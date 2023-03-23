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如何遠端存取電腦

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需要在家中訪問您的工作電腦，還是在旅途中訪問您的個人電腦？這是使用Splashtop連接到遠端電腦的方法。

如果即使您隨身攜帶電腦，始終可以訪問電腦，那不是很好嗎？

有了Splashtop，您的電腦始終都只需單擊幾下！使用任何其他電腦，平板電腦或移動設備，您都可以遠端查看和控制電腦，就像坐在電腦前一樣。

Splashtop強大的遠端存取平台使您可以無限制地訪問遠端電腦。您只需要建立互聯網連接，就可以控制電腦，查看屏幕，打開文件並使用任何應用程式。

在此部落格文章中，我們將展示使用 Splashtop 從另一台電腦、平板電腦和智慧型手機裝置存取遠端電腦有多麼容易。

Splashtop 支持哪些設備和平台？

Splashtop支持對Windows和Mac操作系統上運行的電腦的遠端存取。

至於可用於遠端控制的裝置，則可以使用任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置訪問遠端電腦。

Splashtop對電腦的遠端存取如何工作？

Splashtop通過在需要訪問的電腦上安裝Streamer應用程式來工作。可以將流光應用程式設置為在電腦打開時始終在後台運行。Streamer應用將綁定到您的Splashtop帳戶。只要電腦和Streamer應用程式正在運行，您就可以隨時啟動與電腦的遠端連接。

在另一台設備上時，您可以使用Splashtop Business應用程式或使用Chrome網路瀏覽器訪問遠端電腦。 Splashtop Business應用程式可免費用於WindowsMaciOSAndroid設備（您可以從iTunes商店或Google Play商店獲取移動應用程式）。借助Chrome網路瀏覽器，您可以使用Splashtop Business Chrome擴展程序遠端存取您的電腦。

通過使用Splashtop Business應用程式和Splashtop Streamer，您只需單擊幾下就可以輕鬆啟動遠端連線！無需記住電腦名稱或IP地址。您需要做的就是打開Splashtop應用程式，然後單擊“連接”以訪問您的電腦。

因此，要開始遠端存取電腦，您需要使用 Splashtop 進行設置。 單擊下面的按鈕開始免費使用 SplashtopBusiness Access 專業版。 這個 7 天的免費試用版使您可以完全訪問 SplashtopBusiness Access Pro，並且無需承諾或信用卡即可開始使用。

註冊後，您可以在要遠端存取的電腦上下載Splashtop Streamer，並在要從其進行遠端處理的設備上下載Splashtop Business應用程式。請記住，使用Splashtop Business Access可以從數量不限的設備進行遠端操作！

開始使用

如何啟動對電腦的遠端存取連線？

同樣，請確保您要遠端存取的電腦上已安裝Splashtop Streamer。完成此操作後，可以通過以下方法遠端存取電腦：

使用Splashtop Business App進行遠端存取

在電腦，平板電腦或智能手機上，打開Splashtop Business應用程式。首次設置應用程式後，您應該自動登錄到Splashtop帳戶。打開應用程式後，您將看到安裝了Splashtop Streamer的遠端電腦的列表。

只需單擊您要連接的電腦即可！在幾秒鐘內，您會看到本地電腦上彈出您的遠端電腦螢幕。從那裡，您將完全控制電腦。

使用Web瀏覽器進行遠端存取

打開谷歌瀏覽器網絡瀏覽器。 確保您安裝了免費的 Splashtop 商務 Chrome 擴展程序。 打開擴展程序，並確保您已登錄到 Splashtop 帳戶。

從那裡開始，就像Splashtop Business應用程式一樣簡單。只需選擇所需的電腦，然後單擊以開始遠端存取。您將立即連接到遠端PC。

為什麼Splashtop是最好的遠端存取軟體

擁有Splashtop意味著再也不會與電腦斷開連接。遠端存取使您可以在家中或世界任何地方自由工作。

Splashtop為您提供高清畫質，因此即使使用iPad，iPhone或Android設備，您也可以即時看到螢幕並感覺自己正坐在螢幕前。此外，您還可以使用許多出色的功能，例如拖放文件傳輸，螢幕共享等。

Splashtop 還通過 256 位 AES 加密，雙因素身份驗證和更多安全功能確保您的連接安全。 使用 Splashtop，您的信息將是安全的，並且您將遵守公司的政策。

Splashtop Business Access使您可以無限制地訪問電腦。沒有連線時間限制，也沒有訪問電腦的次數限制。您還將從數量不限的設備進入遠端狀態。

將Splashtop Business Access與其他遠端桌面軟體產品進行比較時，毫無疑問Splashtop具有最佳價值。與具有類似功能的軟體包進行比較時，與LogMeIn，TeamViewer和GoToMyPC相比，Splashtop每年可以為您節省數百甚至數千美元。

Splashtop Business Access 每月僅 $5 開始。 比較起始 LogMeIn Pro於 每月 $30 和從每月 $42.41 開始的 TeamViewer *。 （TeamViewer 確實有一個免費版本，但是如果懷疑有商業用途，您的會話可能會被阻止。 您可以 在此處查看 Splashtop 和 TeamViewer之間的完整比較）。

Splashtop也是VPN和微軟RDP的一個很好的替代品。使用 Splashtop,您可以更可靠、更安全地遠端存取您的電腦。

立即開始免費試用，並立即嘗試遠端存取您的電腦！

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需要遠端存取電腦以進行支援嗎？ 閱讀有關 Splashtop 無人值守存取的遠端支援的更多資訊或 Splashtop SOS 的有人值守的按需遠端支援。

* 資料來源：針對單一使用者方案，2019 年 2 月，TeamViewer 美國網站每月 49 美元 (每年 58 美元) 定價。

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