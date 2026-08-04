隨著奧密克戎的肆虐，您的公司如何輕鬆轉向靈活工作？

世界似乎處於不斷變化的狀態，但您的公司不必如此。 瞭解如何通過採用下一代遠端訪問解決方案輕鬆轉向靈活工作。
如果您的公司與幾乎所有行業和地區的許多其他公司一樣，那麼您被迫在 COVID 時代編寫並重寫您的複職計劃。
就在最近， Apple、DocuSign、高盛、摩根士丹利和許多其他行業巨頭不得不承認 COVID 毒株的令人困惑的演變，並再次推遲他們的辦公室返回日期。 對於一些人來說，這是第四次這樣做。 為了應對奧密克戎， 貝萊德和美國運通宣佈了為其員工擴展混合工作的計劃。
包括 DocuSign 在內的許多公司預計，由於 COVID 仍然不可預測，因此需要在退貨日期方面保持靈活性。 據《紐約時報》報導， DocuSign決定這次不給出估計的回歸日期，只是表示他們將“隨著2022年的展開重新評估計劃”。
最重要的是， Business Insider報導稱 ，“包括Zillow，Twitter，Microsoft 和Dropbox在內的公司已經取消了強制性回報，轉而允許員工永遠遠端工作。那麼，您的公司如何才能成功轉向靈活工作？
通過企業級遠端訪問保持員工工作效率
僅僅因為你周圍的世界在不斷變化，並不意味著你的公司必須如此。 事實上，通過為遠端工作者提供始終如一的高性能，您的公司可以在員工眼中贏得地位。 您可��以在員工滿意度、生產力和最終保留率方面超越其他公司。
Splashtop 客戶正在利用 2021 年對 Splashtop 產品進行的令人印象深刻的 性能增強 。 除了即時、高速連接和多個併發會話外，創意工作者（遊戲開發人員、視頻編輯、3D 設計師和動畫師）現在還可以以高達 60 幀/秒的速度享受 4k 品質的流媒體。 這種類型的企業級可靠性和可擴充性對遠端工作人員的工作效率和滿意度大有説明。
為您的員工提供隨時隨地的親身體驗
確保您的遠端工作人員無論在哪裡工作都可以訪問辦公室計算資源。 許多遠端工作人員 無法存取遠端執行工作所需的所有軟體應用程式和檔。 他們的個人設備缺乏運行其辦公室計算機可以運行的應用程式的能力（即 CAD程式視頻編輯和圖形設計軟體）。 許可應用程式在員工的個人設備上運行或為所有員工複製相同的辦公室設置可能非常昂貴。
借助 Splashtop 的安全遠端訪問，您可以讓您的員工隨時隨地從任何設備控制他們的辦公室電腦。 這為他們提供了終極的設備和位置自由。 Splashtop 提供快速、簡單和安全的親身體驗，他們會感覺自己在辦公室電腦前。
為您的 BYOD 靈活工作策略提供簡單的遠端支援
採用自帶設備 （BYOD） 策略的公司希望採用單一平臺方法。 一種允許使用者在移動、桌上型機和筆記型電腦設備之間無縫切換的產品。 您的靈活工作解決方案應包括對 BYOD 的完全遠端支援。 如果是這樣，您的説明台將獲得適用於任何設備上運行的任何作業系統（包��括 Linux）的單一管理平臺。
在 Splashtop，我們將這項功能稱為「臨機支援」，而客戶也非常喜愛。他們的服務台會使用這項功能，支援在遠端工作時可能於公司配發裝置和個人裝置上遇到技術問題的人員。
遠端支援 在Splashtop中以優雅簡單的方式運行。 只需生成支援連結並將其發送給最終使用者即可下載並運行 SOS 應用程式。 最終使用者不再需要將會話代碼傳回。 此外，技術人員可以查看和處理顯示分配給他們的支援請求及其狀態的支援佇列。
您可信賴的安全性
Splashtop 提供 強大的安全功能 ，説明 IT 專業人員應對 2020 年代最大的挑戰——網路安全。 為了確保您靈活的工作環境安全，Splashtop 軟體具有內置的安全功能，例如 SSO（單點登錄）、MFA（多重身份驗證）、設備身份驗證和自動基礎架構更新，以與現代安全標準保持一致。
Splashtop 採用零信任方法。當員工遠端存取他們的辦公電腦或工作站時，他們是透過一個特殊的 Splashtop 連接進入的。該連接不屬於公司網路的一部分。這意味著他們只能查看和處理其遠端桌面上的資料（例如，Word 文件）。該數據從未離開企業網絡。IT 安全負責人也可以選擇啟用或停用檔案傳輸和列印功能，這是確保合規性高度推薦的策略。
當用戶獲得對其辦公室計算機、數據和應用程式的訪問許可權時，Splashtop 會提供其他功能來限制訪問並優化數據安全性。 對數據和系統的電子訪問基於許可權級別、需要知道的參數以及訪問系統的人員的明確職責分離。 訪問監視和日誌記錄都支援這種基於角色的訪問。
結論：使用Splashtop輕鬆切換到靈活工作
這是一個不斷變化的挑戰，因為 Omicron 迫使執行團隊不斷改變其公司的遠端和混合工作計劃。 人力資源管理協會（Society for Human Resource Management）總裁兼首席執行官小約翰尼·泰勒（Johnny Taylor Jr.）簡潔地 總結了保持準備的必要性：“這不會是最後一個變體，作為高管，我們最好學會不要在每次有新公告時都驚慌失措。
通過使用靈活的現代遠端訪問解決方案，您可以為接下來的任何事情做好準備。 提供一致的體驗 - 無論您的員工是在辦公室、家中還是在任何其他地點工作。
借助Splashtop，您的所有員工都可以訪問同一個物理工作站，無論他們是面對面還是遠端。 您的公司甚至不需要投資額外的基礎設施來實現遠端工作（如 VDI 或 DaaS）。 這是靈活工作場所的理想設置。