID-19 讓眾人重新思考處理事務的各個方面，並更加著重居家辦公。如果您是公司裡的工程師，那麼解決整個組織機構中存取電腦的問題是首要之務。Splashtop 不僅解決了這個問題，而且還容易上手。

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

客戶推薦

混合工作環境就是未來。即使在 COVID-19 之後，我們仍將繼續利用 Splashtop 為員工提供在家辦公的選擇…Splashtop 與我們使用的 SAML 身份驗證系統相容，我們非常喜歡這一點！通過統一身份驗證，我們降低系統操作成本。

Shinnosuke Suzuki 先生，khara, Inc. 公司辦公室、技術主管

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

客戶推薦

我們正在尋找一種遠端存取解決方案，使我們能夠透過遠端存取桌面在家工作……我們發現 Splashtop 是正確的工具，因為它價格具有競爭力、使用簡單，並且包含滿足我們獨特需求的所有功能。

奧利維爾·帕拉特，首席建築師兼負責人， Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Splashtop 主要功能

Performance icon

出色效能

高畫面更新率，高達 60 fps 的 4K 串流以及 iMac Pro Retina 5K 串流，還可享低延遲與設定微調功能。

Devices icon

支援各式各樣裝置

主動遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置皆可存取。您也可以存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等的虛擬裝置和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。

Deployment icon

容易部署

透過自訂套件部署、分享安裝連結，或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 大量發佈。

Security lock icon

安全防禦

安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。

Secure remote access management icon

使用者存取和群組管理

指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。

常見問題

如果需要存取 10 台以上的電腦怎麼辦？
一次可以存取多少台電腦？
可以多個使用者存取同一台電腦嗎？
如何升級或加入現有的訂閱方案？
是否提供月繳的訂閱方案？
使用者是什麼？

資源

入門指南 →

詳細功能清單 →

資料表 →

準備開始使用了嗎？

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