需要在單獨的網絡上訪問遠程桌面？ 使用 Splashtop 可以從任何地方遠端存取您的電腦。 好吧... 任何有互聯網連接的地方。

由於很多原因，您可能需要在其他網絡上訪問台式計算機。 也許您不在辦公室，或不在家，但仍然需要連接到桌面。

使用 Splashtop 遠端桌面軟體，這沒問題！ 遠端電腦或本機裝置所開啟的網路無關緊要。 您只需要 Splashtop 和互聯網連接即可在其他網絡上訪問您的電腦。

什麼是 Splashtop？

Splashtop 是一種遠端存取軟體，可讓您使用任何電腦、平板電腦或行動裝置從任何地方遠端控制桌面。 您的裝置不需要位於同一個網路上。 只需在您的設備上設置 Splashtop 即可完成設置！

如何使用 Splashtop 在不同網絡上訪問遠端桌面

步驟 1 — 設定您的裝置

設置 Splashtop 遠端桌面軟體只需要幾分鐘的時間。 首先，設置您的 Splashtop 帳戶（您可以立即開始免費試用來免費創建帳戶）。 最後，在要訪問的電腦上安裝適當的 Splashtop 應用程式以及要從中進行遠端處理的設備

第 2 步 — 在本地設備上打開 Splashtop 應用程序

設置 Splashtop 並確保您的設備連接到互聯網是您需要做的所有準備！每當您需要訪問桌面時，請在設備上打開 Splashtop 應用程序，然後查看遠端電腦的個人列表。

步驟 3 — 只需單擊要訪問的計算機即可啟動遠程連接

瞧！您已連線至不同網路上的遠端桌面平台。 從這裡，您可以像坐在電腦前一樣開始遠端控制電腦。

哪種 Splashtop 解決方案最適合您？

Splashtop 根據您的需求提供了幾種遠端桌面解決方案：