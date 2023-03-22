使用您的 Mac 可以使用 Splashtop 隨時隨地遠端控制 Windows 電腦。 您會覺得自己就像在遠程 PC 前面。

需要訪問您的電腦，但沒有隨身嗎？ 沒問題！ 使用 Splashtop 遠端桌面軟體，您可以從任何設備（包括 Mac）無縫控制您的電腦。

Splashtop 使您可以隨時連接到您的電腦。 連接後，您將從 Mac 屏幕實時看到遠程 PC 的屏幕。 然後，您可以使用 Mac 的鍵盤和鼠標遠程控制 PC，就像您親自使用它一樣。

如果您正在訪問 Windows 機器並不重要 MacOS。 Splashtop 適用於所有操作系統。

這是在幾分鐘內設置 Splashtop 的分步指南，因此您可以自由和靈活地從 Mac 控制 PC。

如何從 Mac 遠端存取電腦

步驟 1 — 建立免費 Splashtop 帳戶

通過 開始免費試用來創建您的Splashtop 帳戶Splashtop Business Access。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。 Splashtop Business Access 是從任何地方訪問 PC 的理想遠端桌面解決方案。

第 2 步 — 在您的電腦上下載 Splashtop 流媒體

流媒體應用程序使您可以從另一台設備遠程訪問 PC。在 PC上安裝流媒體應用程序 。

步驟 3 — 在 Mac 上下載 Splashtop 業務應用

Splashtop 商務應用程式可以安裝在包括 Mac 在內的任何裝置上，以遠端存取您的電腦。在Mac 上安裝該應用程序。

步驟 4 — 啟動遠端連線

只需在 Mac 上打開 Splashtop 業務應用程序，然後選擇 PC 即可在要連接時啟動遠端會話。 就是這樣！

步驟 5 — 輕鬆遠端控制您的電腦

使用 Mac，您可以開始遠程控制 PC，打開任何文件並使用 PC 上的任何應用程序。 Splashtop 的快速連接和高清質量和聲音將為您提供真正直觀的體驗。

為什麼你應該嘗試 Splashtop

無論您需要遠端工作，教育還是 IT 支持，Splashtop 都是頂級遠端存取解決方案。