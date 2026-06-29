前5個遠端桌面軟體功能

您應該關注遠端桌面軟體的哪些特點？以下是遠端桌面解決方案應具備的 5 大功能。
如果您正在考慮使用遠端桌面軟體來幫助您遠端連接到電腦和設備，請確保您的選擇包括所有頂級遠端桌面功能。如果不這樣做，當您不在辦公室或在旅途中時，您可能會發現自己無法執行需要做的事情。
1：跨平台支援
也許您有一台PC台式機在工作，一台Mac在家裡。或者，也許您的工作電腦是Mac，並且您使用Android智能手機旅行。借助Splashtop中提供的跨平台支持，您可以從任何設備存取和遠端控制電腦。
您可以從任何具有Splashtop的Windows，Mac，iOS，Android甚至Chromebook裝置存取Windows，Mac和Linux電腦。
2：高性能連接
在尋找頂級遠端桌面功能時，要注意高速、低延遲的連接。當你嘗試遠端控制電腦時，最不想遇到的就是延遲的連接。
Splashtop 提供高清連接 ，讓您感覺自己就在電腦前。 您將看到遠端電腦的屏幕，聽到來自它的聲音，並能夠即時控制它。 您甚至可以運行視頻和音訊製作工具，因為 Splashtop 可以通過遠端連接流式傳輸 4K 視頻，並且速度足夠快，可以實現口型同步。
3：易於管理
無論您是要為自己還是整個團隊尋求遠端存取，要尋找的首要任務之一就是易於管理。借助Splashtop，您可以在幾分鐘之內將軟體快速安裝到希望存取的每台電腦和要使用的每台設備上。
Splashtop Web控制台使設置和管理大型團隊以及用戶和電腦組變得非常容易。
4：安全性
無論您是登錄到工作計算機還是家庭計算機，安全性都是任何遠端連接的關鍵部分。 借助 Splashtop 的 256 位 AES 加密和設備身份驗證，您可以專注於您的工作，知道您的資料和連接是安全的。
此外，Splashtop 亦提供了多種領先業界的安全功能和措施。
5：提高生產力的工具
當您遠端存取另一台電腦時，您還將需要完成工作所需的所有工具。能夠控制您的電腦很棒，但是如果您需要文件或具有遠端列印功能，該怎麼辦？ Splashtop具有內置的提高生產力的工具。遠端連線激活後，您可以記錄您的連線，傳輸文件，遠端列印，一次查看多個監視器，向另一端的用戶發送消息等。
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