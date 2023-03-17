如何使用 Splashtop 遠端存取 QuickBooks 桌面

報稅季節已經壓力足夠, 會計師平均工作 50 至 70+ 每週小時, 但它甚至更糟，當你考慮旅行時間. 沒有什麼比擁有一大堆工作來度過和浪費寶貴的時間開車到客戶的辦公室更耗盡。 許多公司已經適應了更虛擬化的環境，以減少旅行時間並減少稅收季節的工作量。 但是，您需要正確的軟件才能執行此操作。

想像一下，可以通過計算機，平板電腦甚至智能手機訪問所有客戶的 QuickBooks 和重要文檔。 現在想像能夠隨時在世界任何地方做到這一點。 成千上萬的報稅員和會計師已經求助於遠程訪問軟件來做到這一點。

使用 Splashtop，您可以在幾秒鐘內遠端存取任何客戶電腦上的快速書籍（和重要文檔）。

遠端存取QuickBooks的好處

遠端存取軟體，使您能夠減少每週工作的時數，消除壓力，並仍然可以完成所有工作。 最重要的是，您可以：

在正常工作時間以外訪問客戶的電腦

除了電腦外，還可以使用行動裝置遠端存取 QuickBooks

即使您在旅途中也能保持生產力

減少旅行時間

在自己舒適的家中工作

會計專業人員需要可靠、安全的工具，以提供靈活性和可訪問性。 但是，遠端存取工具並不是平等建立的，尤其是在遠端存取 QuickBooks 桌面時，因此請明智地選擇。

Splashtop Business Access 滿足一切需求，可以安全存取客戶文件，成為稅務專業人員的最佳工具。

免費試用

如何遠端存取QuickBooks

開始使用 Splashtop Business Access 後，您可以從Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 中的任何裝置不受限地遠端存取用戶端 Windows 和 Mac 電腦；也可以在幾秒鐘內存取客戶端的 QuickBooks。

以下是 4 個簡單的步驟來幫助您開始：

在您的裝置上開啟 Splashtop Business 應用程式。 瀏覽您的電腦列表，直到找到要存取的電腦。 單擊以啟動遠端連線–遠端電腦螢幕將在您的設備上打開。現在，您將能夠即時遠端控制電腦。 在遠端電腦上打開QuickBooks。

而已！您幾乎可以隨時隨地從世界上任何地方從幾秒鐘內連接任何裝置。這包括從iPhone，iPad或Android裝置遠端存取QuickBooks。

遠端存取QuickBooks時可以做什麼

一旦遠端進入QuickBooks，您就可以輕鬆完成常規任務。

像坐在客戶電腦前一樣控制 QuickBooks 和其他應用程序

遠程打印支票，收據，1099 表格和其他文件

將重要文件從客戶的電腦傳輸到您的電腦，以便您可以在本地保存重要信息

訓練您的客戶-他們會看到您的屏幕，並在您與他們討論如何實時使用某些應用程序，最佳實踐等時

最重要的是，Splashtop 遠端存取為您和您的客戶提供了強大的安全性。 在加密連接，設備身份驗證，兩步驗證等之間，您可以安全地訪問客戶的計算機。

使用 Splashtop 面向報稅人和會計師的遠端存取軟體，保持生產力並節省時間。

準備好嘗試 Splashtop Business Access 嗎？立即開始免費試用。

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