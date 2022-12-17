使用遠端桌面軟體隨時隨地安全工作

輕鬆遠端存取工作電腦
Splashtop 遠端桌面軟體讓您可以從任一裝置 (包括 Windows 或 Mac 筆記型電腦、Chromebook、iOS 和 Android 裝置) 存取並控制功能強大的工作電腦。
成功連接後，即可體驗直覺式使用者介面和快速、安全的遠端連接。即使您不在辦公室，也像是身在辦公室一樣快速便捷。
Splashtop 受到頂級公司&機構的信任
來自我們滿意的客戶
「我們正在尋找一種遠端存取解決方案，該解決方案讓我們可以透過遠端存取桌上型電腦進行居家辦公。我們發現 Splashtop 是正確的工具選擇，因為它具有價格競爭力，易於使用且包含滿足我們的獨特需求的所有功能。」
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
來自我們滿意的客戶
我們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置，而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
來自我們滿意的客戶
Splashtop 具有無與倫比的效能，在我們用過的裝置上均可順暢運作，並且遵循嚴格的安全程序，確保我們的遠端連線和資料安全無虞。此外，Splashtop 客戶服務團隊完全就是神隊友，使 Splashtop 穩居我們心目中遠端存取軟體首選的寶座。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
來自我們滿意的客戶
COVID-19 讓眾人重新思考處理事務的各個方面，並更加著重居家辦公。如果您是公司裡的工程師，那麼解決整個組織機構中存取電腦的問題是首要之務。Splashtop 不僅解決了這個問題，而且還容易上手。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
來自我們滿意的客戶
「複合式工作環境是未來趨勢。即使在 COVID-19 之後，我們仍將繼續使用 Splashtop 為工作人員提供居家辦公的選項… Splashtop 整合了我們使用的 SAML 身份驗證系，簡直太完美了！透過整合身份驗證，我們降低了系統營運成本。」
Mr. Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.
來自我們滿意的客戶
「我們正在尋找一種遠端存取解決方案，該解決方案讓我們可以透過遠端存取桌上型電腦進行居家辦公。我們發現 Splashtop 是正確的工具選擇，因為它具有價格競爭力，易於使用且包含滿足我們的獨特需求的所有功能。」
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
來自我們滿意的客戶
我們也曾考慮其他產品，但是 Splashtop 提出具有競爭力的解決方案，實現了企業級管理和多重驗證。Splashtop 讓我們能夠充分運用功能強大且預先建置完成的裝置，而使用者也得以存取日常使用的桌上型電腦。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
Splashtop 主要功能
高性能
進階效能基礎架構透過互動式高畫質影片和音訊連線以及高達 60 fps 的畫面更新速率，以超低延遲率支援遠端存取。
不限裝置
即使在旅途中也可以保持連線！從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器/Chromebook 主動遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦，也可以從同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 上的虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。只需在進行遠端操作的所有裝置上安裝免費的 Splashtop Business 應用程式即可。
容易部署
建立自訂部署方案並自行安裝、分享安裝連結或使用 msi 或 exe 進行大規模部署，並透過 GPO、Intune、JAMF 或 RMM 有效進行發佈。
安全防禦
安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。
使用者存取管理與電腦分組
邀請擁有指定團隊角色的使用者。將使用者和/或端點分組，更加有效進行管理。可以在單一等級或透過群組設定來指定使用者/電腦存取權限。
常見問題
如果需要存取 10 台以上的電腦怎麼辦？
只要增加更多的使用者授權即可。2 個使用者授權最多可以提供 2 位使用者存取總共 20 台電腦。10 個使用者授權可以存取總共 100 台電腦。如果您是提供電腦支援服務的 IT 專業人士，建議您選購 Splashtop SOS。如果是 MSP 支援的其他客戶，建議您選購 Splashtop Remote Support。
一次可以存取多少台電腦？
您可以在一台電腦上一次存取任何一台或所有電腦 (Solo 最多可以存取 2 台，Pro 最多可以存取 10 台)。從行動裝置一次可以存取 1 台電腦。
可以多個使用者存取同一台電腦嗎？
可以。使用 Business Access Pro 時，所有使用者和電腦必須在同一個帳戶下。例如，帳戶下有 2 位使用者，每位買了 1 個 Pro 訂閱，他們可以存取 2×10=20 台電腦。可以設定使用者可以存取那些電腦，這 2 位使用者甚至可以同時遠端存取同一台電腦。
如何升級或加入現有的訂閱方案？
在 my.splashtop.com 網路控制台的右上角按一下您的名字，然後選取訂閱。
是否提供月繳的訂閱方案？
不，我們只提供年度帳單。我們的訂閱都是按年計費的，因此我們可以提供最低的價格。
使用者是什麼？
使用者是指以電子郵件地址登入 Splashtop 帳戶的個人。例如 Bob 購買了 1 個訂閱，則 Bob 最多可以存取 10 台遠端電腦，如果 Vivian 也想遠端存取電腦，那麼 Vivian 也需要購買 1 個訂閱。