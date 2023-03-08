利用 Splashtop 防毒加強安全性

Splashtop防毒附加元件價
端點數量
使用 Splashtop 保存！
5-100
$1.20/端點/月 ($1.50值)
101-3000
$0.99/端點/月 ($1.50值)
3000+
為什麼選擇 Splashtop 防病毒
適用於MSP的Bitdefender Cloud Security具有許多功能，可以保護用戶和網路免受在線和離線威脅。
- 保護您的業務、降低網路攻擊的風險，並改善安全狀態
- 從 Splashtop 的遠端存取和支援解決方案中無縫管理和部署防病毒
- 以具競爭力的價格獲得即時端點保
主要功能
無訊息安裝/解除安裝
在端點上輕鬆安裝 Splashtop 防病毒軟件，並在 Splashtop 控制台中獲得有關威脅的通知，而無需任何用戶交互。
自訂原則
為特定電腦和群組設定自訂的防毒策略
防惡意程式
排程快速或全按需掃描，並啟用存取掃描，即時防範惡意軟體。
進階威脅控制
使用 Bitdefender 的啟發式評分算法持續監視應用程序和流程，以在與風險相關聯之前檢測公開已知的以及新的威脅。
裝置掃描
防止來自外部 USB 設備和 CD/DVD 媒體的敏感數據洩露和惡意軟件感染。
網站流量安全
運用防火牆、防網路釣魚和流量掃瞄來封鎖未經授權的連線嘗試，並保護使用者免於遭受詐騙網站或惡意內容 (例如間諜軟體或病毒)
白名單&排除
將檔案、資料夾、程序、延伸模組和 URL 新增至白名單，並將其排除在防威脅和反網路釣魚引擎掃描之外
警示&記錄
檢視每個裝置的防護狀態和記錄的威脅，並在偵測到或封鎖威脅時即時收到通知
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高級威脅安全
獲得利用機器學習的額外安全層。 HyperDetect將發現駭客工具，發現網路漏洞，阻止來自可疑網站的流量等等。 沙箱集成到每個端點中，允許 Bitdefender 徹底檢查檔而不會損害您的電腦。
端點檢測和回應
獲取防止已知網路攻擊的工具，並以組織級效率規避和回應複雜的攻擊。 它側重於擴展威脅檢測、重點調查和有效回應。
電子郵件安全
獲得託管 cloud 即時郵件保護，抵禦垃圾郵件和網路釣魚嘗試，同時獲得全面的電子郵件安全性，抵禦電子郵件威脅、冒充攻擊、CEO 欺詐、勒索軟體等。
補丁管理
通過自動化補丁管理增強安全性並降低軟體和應用程式中潛在漏洞的風險。 使軟體應用程式保持最新狀態，並查看整個 Windows 電腦的補丁狀態的完整清單。
全盤加密
獲得相容的全磁碟加密，並遠端管理固定磁碟、桌上型機和筆記型電腦上的啟動卷和非啟動卷的加密密鑰。
交換
獲得針對垃圾郵件和網路釣魚嘗試的即時本地郵箱保護，同時獲得全面的電子郵件安全性，抵禦電子郵件威脅、冒充攻擊、CEO 欺詐、勒索軟體等。
虛擬環境的安全性
獲得全面的集成，為Citrix，Nutanix，VMware等虛擬環境以及Amazon和Azure等公共雲提供安全性。
每年，網路攻擊造成企業數百萬美元的損失
確保您的設備和用戶安全從未如此重要