顯示聲音/音頻的 Mac 遠端桌面

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透過高清流媒體和聲音享受與 Mac 電腦的高效能遠端桌面連接。立即免費試用 Splashtop！

儘管有幾種遠端桌面工具可以遠端存取 Mac，但大部分工具都無法將聲音從遠端 Mac 電腦正確傳輸到本機裝置。

這對於使用者 (尤其是需要聽到遠端 Mac 電腦音效的遠端工作人員和學生) 來說，這可能是一個大麻煩。例如，影片和聲音編輯工具必須即時收聽音效才能進行口型同步。

如果您是個人使用者，或者是擁有多個使用者的組織部門，需要遠端存取 Mac 電腦，那麼您需要一個可以同時存取 Mac 和傳送音效的工具。

最佳 Mac 遠端桌面音訊支援 – Splashtop

透過 Splashtop，您可以快速遠端連接 Mac 電腦，並享受附帶聲音的高品質串流。

Splashtop 讓您可以從任一電腦、平板電腦或行動裝至遠端控制 Mac 電腦。不僅可以存取 Mac 電腦上的任何檔案和應用程式，還可以即時聽到 Mac 發出的聲音。

從另一裝置遠端控制 Mac 電腦時，您會感覺好像就坐在前面一樣。

「市面上提供眾多 [遠端桌面] 選項。我們曾用過其中一款，但無法傳送聲音。只有從另一台 Mac 連接到 Mac 時，某些功能才會運作。幸好我找到了 Splashtop，安裝在幾台 Mac 上，並在自己的電腦上進行了測試，聲音功能運作良好，對此我感到非常興奮！」 – Lenawee 中學學區 Mats Holm

「我們非常開心使用了 Splashtop，因為它是 Mac 最佳解決方案。」 – Lenawee 中學學區 Nicholas Adams

立即免費試用 Splashtop

立即開始免費試用 Splashtop Business Access，即可從 Mac 取得最佳遠端桌面的聲音功能。

Splashtop Business Access 讓您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。無需信用卡或履約承諾即可開始免費試用。

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如果您是需要遠端桌面軟體來支援使用者遠端工作的商業組織，請查看 Splashtop 提供的居家辦公大量採購折扣

如果您的學區、學院或其他教育機構，需要讓教職員工和/或學生遠端存取校內實驗室電腦，請參閱 Splashtop 遠端實驗室相關產品資訊

「學生沒有足夠強大的電腦來處理我們要求他們完成的所有成果。例如，利用影像編輯，學生要做到 4k，甚至達到 8k，而他們的 MacBook Pro 無法處理。他們需要借助校內實驗室中的 iMac Pro，學生們可以透過遠端存取來完成作品，毫無問題。」 – 韋恩州立大學 Chris Gilbert

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