Splashtop 跨平台遠端存取連接使您可以從 PC 訪問 Mac 並像坐在 Mac 前一樣進行遠端控制。

儘管 Mac 電腦和 Windows PC 在不同的操作系統上運行，但您仍然可以使用 PC 通過 Splashtop 遠端存取 MacOS 電腦。

使用 Splashtop，您永遠不會感到與 Mac 斷開連接。 您將能夠從世界任何地方遠程訪問它。 另外，您不需要其他 Mac 或 Apple 設備即可訪問 Mac。 您可以使用任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取 Mac。

與其他遠端存取工具不同，Splashtop 完全跨平台，並且在訪問 Mac 電腦時提供相同的功能，高性能連接和安全性。

以下是免費開始使用 Splashtop 的方法，在幾分鐘內進行設置，並隨時使用它從 PC 遠端存取 Mac。

如何從 PC 遠端存取 Mac

第 1 步 — 創建您的免費帳戶

通過開始免費試用 Splashtop 來創建您的帳戶Business Access。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。 SplashtopBusiness Access 是從任何設備訪問電腦的理想遠端桌面解決方案。

步驟 2 — 在 Mac 上下載 Splashtop Streamer

Streamer 應用程式讓您可以從另一台裝置遠端存取 Mac。在 Mac 電腦上安裝 Streamer 應用程式。

第 3 步 — 在您的電腦上下載 Splashtop 商務應用程式

Splashtop 商務應用程式是您將在 PC 上用來遠端連接到 Mac 的應用程式。在 PC 上安裝該應用程序。

步驟 4 — 從 Splashtop Business 應用程式啟動遠端連接

現在您已完成設定！無論何時要遠端連接到 Mac，都可以在 PC 上打開 Splashtop 商務應用程式，然後選擇要遠端存取的 Mac 電腦以啟動連接。

然後，您將看到 Mac 計算機的屏幕，並能夠實時遠程控制它。

為什麼使用 Splashtop 適用於 Mac 遠端存取

您正在從 PC 進行遠端處理並不重要。 使用 Splashtop，您將能夠在遠端連接中利用MacOS操作系統的所有功能。 您將可以訪問所有文件，並能夠遠程運行 Mac 上的任何軟件應用程序。

如前所述，許多遠端存取產品在訪問 Mac 電腦時都不提供功能奇偶校驗。 但是，使用 Splashtop，您將可以在遠端處理 Mac 時享受所有主要功能，包括拖放文件傳輸，遠端列印，會話記錄等。

您也可以在本機喇叭上聽到遠端 Mac 電腦的音訊。 Splashtop 是少數提供 Mac 遠端電腦聲音的遠端存取平台之一。

Splashtop 由於其安全性，易用性和高性能的遠端連接，始終獲得最佳的用戶評論分數。