以下是使用 Splashtop 通過互聯網遠端訪問另一台電腦的方法。

您是否曾經想使用您的電腦，但是沒有在您面前使用它？

幸運的是，遠端存取軟體使您可以從另一台設備連接到電腦並對其進行控制，就像坐在電腦前一樣。

有時遠程訪問很方便，而有時遠程訪問是真正的救命稻草。 如今，由於我們中的許多人都在遠端工作，因此擁有一種可靠的方式來在家中或旅途中遠端訪問我們的工作計算機變得越來越重要，這樣我們就可以完成工作。 對於希望為學生提供對學校計算機的遠端訪問的大學和 K-12 學校來說，這也變得很重要。

使用Splashtop Business Access之類的遠端桌面應用程式，您可以隨時從任何其他設備遠端查看和控制電腦。

最棒的是一旦您將 Splashtop 設置完成，只要按一下就可以輕鬆啟動遠端桌面連接。

這是您可以使用Splashtop遠端存取電腦的方法。

如何免費設置Splashtop遠端電腦存取權限：

設置完畢後，您可以在需要時存取和遠端控制電腦！

如何遠端存取您的電腦：

在筆記本電腦，平板電腦或移動設備上打開Splashtop Business App，然後只需單擊您要遠端存取的電腦即可啟動快速，安全的遠端存取連線。

無論是在控制Mac的PC上，在Mac上存取PC的Mac還是在iPhone上擁有對桌面的完全存取權限的iPhone，都可以像坐在遠端電腦前一樣體驗存取。 Splashtop無縫跨平台工作

連接後，您可以存取遠端電腦上的任何文件或應用程式。

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