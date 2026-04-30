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如何從 Mac 遠端存取和控制 PC

Trevor Jackins
閱讀時間：5 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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無論您是在家工作、旅行還是只是需要從不同位置存取辦公室電腦，能夠遠端控制您的電腦都是一個顯著的優勢。 然而，對於許多 Mac 用戶來說，由於作業系統的差異和相容性問題，存取 Windows PC 的過程可能會令人望而生畏。

遠端桌面軟體可讓您透過 Mac 在 PC 上管理檔案、執行應用程式和執行任務，而無需親自到場。 此功能對於 IT 專業人員、遠端工作人員和需要持續存取其資源的企業尤其重要。 儘管有許多好處，但在 Mac 和 PC 之間設定遠端存取通常會帶來挑戰，包括軟體相容性、網路配置和安全性問題。

了解這些痛點對於找到可靠且高效的解決方案至關重要。 在本指南中，我們將向您介紹一個可以簡化流程的強大工具：Splashtop。 透過正面解決這些挑戰， Splashtop提供了無縫且安全的端點存取體驗，確保您可以輕鬆地從 Mac 連接到 PC。

如何從 Mac 遠端存取 PC

設定從 Mac 到 PC 的遠端存取可能看起來很複雜，但只要使用正確的工具和步驟，一切就會變得簡單。 請依照以下詳細說明使用 Splashtop 建立無縫連線：

步驟 1 — 建立免費 Splashtop 帳戶

首先，請至 Splashtop 網站建立一個免費帳戶，然後註冊 Splashtop Remote Access 的免費試用版。這樣您才能設定和使用遠端存取功能。註冊過程中，請提供建立帳戶的必要詳細資訊，並驗證電子郵件地址以啟動帳戶。

第 2 步 — 在您的電腦上下載 Splashtop 流媒體

接下來，在 Windows PC 上下載 Splashtop Streamer 應用程式。 造訪Splashtop 下載頁面 並下載 版Splashtop Streamer Windows。請按照螢幕上的指示安裝應用程式。 安裝後，使用您的 Splashtop 帳戶憑證登入。 確保設定中啟用了端點訪問，以允許您的 Mac 遠端控制您的 PC。

步驟 3 — 在 Mac 上下載 Splashtop 業務應用

在 Mac 上，前往Splashtop 下載頁面並下載適用於 Mac 的 Splashtop Business 應用程式。 按照提供的說明安裝應用程式。 安裝後，打開應用程式並使用您在 PC 上使用的相同 Splashtop 帳戶憑證登入。 這會同步您的裝置並為遠端存取做好準備。

步驟 4 — 啟動遠端連線

安裝並設定這兩個應用程式後，在 Mac 上開啟 Splashtop Business 應用程式。 您應該會看到您的 Windows PC 被列為可用裝置。 按一下您的 PC 名稱以啟動端點連線。 這將啟動端點連線，使您的 Mac 連接到您的 PC。

步驟 5 — 輕鬆遠端控制您的電腦

連接後，您現在可以從您的 Mac 控制您的 PC，就像您身處其前一樣。使用你的 Mac 無縫地存取檔案、執行應用程式，並在你的 PC 上執行任務。Splashtop 介面設計為使用者友好，確保流暢且高效的遠端存取體驗

透過遵循這些詳細步驟，您可以輕鬆設定並使用Splashtop從 Mac 遠端存取您的 PC，從而實現高效且安全的端點存取。

從 Mac 遠端存取 PC 的優點

利用遠端存取從 Mac 操控 PC，可以提高生產力、彈性和效率。主要優點如下：

  • 隨處辦公：無論是在家、在辦公室，還是外出，您都能從 Mac 存取 Windows PC，確保工作流程順暢無阻。

  • 使用僅適用於 Windows 的應用程式：執行 macOS 上沒有的 Windows 軟體，例如專門的商務、工程或設計應用程式。

  • 不用傳輸檔案：直接在遠端 PC 上開啟、編輯及儲存檔案，無須耗費心力跨裝置傳輸檔案 (不過，Splashtop 還是有支援檔案傳輸)！

  • 多螢幕支援：從您的 Mac 檢視和控制多個 PC 螢幕畫面，讓多工處理更加輕鬆、有效率。

  • 安全可靠的連接：有了像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案，連接均會獲得加密，確保資料的隱私與安全。

採用遠端存取讓 Mac 使用者得以發揮最佳效率，並克服使用 Windows PC 操作時的平台限制。

從 Mac 遠端存取時如何保護您的 PC

How to Ensure Secure Mac to PC Remote Access

從 Mac 遠端存取 PC 時確保 PC 的安全對於保護您的資料和隱私至關重要。 Splashtop具有強大的安全功能，可讓您高枕無憂，確保安全且安全的端點存取體驗。 請遵循以下最佳實踐來增強安全性：

1.使用強密碼

為您的 Splashtop 帳戶和 PC 建立強大且獨特的密碼。 避免使用容易猜測的資訊。

2.啟用雙重驗證（Dual valid）

為您的Splashtop帳戶啟動雙重驗證。 除了密碼之外，還需要第二種形式的驗證，例如發送到您的行動裝置的代碼，從而增加了額外的安全層。

3.保持軟體更新

定期更新 Mac 和 PC 以及作業系統上的 Splashtop 應用程式。 更新通常包括防止漏洞的重要安全性修補程式。

4.利用Splashtop安全功能

Splashtop提供內建安全功能，例如連線加密和裝置驗證。 這些功能有助於確保只有授權使用者才能存取您的遠端會話，從而保護您的資料免遭未經授權的存取。

透過執行這些步驟並利用 Splashtop 的全面安全功能，您可以確保從 Mac 遠端存取時 PC 保持安全，從而提供可靠且安全的遠端存取體驗。

使用Splashtop體驗安全、快速且功能豐富的端點訪問

無論您需要 遠端工作 、教育還是 IT 支持，Splashtop 都是頂級 遠端存取解決方案 。

  • 安全 - 有了 Splashtop，您的裝置、資料和隱私均安全無虞。所有遠端連線均受 TLS (包括 TLS 1.2) 和 256 位元 AES 加密保護。裝置驗證和雙重驗證等進階安全功能任您使用。

  • 響應 -沒有更多笨重的平台或滯後的遠程連接。 Splashtop 速度快，這意味著您可以在從 Mac（或任何其他電腦，平板電腦和移動設備）訪問 PC 時高效地工作。

  • 主要功能拖放檔案傳輸、遠端列印、連線錄製等頂級功能，幫助提升您在遠端連接到電腦時的生產力。

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