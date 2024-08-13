The #1 Remote Desktop App - Splashtop

跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

排名第一的遠端桌面應用程式 - Splashtop

適用於任何計算機、平板電腦和行動裝置

免費試用查看定價

探索終極的遠端桌面應用程式

  • 快速可靠又安全的遠端連接

    Splashtop是最好的遠端桌面應用程序，因為它為您提供從任何設備到遠端電腦的快速、可靠且安全的遠端連接。 您將始終可以透過 Splashtop 存取您的電腦。

  • 隨時隨地存取您的電腦

    從任何地方、任何裝置體驗最佳的終點桌面連接- 幾乎就像您親自使用遠端電腦一樣！

  • 簡單的設定和直觀的介面

    輕鬆設定的直覺式使用者介面，讓您輕而易舉遠端控制桌面。Splashtop 擁有數以千計的五星評價！

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

使用 Splashtop 遠端桌面應用程式大幅提高效率

感覺就像您坐在遠端電腦前，同時從另一台裝置實時控制它。在透過遠端桌面連接工作時，您還將獲得所有主要功能，以提高您的工作效率。

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

深受全球各地使用者信賴：滿分五星的 Splashtop 遠端桌面應用程式

超過 3,000 萬用戶正在享受 Splashtop 屢獲殊榮的高效能遠端桌面產品。Splashtop Business 獲得了Apple App Store （4.8 顆星）和Google Play Store （4.7 顆星）的最高評價。

除了個人使用者之外，Splashtop 也是全球組織值得信賴的遠端桌面解決方案，包括 AT&T、Toyota、哈佛大學、State Farm、S&P Global 以及 20 萬家企業和政府機構。

在所有設備上獲取該應用程序

Splashtop 會跨平台運行，可在您使用的作業系統上使用。在您想要用來存取遠端電腦的任何電腦、平板電腦或行動裝置上下載Splashtop 遠端桌面應用程式

無需再擔心隨身攜帶電腦，或確保您的個人裝置具有正確的作業系統 - Splashtop 支援任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置。

透過好用的遠端桌面應用程式簡化遠端工作

隨時隨地存取您的所有應用程式和檔案

有了 Splashtop，遠端工作會容易得多。您將能夠存取遠端電腦上的所有檔案和應用程序。運行任何應用程序，包括 Microsoft Office 程序（如 Word 和 Excel）、Adobe Creative Suite 工具（如 Photoshop）、視頻編輯軟體、CAD/CAM 等。

提高效率的主要功能

主要功能包括拖放檔案傳輸、終端打印、多對多螢幕支援、遠端重新啟動、連線錄製等，將幫助您在存取終端桌面時保持工作效率。

TrustRadius 客戶評論：Splashtop 的遠端桌面應用程式最優秀


立即免費試用 Splashtop 遠端桌面應用程式！

免費試用與我們聯繫

資源

Windows的遠端桌面

Mac的遠端桌面

Android 遠端桌面

如何設定遠端桌面

iPad 的遠端桌面

iPhone 遠端桌面

安全遠端桌面概述

常見問題

如何取得遠端桌面連接應用程式？
我可以使用遠端桌面應用程式，從手機存取 PC 嗎？
使用遠端 PC 應用程式安全嗎？
如何啟用 Splashtop 遠端桌面應用程式？
透過 Wi-Fi 使用遠端桌面應用程式安全嗎？