快速無摩擦：中小型企業通過遠端訪問和支持取勝

2020 年及其所有挑戰開始了混合工作的競賽。 現在，在遠端工作的人比以往任何時候都多。 2020 年 PEW 對美國成年人的研究表明 “冠狀病毒如何改變美國人的工作方式” 發現，在 冠狀病毒爆發之前，只有 20 % 的美國人在家工作， 57% 的人希望在冠狀病毒爆發結束后在家工作。 有鑒於此，許多中小型企業知道他們必須迅速採取行動，以保持混合員工的績效、生產力、安全性和支援。
面對混合工作挑戰想要旗開得勝，最簡單的方法是什麼？使用簡單而安全的遠端存取與支援解決方案。釐清需求之後，採用一個快速和無負擔的產品。
以下是要點...以及一些需要考慮的街頭法律附加功能：
您的發動機應與重要部件一起運行
沒有什麼比引擎蓋下裝有必需品的汽車更快、更無摩擦的了。 在遠端工作領域，這意味著為您的員工提供 遠端訪問 和 遠端支援。 畢竟，當您的員工遠端工作時，IT 無論如何都需要提供兩者。 您可以通過按需遠端支援簡化説明台工作流程，並使用高性能遠端訪問使員工能夠在家工作而不會受到任何影響。
為什麼中小型企業會通過獨立於遠端支援來獲取和運行遠端訪問來增加複雜性？ 這就像做兩次進站——一次是發動機問題，一次是輪胎更換。
歡迎所有街頭合法設備
多米尼克·托雷托（Dominic Toretto）會告訴一個擁有獨特騎行的街頭賽車手他無法競爭嗎？ 哎呀，不，您的IT團隊也不應該。 無摩擦的遠端訪問和支援解決方案對設備類型沒有限制，使 BYOD（自帶設備） 更加有效。 這樣，您的員工就可以運行他們想要的任何設備，而不會危及安全性或性能。
支援任何設備？ 沒錯。 這場競賽的領導者將其稱為「有人參加的支援」。 使用有人值守的支援，您的IT團隊是最終的維修人員;他們可以從任何位置修復損壞的設備。 突然之間，您可以在任何最終使用者的工作或個人設備（包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備）上為他們提供支援，只要他們需要説明。 幫助台團隊只需控制最終使用者的設備進行故障排除，就像他們親自「在賽道上」一樣。
高性能附加元件安裝在引擎蓋下
許多遠端訪問解決方案在高性能工作站和特殊應用程式的壓力下崩潰，例如媒體和娛樂中使用的應用程式。 您的最終使用者體驗應該是高性能的，即使您使用 120 GB RAM 或 Quadro RTX 8000 等顯卡提升功率也是如此。 更不用說其他好東西了，比如Maya，Nuke，Adobe Suite，Toon Boom，Modo等軟體。
在購買遠端訪問乘車之前，請確保地理位置分散的用戶和系統在很遠的距離內以高水平運行。 中小型企業負擔不起在越野時發生故障或耗盡汽油的解決方案。
比防滾架更好的安全性
就其本質而言，遠端訪問 比VPN安全得多，因為您的員工無法抓住“引擎蓋下”的東西並在黑市上出售零件。 邪惡的駭客團夥也不能。 至少，理想的遠端訪問和支援解決方案應提供具有AES 256位加密的2FA，TLS 1.2。 它還應滿足SOC 2等合規性標準，具有 單點登錄集成、精細許可權控制和基於組的訪問許可權。
我們將在這裡吹響我們自己的喇叭，因為 Splashtop 提供了所有這些以及更多。 我們甚至成立了自己的安全諮詢委員會，因為我們相信 安全 是永遠不會“完成”的事情。 在 Splashtop，我們在每一步都優先考慮 渦輪增壓的安全性 。
在提交之前試一試
無摩擦的用戶體驗始於您要評估遠端訪問和支援解決方案的時間。 您的供應商應該允許你試一試。 閱讀並詢問有關用戶體驗的詳細資訊，從一開始，包括試用到實際獲得許可證的簡單和快速程度。
您還應該能夠輕鬆修改您的騎行。 例如，在 Splashtop，當您需要將“乘客”添加到“車輛”時，只需按兩下“添加使用者”，即可立即進行更改。
用於管理所有設備的配速車
遠端存取解決方案應允許您同時管理和計劃所有託管設備的更新。 此外，您應該能夠選擇這樣做的時間和日期。 我們擁有相當多 的中小型企業陣容 ，他們使用此方便的Splashtop功能管理其大部分IT基礎架構。
Splashtop 認識到每個團隊都有自己的風格，可能想要修改庫存功能。 因此，我們提供可配置的警報。 現在，您可以決定有關設備狀態、軟體安裝、記憶體使用方式、Windows 事件日誌等警報的理想配置。
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