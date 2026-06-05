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如何遠端存取其他網路上的電腦

Splashtop Team
閱讀時間：5 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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需要在單獨的網絡上訪問遠程桌面？ 使用 Splashtop 可以從任何地方遠端存取您的電腦。 好吧... 任何有互聯網連接的地方。

由於很多原因，您可能需要在其他網絡上訪問台式計算機。 也許您不在辦公室，或不在家，但仍然需要連接到桌面。

使用 Splashtop 遠端桌面軟體，這沒問題！ 遠端電腦或本機裝置所開啟的網路無關緊要。 您只需要 Splashtop 和互聯網連接即可在其他網絡上訪問您的電腦。

遠端存取變簡單了：任何裝置和網路都適用的 Splashtop

Splashtop 是一款遠端存取解決方案，讓您在任何地方都能使用任何電腦、平板電腦或行動裝置遠端控制桌面。不同裝置不需要位於相同網路上，只要裝置上都設定好 Splashtop 就可以了！

遠端存取的主要區別：相同網路與不同網路

網路環境是判斷遠端存取設定難度、效能與安全性時的關鍵要素。

  • 相同網路：如果本機裝置和目標電腦位於同一個本機網路，遠端存取通常輕而易舉。這種情況屬於直接連接，不需要進行太多設定，而且通常效能較快、延遲較低。您也不需要考量額外安全機制，因為連接全程都在內部網路中。

  • 不同網路： 從不同的網路（例如從家裡到辦公室的 PC）訪問遠端桌面會更為複雜。首先，連接必須穿越網際網路，這可能會引入潛在的延遲和安全風險。然而，使用像 Splashtop 這樣的解決方案可以大大簡化這個過程。Splashtop 安全地管理這些連接，而不需要繁瑣的技術設定。它確保您的資料已加密並保護您的連線，讓您能輕鬆地從任何地方存取您的桌面，而不會對效能或安全性造成影響。

Splashtop 有效填補了不同網路環境之間的落差，無論您的遠端桌面體驗是在同一個網路上，還是需要跨越半個地球，都能流暢無礙且安全無虞。這樣的靈活彈性對於現代工作流程而言至關重要，讓您維持生產力和控制力的同時，也不必受所處地點的限制。

[5 步驟] 如何使用 Splashtop 安全存取其他網路上的遠端電腦

步驟 1：準備進行遠端存取

  • 選擇適當的 Splashtop 方案：開始之前，必須先選擇最符合您需求的 Splashtop 方案。Splashtop 推出多元方案，提供不同等級的存取和功能，無論是個人、小型企業，還是大型企業要使用，保證都能找到適合您遠端工作的工具。

步驟 2：安裝 Splashtop 軟體

  • 在您要遠端存取的電腦上：主機電腦就是您要遠端存取的裝置。請先在這台電腦上下載並安裝 Splashtop Streamer。有了 Streamer 軟體，才能執行遠端連接，而且必須將 Streamer 設定正確，才能啟用存取功能。

  • 在本機電腦上：接下來，在本機電腦 (您要用來存取主機電腦的裝置) 上安裝 Splashtop Business 應用程式。這個應用程式將作為管理遠端連線的控制中心，相容於多款裝置，包括 PC、Mac 和行動裝置。

步驟 3：設定 Splashtop 進行遠端存取

  • 建立 Splashtop 帳戶：要使用 Splashtop，您就需要建立 Splashtop 帳戶。這個帳戶會連結您的裝置、管理您的訂閱，並提供對遠端桌面的存取權。註冊完成後，請在主機和本機裝置上進行登入。

  • 連接裝置：設定 Splashtop 帳戶後，請登入本機電腦上的 Splashtop 應用程式，並從可用裝置清單中選擇主機電腦，即可連接您的裝置。請確認兩台裝置均已連接網際網路，且主機裝置正在執行 Splashtop Streamer。

步驟 4：建立遠端連接

  • 啟動遠端連線：要啟動遠端連線，請在本機裝置上開啟 Splashtop 應用程式，選取主機電腦，然後按一下「連接」。Splashtop 將建立安全連接，您就可以如現場操作般控制主機電腦。

  • Splashtop 主要功能概述：成功連接後，您就可以運用 Splashtop 的強大功能，例如多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印和高畫質視訊串流。這些功能可提升您的遠距工作體驗，進而增進產能與效率。

步驟 5：確保安全性和可靠性

  • 安全設定：Splashtop 提供 256 位元 AES 加密、多重驗證和裝置驗證等功能，以安全性為第一考量。請務必進行上述相關設定，保障您的遠端連線免於未經授權存取。

探索 Splashtop 遠端桌面解決方案：無論情境如何，都是完美選擇

Splashtop 根據您的需求提供了幾種遠端桌面解決方案：

現在就開始免費試用Splashtop，看看終端桌面軟體有多麼簡單和方便！

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常見問題

遠端存取軟體是什麼？
若要遠端存取其他網路上的電腦，最佳方法是什麼？
存取位於其他網路上的電腦有哪些安全風險？
若要存取位於其他網路上的電腦，需要特殊的權限或設定嗎？
透過網際網路存取電腦時，使用 Splashtop 安全嗎？
為什麼 Microsoft 遠端桌面預設只能在家庭網路上運作？
我可以使用我的智慧型手機遠端連接到不同網路上的電腦嗎？

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