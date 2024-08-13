The #1 Remote Desktop App - Splashtop

使用 Splashtop 遠端桌面應用程式大幅提高效率
感覺就像您坐在遠端電腦前，同時從另一台裝置實時控制它。在透過遠端桌面連接工作時，您還將獲得所有主要功能，以提高您的工作效率。
深受全球各地使用者信賴：滿分五星的 Splashtop 遠端桌面應用程式
超過 3,000 萬用戶正在享受 Splashtop 屢獲殊榮的高效能遠端桌面產品。Splashtop Business 獲得了Apple App Store （4.8 顆星）和Google Play Store （4.7 顆星）的最高評價。
除了個人使用者之外，Splashtop 也是全球組織值得信賴的遠端桌面解決方案，包括 AT&T、Toyota、哈佛大學、State Farm、S&P Global 以及 20 萬家企業和政府機構。
在所有設備上獲取該應用程序
Splashtop 會跨平台運行，可在您使用的作業系統上使用。在您想要用來存取遠端電腦的任何電腦、平板電腦或行動裝置上下載Splashtop 遠端桌面應用程式。
無需再擔心隨身攜帶電腦，或確保您的個人裝置具有正確的作業系統 - Splashtop 支援任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置。
透過好用的遠端桌面應用程式簡化遠端工作
隨時隨地存取您的所有應用程式和檔案
有了 Splashtop，遠端工作會容易得多。您將能夠存取遠端電腦上的所有檔案和應用程序。運行任何應用程序，包括 Microsoft Office 程序（如 Word 和 Excel）、Adobe Creative Suite 工具（如 Photoshop）、視頻編輯軟體、CAD/CAM 等。
提高效率的主要功能
主要功能包括拖放檔案傳輸、終端打印、多對多螢幕支援、遠端重新啟動、連線錄製等，將幫助您在存取終端桌面時保持工作效率。