遠端存取電腦簡介
在當今互聯的世界中，能夠遠端存取電腦對個人和企業來說都是一個遊戲改變者。無論您是在排解問題、隨時隨地存取檔案，或是與不同地點的團隊成員協作，遠端存取技術都能提供無可比擬的靈活性和效率。
本指南探討了遠端存取電腦的基礎知識，強調了其主要優點，並向您介紹了可用於簡化遠端存取體驗的最佳工具。
有了 Splashtop 遠端存取軟體，只要用滑鼠按幾下，就能操控您的電腦！就算使用其他電腦、平板電腦或行動裝置，也都可以遠端操作，像親自坐在電腦前般檢視及控制您的電腦。
Splashtop 強大的遠端存取平台讓您無限制地存取您的遠端電腦。您只需要網路連接，就可以控制您的電腦、查看您的螢幕、開啟您的檔案，並使用您所有的應用程式。
在此博客中，我們將向您展示如何使用 Splashtop 遠端存取電腦。
如何遠端存取電腦
使用 Splashtop 設定和使用遠端存取相當簡單安全。請按照以下步驟進行，即可從任何地點連接您的電腦：
註冊 Splashtop：建立 Splashtop 帳戶，選擇符合您需求的方案，無論是個人使用、商務應用，還是 IT 支援，都能找到適合的方案。
安裝 Splashtop 軟體：在您想要遠端存取的目標電腦上，下載並安裝 Splashtop Streamer。在您要發起連接的來源裝置上，安裝 Splashtop 應用程式。
設定安全功能：啟用多重驗證 (MFA)、明定存取權限，並設定安全設定來保護您的遠端連接。
啟動遠端連線：在您的裝置上開啟 Splashtop 應用程式並登入，選擇您要存取的遠端電腦，然後按一下，即可啟動安全的連線。
控制和遠距工作：擁有檔案、應用程式和多螢幕的完整存取權，可彷彿親臨現場般地使用遠端電腦。
無論是遠端工作、IT 支援，還是管理主動電腦，Splashtop 都能實現順暢無阻的遠端存取。
Splashtop 遠端存取軟體支援哪些平台？
Splashtop 支持對在 Windows，Mac 和 Linux 操作系統上運行的電腦的遠端訪問。 您可以使用任何 Windows，Mac Android，iOS 和 Chromebook 設備訪問您的遠程計算機。
Splashtop 如何確保遠端存取電腦時的安全性
Splashtop 優先考慮安全性，讓您在遠端存取電腦時高枕無憂。 它採用業界領先的加密協議，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密，以在傳輸過程中保護您的資料。 多因素驗證 (MFA) 要求使用者透過其他方法驗證其身份，從而增加了額外的安全層。 Splashtop 還支援裝置身份驗證，確保只有受信任的裝置才能連接到您的帳戶。
定期安全審核以及對 GDPR 和 SOC 2 等標準的遵守進一步證明了 Splashtop 對保護使用者資料的承諾。 此外， Splashtop還提供可設定的安全性設置，使用戶能夠強制執行密碼原則、連線逾時和螢幕自動鎖定功能。
憑藉這些強大的安全措施，Splashtop 可確保您的遠端存取工作階段保持私密性和安全性，讓您能夠專注於工作，而不必擔心未經授權的存取或資料外洩。
安全遠端存取的最佳實踐
�為確保端點存取安全，請遵循以下最佳實務：
使用強密碼：為您的遠端存取帳戶建立複雜、獨特的密碼並定期變更。
啟用多重身份驗證 (MFA) ：透過在登入期間要求額外的驗證步驟來新增額外的安全層。
保持軟體更新：定期更新您的遠端存取軟體和作業系統以防止漏洞。
限制存取：僅向受信任的使用者授予遠端存取權限，並限制對敏感資料和系統的存取。
監控存取日誌：定期查看存取日誌以偵測和回應任何未經授權的存取嘗試。
利用加密：確保遠端存取會話期間傳輸的所有資料都經過加密，以防止攔截。
安全端點：使用防毒軟體和防火牆保護用於遠端存取的設備。
教育使用者：培訓使用者了解安全的重要性以及維護安全遠端存取的最佳實踐。
常見遠端存取問題故障排除：連線和效能
遠端存取有時會遇到連線和效能問題。 以下是解決這些問題的方法：
連線問題：
檢查網路連線：確保本地和遠端設備都有穩定的網路連線。 如有必要，請重新啟動路由器。
驗證防火牆設定：確保兩台裝置上的防火牆不會阻止遠端存取應用程式。
更新軟體：確保您的遠端存取軟體和網路驅動程式是最新的，以防止相容性問題。
測試不同的網路：如果可能，請切換到不同的網路以確定問題是否特定於網路。
效能問題：
最佳化頻寬使用：關閉本機和遠端裝置��上不必要的應用程式和瀏覽器標籤以釋放頻寬。
調整顯示設定：降低遠端存取軟體設定中的解析度和色彩品質以提高效能。
升級硬體：確保兩台設備都符合最佳效能的硬體需求。 如有必要，請考慮升級。
限制後台進程：停用或限制可能消耗任一裝置上資源的後台進程和更新。
使用Splashtop體驗無縫、高效能的終端訪問
擁有Splashtop意味著再也不會與電腦斷開連接。遠端存取使您可以在家中或世界任何地方自由工作。
Splashtop為您提供高清畫質，因此即使使用iPad，iPhone或Android設備，您也可以即時看到螢幕並感覺自己正坐在螢幕前。此外，您還可以使用許多出色的功能，例如拖放文件傳輸，螢幕共享等。
Splashtop 還通過 256 位 AES 加密，雙因素身份驗證和更多安全功能確保您的連接安全。 使用 Splashtop，您的信息將是安全的，並且您將遵守公司的政策。
Splashtop 讓您存取電腦不受限：沒有連線時間的限制，沒有電腦存取次數的限制，就連發起遠端連線的裝置數量也沒有限制。
如果將 Splashtop 與其他遠端桌面軟體產品相比，最物超所值的無疑就是 Splashtop。若是與功能類似的套件相比，Splashtop 的費用比 LogMeIn、TeamViewer 和 GoToMyPC 每年都便宜了數百、甚至數千美元。
Splashtop Remote Access 每月僅 NT$192 起。相較之下，LogMeIn Pro 每月最低 US$30，TeamViewer 則是每月至少 NT$1,490*。(TeamViewer 確實有免費版本，但如果系統懷疑您涉及商業用途，就會封鎖連線。歡迎在此查看 Splashtop 和 TeamViewer 的完整比較。)
Splashtop也是VPN和微軟RDP的一個很好的替代品。使用 Splashtop,您可以更可靠、更安全地遠端存取您的電腦。
立即開始免費試用，並立即嘗試遠端存取您的電腦！